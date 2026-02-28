MC nổi tiếng Hàn Quốc Hong Jin Kyung - gương mặt quen thuộc của chương trình hẹn hò đình đám Single’s Inferno (Địa ngục độc thân) bất ngờ trở thành tâm điểm trên các diễn đàn Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều khiến cô leo top tìm kiếm không phải vì chương trình, mà vì cô con gái 15 tuổi - Rael.

Rael vốn đã quen mặt công chúng từ nhỏ khi thường xuyên xuất hiện cùng mẹ. Cô bé gây thiện cảm bởi vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu đúng lứa tuổi. Thế nhưng mới đây, loạt ảnh mới của Rael lan truyền trên mạng với diện mạo khác lạ: đường nét sắc sảo, gương mặt thon gọn, thần thái “chuẩn idol” khiến nhiều người không nhận ra.

Bình luận bùng nổ chỉ sau vài giờ: “Không thể tin đây là Rael"; “Sao thay đổi nhiều vậy?”; “Có phải chưa đủ tuổi đã phẫu thuật thẩm mỹ?”. Tin đồn “chỉnh sửa gương mặt khi chưa thành niên” nhanh chóng lan rộng, gây tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Sự thật phía sau những bức ảnh gây sốc

Trước làn sóng bàn tán, Hong Jin Kyung không im lặng cũng không nổi giận. Ngày 8/2, cô trực tiếp đăng bài trên Instagram, công khai cả ảnh gốc lẫn đoạn tin nhắn trò chuyện với con gái để làm rõ mọi việc. Nữ MC hài hước viết: “Tôi sắp phát điên vì con bé mất. Tất cả đều là chỉnh sửa ảnh. Nhìn giống mỹ nhân Trung Quốc quá, tôi còn tưởng là Phạm Băng Băng cơ".

Cô nửa đùa nửa thật rằng vì ảnh bị chia sẻ quá nhiều, cô gần như sắp bị gắn mác là “bà mẹ cho con gái vị thành niên đi gọt xương”.

Để chứng minh, Hong Jin Kyung đăng luôn ảnh chưa qua chỉnh sửa của Rael kèm lời trêu đùa: “Rael à, thế này là lừa đảo rồi đấy nhé. Hay con đi tham gia chương trình ‘Cuộc đời giả tạo’ đi!”. Màn đối thoại mẹ con khiến mạng xã hội bật cười. Không chỉ đăng ảnh, nữ MC còn công khai đoạn chat giữa hai mẹ con.

Cô nhắn cho con:

“Rael à, con đang ở đâu vậy? Từ hôm qua mẹ không liên lạc được. Cả Hàn Quốc đang nổ tung vì ảnh của con đấy".

Rael trả lời: “Con xem rồi… con xin lỗi… nhưng bài đăng của mẹ còn nghiêm trọng hơn với con".

Hong Jin Kyung đáp lại đầy “drama”: “Cuộc đời con toàn giả tạo rồi!”.

Rael tiếp lời đầy tinh nghịch: “Mẹ ơi, hay hai mẹ con mình nắm tay nhau đi tham gia ‘Cuộc đời giả tạo’ luôn đi, làm một tập mẹ con nhé".

Màn tung hứng tự nhiên, dí dỏm khiến cư dân mạng vừa cười nghiêng ngả vừa thích thú trước sự gần gũi của hai mẹ con.

Sau những câu đùa, Hong Jin Kyung vẫn không quên nhắn nhủ con gái: “Mọi người thật sự hoảng hốt, tưởng con phẫu thuật và trang điểm đậm. Sau này đừng làm vậy nữa. Hãy trân trọng gương mặt mộc của mình và sống là chính mình".

Rael đáp lại đơn giản: “Vâng, con xin lỗi".

Cô bé cũng thừa nhận mình thích dùng app chỉnh sửa, thậm chí từng chỉnh cả ảnh cho mẹ, xóa bớt tàn nhang trên mặt. Hong Jin Kyung khẳng định bài đăng đã được con gái đồng ý trước khi chia sẻ và hài hước chốt lại: “Nhân tiện nói luôn, đây không phải quảng cáo cho app chỉnh sửa đâu nhé!”.

Điều khiến công chúng bàn tán không chỉ là câu chuyện “ảnh chỉnh sửa”, mà là cách một người mẹ nổi tiếng đối diện với khủng hoảng truyền thông liên quan đến con mình. Hong Jin Kyung đã chọn sự minh bạch và hài hước. Cô công khai sự thật bằng hình ảnh rõ ràng. Cô đối thoại trực tiếp với con. Cô dùng tiếng cười để tháo gỡ áp lực. Và quan trọng nhất, cô không làm con tổn thương giữa tâm bão dư luận.

Giữa thời đại filter và chuẩn mực sắc đẹp ngày càng khắt khe, điều cha mẹ cần dạy con không phải là làm sao để hoàn hảo hơn mà là đủ tự tin với gương mặt thật của mình. Và có lẽ, điều đáng ngưỡng mộ nhất không phải là vẻ ngoài của cô bé 15 tuổi, mà là cách người mẹ đứng phía sau đủ thông minh để bảo vệ con, đủ tinh tế để không biến con thành nạn nhân của dư luận.