Giữa lúc làn sóng tranh cãi xoay quanh hình tượng “tướng quân phấn nền” trong Trục Ngọc chưa kịp hạ nhiệt, Trương Lăng Hách bất ngờ rơi vào thế khó khi câu chuyện không còn dừng lại ở một vai diễn gây tranh cãi, mà đã lan rộng thành vấn đề thẩm mỹ và giá trị sáng tác của cả ngành phim truyền hình. Hội thảo do Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc tổ chức ngày 2/4 cùng những thông điệp cứng rắn được Nhân Dân Nhật Báo đăng tải như “tránh đặt nhan sắc lên trên hết” hay “giữ vững chuẩn mực thẩm mỹ” tuy không nhắc đích danh Trục Ngọc , nhưng lại bị dư luận xem như lời cảnh báo trực tiếp nhắm vào những tác phẩm tương tự, trong đó có bộ phim mà nam diễn viên đóng chính.

Từ một vấn đề mang tính xu hướng, tranh cãi nhanh chóng bị đẩy lên cao trào khi một bộ phận người hâm mộ phản ứng thái quá, tràn vào các nền tảng chính thống để tranh luận, thậm chí đối đầu với cơ quan truyền thông. Hệ quả là câu chuyện không còn dừng lại ở tạo hình hay diễn xuất, mà bị “đào sâu” sang nội dung kịch bản với hàng loạt chi tiết bị cho là lệch chuẩn giá trị. Những tình tiết cực đoan liên quan đến chiến tranh, bạo lực hay cách xây dựng nhân vật đã khiến dư luận chuyển hướng chỉ trích mạnh mẽ hơn, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của Trương Lăng Hách trong mắt công chúng lẫn giới quản lý.

Đứng trước làn sóng tẩy chay và nguy cơ bị "điển hình hóa" trong công cuộc chỉnh đốn ngành, sự nghiệp của Trương Lăng Hách đang rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Mọi sự chú ý đổ dồn vào hai dự án trọng điểm là Quy Loan và Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn. Đây vốn là những quân bài chiến lược giúp anh bứt phá, nhưng nay lại trở thành "điểm nóng" dễ bị soi xét bởi các tiêu chuẩn kiểm duyệt khắt khe về trang phục và nội dung.

Đối với dự án cổ trang Quy Loan, Trương Lăng Hách vào vai Tiêu Lệ, một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp, xuất thân từ tay sai sòng bạc dần vươn lên thành Ngụy Vương vùng Bắc cảnh. Để thoát khỏi mác "mỹ nam mặt hoa da phấn", nam diễn viên đã nỗ lực thay đổi hình thể bằng việc tăng 8kg cơ bắp, làm sạm da và chấp nhận những tạo hình khắc khổ, lấm lem. Bộ phim được kỳ vọng bởi sự kết hợp giữa quyền mưu và tình yêu "ngược tâm" với công chúa mất nước Ôn Du do Lâm Duẫn thủ vai.

Tuy nhiên, dù sở hữu lượng đặt xem trước lên đến gần 500.000 trên nền tảng Tencent và những cảnh quay thực địa sa mạc hoành tráng, Quy Loan vẫn đối mặt với áp lực lớn. Sự sa đà vào việc phô diễn nhan sắc này tiếp tục đeo bám sang dự án cổ trang Quy Loan. Trong những hình ảnh hậu trường mới nhất, Trương Lăng Hách xuất hiện với tạo hình "tang trắng" trong phân đoạn nhân vật Tiêu Lệ chịu tang mẹ. Dù được khen ngợi là "gương mặt sinh ra để đóng cổ trang" với ánh mắt bi thương, nhưng không ít khán giả lại cảm thấy rùng mình trước sự duy mỹ cực đoan. Ngay cả trong một cảnh quay tang tóc, đau khổ tột cùng, nam diễn viên vẫn được chăm chút để có một hình ảnh lung linh, thoát tục đến mức khó tin. Việc ưu tiên góc máy đẹp, tà áo bay bổng và diện mạo không tì vết trong bối cảnh đau thương khiến nhân vật thiếu đi sự chân thực, biến nỗi đau thành một màn trình diễn thẩm mỹ sáo rỗng.

