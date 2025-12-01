Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) là YouTuber du lịch quen mặt với cư dân mạng. Sau 9 năm làm nội dung, anh chàng đang có 3,1 triệu người theo dõi trên YouTube, được yêu quý vì tính cách mộc mạc, giản dị và nội dung du lịch - ẩm thực mang tính trải nghiệm. Đây cũng là lý do mà mới đây, việc Khoai Lang Thang đáp trả một đoạn video phân tích về mình lại gây chú ý.

Khoai Lang Thang

Theo đó, video đến từ tài khoản TikTok tên H. (có gần 19k người theo dõi), mô tả Khoai Lang Thang là kiểu người “hoa hồng đen” phiên bản nam, tức là những người sở hữu sức hút tự nhiên, không cần luyện tập hay cố tạo phong thái. Cũng theo lời H., những người như Khoai có EQ rất cao (khoảng 7.5) nên thấu cảm tốt, cảm xúc ổn định, còn IQ ở mức vừa đủ, đủ để họ giữ được sự chân thành, mộc mạc nhưng vẫn cuốn hút.

“IQ thì đủ xài để đủ tư duy, đủ khả năng độc lập để tự làm những việc liên quan đến chiến lược, tư duy. IQ vừa đủ xài nên bạn này biết được mình cần nói gì để giữ được phong thái mộc mạc, bình dị, đời thường, chân thành mà rất cuốn hút” - trích từ lời TikToker.

TikToker có 19k người theo dõi phân tích về tính cách của Khoai Lang Thang

Đặc biệt, người này còn nói thêm rằng vì Khoai Lang Thang là nhà sáng tạo nội dung nên mới xuất hiện toả năng như vậy, còn tiếp xúc gần sẽ thấy không phải kiểu người dễ gần gũi.

“Bạn Khoai Lang Thang này làm nội dung, chia sẻ lên MXH nên bạn lúc nào cũng phải tỏa nắng. Chứ thật ra khi mà bạn tiếp xúc gần thì bạn sẽ không phải dạng người dễ gần gũi đâu, bạn chỉ diễn nét dễ gần gũi thôi. Nội tâm bạn này sẽ giấu trong lòng và không có dễ gì chia sẻ cho người khác đâu.

Nên cái nét của ‘hoa hồng đen’ khiến đối phương trong tình cảm rất thích vì lúc nào cũng có cảm giác phải chinh phục người này, nét vừa nhả vừa buông. Muốn giúp đỡ muốn bao bọc mà 'hoa hồng đen' không cho, bạn phải là ai họ mới cho bạn bao bọc, giúp đỡ họ” - TikToker này nói.

Điều đáng nói là ngay ở phần bình luận, Khoai Lang Thang đã xuất hiện và bày tỏ quan điểm của mình. Nam YouTuber cho biết mình không phải tỏa nắng mà có nhiều lúc cũng dữ, nhất là trong tình huống khiến người thân xung quanh bị ảnh hưởng.

“Nếu bạn để ý xíu. Bạn sẽ thấy mình cũng dữ lắm, chắc không ít bạn từng thấy mình đi comment dạo để tranh luận vậy ấy. Vì nhiều lần mấy bên đăng bài nói gì đó có thể ảnh hưởng đến người thân mình, bạn bè mình, những người bên cạnh mình,... mình sẽ luôn sẵn sàng đáp trả. Vì suốt 9 năm làm nội dung, mình hiểu có những chuyện nhỏ nếu cứ im lặng cho qua đôi khi sẽ để lại hậu quả, hiểu lầm lớn không ngờ” - Khoai nói.

Đáp lại bình luận của, chủ nhân đoạn clip nói: “Bạn Khoai yên tâm, video H. làm là khen tài năng của Khoai, vì năng lượng ấm của anh, chứ H. không hề đặt anh vào tranh luận nào cả. Người có thể giữ được hình ảnh như vậy là EQ rất rất rất cao, vì người thường ai cũng có khuyết điểm cả. H. thấy clip toàn khen, mà không biết mấy bạn fan anh có hiểu lầm gì không?”.

Khoai Lang Thang lên tiếng

Ngoài ra khi có người nói rằng mình đã được nghe những câu chuyện về Khoai Lang Thang, nam YouTube không ngần ngại mà hỏi thẳng: “Mình ở đây. Và mình rất muốn nghe câu chuyện đó”. Song bình luận của cư dân mạng nọ đã không còn được tìm thấy.

Đây là một trong những lần hiếm hoi cư dân mạng thấy Khoai Lang Thang có phản ứng rõ ràng như vậy.

Một bình luận khác cũng được Khoai Lang Thang phản hồi nhưng nay đã không còn

Dù Khoai Lang Thang gay gắt nhưng cư dân mạng, đặc biệt là fan của nam YouTuber đã để lại nhiều bình luận phản đối nữ TikToker. Những người này cho rằng clip của H. có cách diễn đạt chưa phù hợp như “IQ đủ xài”, "tiếp xúc gần thì bạn sẽ không phải dạng người dễ gần gũi đâu”, “diễn nét dễ gần gũi”,... khiến người nghe cảm giác chê bai, không phải khen.

Bên cạnh đó, nhiều người khẳng định nếu H. chưa tiếp xúc, chưa gặp gỡ nhiều với Khoai Lang Thang thì không đủ cơ sở nhận định hay phân tích về tính cách của nam YouTuber. Một số ý kiến cũng nghi ngờ động cơ thực sự của clip phân tích này, mang tính kéo tương tác nhiều hơn là khách quan.

Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.