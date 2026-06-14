Khó tin mỹ nhân có gu thời trang đi trước thời đại 13 năm: Visual sang xịn sáng choang màn hình, đẹp gì mà đẹp dữ

Gần đây, những hình ảnh của Lee Bo Young trong bộ phim I Can Hear Your Voice bất ngờ viral trở lại. Lý do là bởi Lee Bo Young không chỉ khoe visual cực kỳ xinh đẹp cùng diễn xuất chất lượng, mà còn có thời trang cực đỉnh ở tác phẩm nào. Thể hiện hình tượng nữ luật sư, Lee Bo Young khoác lên người nhiều bộ trang phục vừa đẹp mắt, vừa chuyên nghiệp lại dễ ứng dụng. Đáng nói hơn, dù I Can Hear Your Voice đã phát sóng từ năm 2013, thế nhưng đến nay sau 13 năm, thời trang của nữ minh tinh trong phim vẫn không hề lỗi mốt.

Những hình ảnh của Lee Bo Young trong I Can Hear Your Voice gây chú ý trở lại.

Cho những ai chưa biết, I Can Hear Your Voice là phim truyền hình thuộc thể loại bí ẩn - luật pháp - lãng mạn - siêu nhiên, có sự tham gia của các diễn viên Lee Bo Young, Lee Jong Suk, Yoon Sang Hyun và Lee Da Hee. Nữ minh tinh đảm nhận vai Jang Hye Sung, một luật sư táo bạo và thực dụng. Cô vượt qua tuổi thơ khó khăn để trở thành luật sư giỏi giang.

Jang Hye Sung gặp Park Soo Ha (Lee Jong Suk), một chàng trai 19 tuổi có khả năng đọc suy nghĩ. Sau khi được Jang Hye Sung giúp bắt giữ kẻ giết cha, Park Soo Ha đã coi cô là mối tình đầu của mình. Cùng với Cha Kwan Woo (Yoon Sang Hyun) - một cựu cảnh sát vui vẻ và có nguyên tắc, nay đã trở thành luật sư, họ cùng nhau giải quyết những vụ án hóc búa, tìm kiếm công lý bất chấp mọi rào cản.

Ở thời điểm phát sóng, I Can Hear Your Voice tạo được tiếng vang rất lớn khi ghi nhận rating trung bình toàn quốc lên tới 19.1% (cao nhất đạt 24.1%). Trên trang Mydramalist, phim được chấm 8.4 điểm - một con số ấn tượng. Bộ phim thành công nhờ kịch bản hấp dẫn cùng diễn xuất đầy ấn tượng từ dàn cast và dĩ nhiên Lee Bo Young không phải ngoại lệ.

Thời trang của Lee Bo Young trong I Can Hear Your Voice sau 13 năm vẫn không hề lỗi mốt.

Nói thêm về Lee Bo Young, cô sinh năm 1979 và bé duyên với bộ môn nghệ thuật thứ bảy từ năm 2003 khi đóng một vai nhỏ trong Baeksutalchul. Kể từ đó đến nay, Lee Bo Young hoạt động vô cùng chăm chỉ, từng bước trở thành một ngôi sao hàng đầu tại làng giải trí xứ Hàn. Một số tác phẩm đáng chú ý của Lee Bo Young mà chúng ta có thể kể đến là Ballad of Seo Dong, God’s gift 14 days, Whisper, Mother, When my love blooms, Mine, Agency...

Sau hơn 2 thập kỷ đóng phim, đến nay Lee Bo Young đã sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ. Cô được công nhận là một biểu tượng cho nhan sắc và tài năng trong làng giải trí xứ Kim Chi. Lee Bo Young từng 1 lần lên ngôi Thị hậu tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang và chính vai diễn Jang Hye Sung trong I Can Hear Your Voice đã đưa cô tới đỉnh cao này.

nguồn: Mydramalist, SBS