Công chúng đang đặt dấu hỏi liệu yếu tố quyền mưu có bị làm yếu đi bởi các tình tiết yêu đương sướt mướt, hay liệu tạo hình "áo tang trắng" đầy vẻ mong manh có một lần nữa vấp phải định kiến về việc "nữ tính hóa" nam chính mà giới quản lý vừa cảnh báo. Nếu không kiểm soát tốt, lợi thế “bùng nổ trước khi chiếu” hoàn toàn có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Trong khi đó, dự án Dân quốc Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đóng cùng Vương Sở Nhiên lại mang một áp lực khác. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, xoay quanh mối tình cấm kỵ và bi tráng giữa bác sĩ Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố trong bối cảnh loạn thế. Dù đã vượt qua kiểm duyệt với 33 tập và đạt kỷ lục hơn 4,3 triệu lượt đặt xem trước, bộ phim vẫn đang "đứng trên băng mỏng". Những hình ảnh hậu trường về cảnh cưỡng hôn hay trang phục sườn xám xẻ cao, vest khoét sâu bị một bộ phận khán giả đánh giá là quá phô trương hình thể, không phù hợp với không khí lịch sử nghiêm túc.

Trong bộ phim Dân quốc Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, Trương Lăng Hách vấp phải làn sóng phê bình vì tạo hình quá hiện đại, lạc quẻ so với tinh thần cổ điển cần có. Mái tóc dài chải chuốt bóng bẩy, lớp makeup chỉn chu đến mức mất đi cảm giác phong trần của thời loạn khiến anh bị mỉa mai như "người hiện đại xuyên không về Dân quốc để mở tiệm thời trang". Đáng nói hơn, đoàn phim bị cáo buộc vì muốn tôn vinh ngoại hình nam chính mà bỏ qua các quy chuẩn lịch sử cơ bản. Nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch thực tế chỉ là một bác sĩ quân y, nhưng lại khoác lên mình bộ quân phục xa hoa với cầu vai lộng lẫy và áo khoác dài vốn chỉ dành cho cấp tướng. Sự "trèo cao" về trang phục này không chỉ gây hiểu nhầm về vai diễn mà còn khiến nhân vật trở nên "điệu" một cách kệch cỡm, lấn át cả bạn diễn nữ. Thậm chí, hình ảnh nam diễn viên diện vest đen nhưng không mặc áo trong, để lộ ngực trần trước ống kính đã làm bùng lên câu hỏi lớn về tính thẩm mỹ: Thời Dân quốc có ai ăn mặc như vậy, hay đây thực chất chỉ là một buổi chụp ảnh thời trang khoe hình thể trá hình dưới danh nghĩa đóng phim?

Trong bối cảnh hiện tại, khi các tiêu chí về thẩm mỹ và nội dung đang được siết chặt, cả Quy Loan lẫn Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đều không còn đơn thuần là những dự án giải trí, mà trở thành “bài kiểm tra” quan trọng đối với Trương Lăng Hách. Nếu vượt qua được áp lực dư luận và chứng minh được giá trị nội dung, đây có thể là cú hích giúp anh thực sự bứt phá sau nhiều năm chờ đợi. Ngược lại, chỉ cần một sai lệch nhỏ trong cách xây dựng hình tượng hoặc kể chuyện, hai bộ phim này hoàn toàn có thể bị trì hoãn, thậm chí đánh mất lợi thế trước khi kịp lên sóng.

Từ một vai diễn gây tranh cãi, Trương Lăng Hách đang bị đẩy vào tình thế nguy hiểm mà mỗi bước đi tiếp theo đều mang tính quyết định. Khi ánh nhìn của công chúng và cả giới quản lý cùng dồn về, tương lai của anh giờ đây không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng, mà còn nằm ở việc hai dự án sắp tới có đủ sức thuyết phục hay không. Nếu thất bại thật khó có ai cứu được Trương Lăng Hách.