Bộ phim Bạch Nhật Đề Đăng đang trên đà trở thành tác phẩm lớn gây thất vọng nhất năm 2026. Vốn là một dự án có kinh phí sản xuất cao, tiêu chuẩn được xếp vào hàng S+, nhưng hiện tại lượt xem của phim chỉ khoảng hơn 20 triệu view/ngày, các chỉ số về nhiệt độ, độ thảo luận đều lẹt đẹt.

Hiện tại, dàn diễn viên chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ vẫn miệt mài phối hợp với nhau để quảng bá đứa con tinh thần của mình, nhưng khán giả vẫn không hứng thú với Bạch Nhật Đề Đăng . Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng đoàn phim đang quảng bá sai hướng khi nhấn mạnh vào cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ, trong khi giữa họ hoàn toàn không nảy sinh chemistry, không tạo ra phản ứng hấp dẫn khiến khán giả mong chờ. Thậm chí, ngoại hình của hai diễn viên trong phim bị chê "giống dì cháu".

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ ngoại hình không hợp nhau

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đã tung bộ ảnh chụp trong phòng ngủ với bối cảnh trên giường là một địa điểm rất riêng tư nhằm thu hút khán giả. Không những vậy, Trần Phi Vũ còn là bạn diễn nam đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba đăng bài trên trang cá nhân và tag tên, nhưng điều này cũng khiến khiến khán giả có cái nhìn tích cực hơn với cặp sao.

Mới đây, đoàn phim Bạch Nhật Đề Đăng tiếp tục tung thêm video lễ cưới của hai diễn viên trong tạo hình cổ trang. Tuy nhiên, thay vì cảm xúc ngọt ngào, Địch Lệ Nhiệt Ba lại diễn tả cảm xúc ma mị quyền lực đáng sợ, thậm chí bóp cổ Trần Phi Vũ. Dù video đúng với chủ đề của phim, khi lúc đầu nữ chính Hạ Tư Mộ coi nam chính Đoạn Tư là món ăn, nhưng với bộ ảnh quảng bá phim, không khí này không mang lại cảm giác cuốn hút mà càng nhấn mạnh khoảng cách tuổi tác của cả hai.

Ảnh cưới của hai diễn viên cũng bị chê

Bộ ảnh cưới với phong cách đáng sợ khiến khán giả ngán ngẩm

Theo Sina , Bạch Nhật Đề Đăng không thành công, bên cạnh việc nam nữ chính không có chemistry thì lỗi lớn nằm ờ việc khả năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba rất tệ.

Địch Lệ Nhiệt Ba không thể hiện được sức hấp dẫn của nhân vật Hạ Tư Mộ luôn kiêu ngạo độc đoán. Khi nhân vật thể hiện sự hờ hững với mọi thứ vì mất đi ngũ quan, cô lại diễn thành cảm giác buồn ngủ.

Khán giả so sánh vai diễn Hạ Tư Mộ khá giống với Đông Phương Thanh Thương - nam chính trong phim Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ thủ vai. Họ đều là những nhân vật lạnh lùng bá đạo, có sức mạnh vô song, nhưng Vương Hạc Đệ rất thành công nhờ đó anh bật lên thành ngôi sao hạng A. Ngược lại, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất chưa tới, vai diễn được thiết kế những cảnh thể hiện sức mạnh nhưng không mang lại cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích cho người xem. Không những vậy, trong những phân cảnh Mộ Tư Từ đóng giả người khác cũng bị chê là "khóc xấu, cười xấu, nồng mùi diễn".

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê già, tạo hình như vợ Ngưu Ma Vương

Mới đây, trên Douyin có một video khen ngợi diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng dưới phần bình luận lại toàn lời chê bai chỉ trích. Khán giả đánh giá cô "Diễn như khúc gỗ ngàn năm trơ trơ", "Bao nhiêu năm rồi mà Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất vẫn 'ổn định' như vậy, làm cho đối thủ cũng phải an tâm", "Đôi mắt lờ đờ không mở nổi của cô ấy khiến tôi bỏ phim", "Lúc nào cũng có vẻ tự cao tự đại tiểu nhân đắc ý", "Quá xấu hổ, Địch Lệ Nhiệt Ba ngừng hủy hoại các bộ phim đi"

Có thể nói, sự nghiệp diễn xuất của cô chủ yếu là những lời chê từ diễn xuất đến tạo hình. 6 năm qua, kể từ sau dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh , Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim nào thất bại phim đó. Thậm chí, cô kém cỏi đến mức khán giả nghe tên Địch Lệ Nhiệt Ba là không muốn coi phim.

Nữ diễn viên thiếu sức sống, khiến vai diễn không thu hút được khán giả

Thực tế, trong sự nghiệp kéo dài 15 năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ được biết tới với vai diễn Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa , tuy nhiên đây là vai phụ. Đến khi nhân vật này được phát triển bộ phim riêng mang tên Chẩm Thượng Thư thì lại không có thành tích tốt. Mặt khác, phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2010) cũng khá được yêu thích, còn lại tất cả những dự án khác đều không gây tiếng vang. Khi một diễn viên đã đánh mất niềm tin và sự mong đợi của công chúng, thì chắc chắn các dự án phim sẽ bị ảnh hưởng thành tích nghiêm trọng.

6 năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tiếp thất bại