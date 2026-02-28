Khoa học phát hiện: Chiều dài của 2 ngón tay này ảnh hưởng đến việc con bạn có học giỏi Toán hay không!

Không cần đến các phép bói toán, các nhà khoa học từ Đại học Bath (Anh) đã chỉ ra rằng tỷ lệ giữa ngón trỏ và ngón áp út có thể tiết lộ những thông tin thú vị về thiên hướng học tập của trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Chỉ số từ trong bào thai

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý học Anh cho thấy tỷ lệ chiều dài giữa ngón trỏ (ngón thứ 2 - 2D) và ngón áp út (ngón thứ 4 - 4D) được hình thành do mức độ tiếp xúc với hormone trong tử cung người mẹ.

Sự chênh lệch này không chỉ là đặc điểm hình thể mà còn có mối liên hệ với cách não bộ của trẻ phát triển các kỹ năng nhận thức khác nhau.

Những phát hiện từ nghiên cứu của Đại học Bath

Sau khi thực hiện so sánh tỷ lệ ngón tay của 75 trẻ em với kết quả bài kiểm tra chuẩn hóa (SAT) tại Anh, Tiến sĩ Mark Brosnan và các đồng nghiệp đã rút ra những kết luận quan trọng:

1. Ngón áp út dài hơn ngón trỏ (Mức Testosterone cao)

Ở những trẻ có ngón áp út dài (thường thấy nhiều hơn ở bé trai), nghiên cứu ghi nhận một mối tương quan thuận với kết quả học tập môn Toán.

- Thế mạnh: Có năng lực số học (numeracy) tốt.

- Điểm nổi bật: Đạt điểm cao trong các bài kiểm tra về tính toán và tư duy logic số học.

Ảnh minh họa

2. Ngón trỏ dài hơn ngón áp út (Mức Estrogen cao)

Ngược lại, những trẻ có ngón trỏ dài hơn (thường thấy nhiều hơn ở bé trai hoặc phổ biến ở bé gái) lại bộc lộ ưu thế ở các môn xã hội.

- Thế mạnh: Có năng lực ngôn ngữ và đọc viết (literacy) tốt.

- Điểm nổi bật: Đạt điểm cao trong các bài kiểm tra về đọc hiểu, diễn đạt và khả năng sử dụng từ ngữ.

Dù các con số thống kê cho thấy sự tương quan rõ rệt, nhưng các nhà nghiên cứu cũng đưa ra hai lưu ý quan trọng để tránh việc phụ huynh hiểu lầm.

Về mức độ ảnh hưởng: Những tác động từ tỷ lệ ngón tay đến kết quả học tập được đánh giá là "nhỏ". Nó đóng vai trò như một yếu tố chỉ điểm về thiên hướng tự nhiên, không phải là thước đo quyết định hoàn toàn trí thông minh.

Về sự đa dạng của trí tuệ: Năng lực học thuật của trẻ còn được nhào nặn bởi môi trường giáo dục, sự rèn luyện và nỗ lực cá nhân sau khi chào đời.

Thay vì dùng chiều dài ngón tay để "dán nhãn" con giỏi môn nào, cha mẹ hãy coi đây là một thông tin tham khảo để hiểu hơn về thiên hướng tự nhiên của con, từ đó có phương pháp khuyến khích phù hợp ở cả hai lĩnh vực Toán học và Ngôn ngữ.