Khi trong gia đình xuất hiện 3 tín hiệu này, tức là việc nuôi dạy con đang đi đúng hướng!

Mỗi gia đình đều mong con cái sau này thành đạt, nên cho con học đủ loại lớp năng khiếu, lớp phụ đạo, thậm chí lên kế hoạch sẵn con đường học hành. Luôn nghĩ rằng học nhiều hơn một chút, làm nhiều hơn một chút thì con sẽ trở nên xuất sắc hơn.

Nhưng có một chuyên gia giáo dục từng nói:

“Việc một đứa trẻ tương lai có nên người hay không, không nằm ở việc học gì, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mà ẩn trong từng chi tiết của giáo dục gia đình. Những cuộc trò chuyện trên bàn ăn, thái độ khi gặp khó khăn, cách đối xử thường ngày… mới là chìa khóa định hình cả đời của một đứa trẻ”.

Khi trong gia đình xuất hiện 3 tín hiệu này, tức là hướng nuôi dạy con không bị lệch, con cái tương lai phần lớn sẽ rất ưu tú, chắc chắn không sai.

01

Cha mẹ làm gương, lời nói đi đôi với việc làm

Trong gia đình một người phụ nữ nọ luôn có một “giờ đọc sách”, từ 8 đến 9 giờ tối mỗi ngày, cả nhà ai nấy đều đọc sách. Người phụ nữ này nói ban đầu chỉ muốn con hạn chế xem hoạt hình, nhưng sau đó phát hiện rằng khi cả nhà cùng đọc yên tĩnh, con cũng tự nhiên quen với việc ngồi im xem sách tranh.

Hiện con gái lớn học lớp 4, đã đọc xong nhiều cuốn sách và còn tự viết nhật ký đọc sách. Mỗi lần kiểm tra môn đọc hiểu và tập làm văn đều là người đạt điểm cao nhất lớp.

Trong tâm lý học, “Thuyết học tập qua quan sát” chỉ ra rằng: Trẻ học bằng cách quan sát và bắt chước hành vi của cha mẹ, hành vi của cha mẹ chính là “giáo trình sống” của trẻ.

Bạn kiên trì học tập, trẻ sẽ yêu thích tri thức; Bạn tuân thủ quy tắc, trẻ sẽ biết kính trọng; Bạn nỗ lực sống, trẻ sẽ tích cực tiến lên.

Sự ảnh hưởng khắc vào tận xương tủy này còn mạnh hơn ngàn lời dạy, và trẻ cũng sẽ trở nên xuất sắc hơn.

Ảnh minh họa

Nền giáo dục gia đình thất bại nhất chính là “tiêu chuẩn kép”: một bộ tiêu chuẩn dành cho con, còn bản thân lại buông thả. Ví dụ cha mẹ muốn con tự giác, nhưng bản thân lại trì hoãn; muốn con nỗ lực, nhưng mình lại sống mơ hồ - kiểu “giáo huấn” và “hành vi” như vậy chỉ khiến trẻ phản cảm và nổi loạn.

Nói đạo lý bao nhiêu cũng không bằng cha mẹ làm gương. Bạn muốn con trở thành người thế nào, trước hết hãy tự trở thành người như thế.

02

Gia đình hòa thuận, cho trẻ cảm giác an toàn và bản lĩnh

Không khí gia đình ồn ào sẽ bào mòn sự tập trung và cảm giác an toàn của trẻ; còn một gia đình hòa thuận sẽ cho trẻ sức mạnh để đối mặt với thế giới.

Trong tâm lý học có “thuyết hệ thống gia đình”: Gia đình là một chỉnh thể hữu cơ, mô thức tương tác giữa cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái tâm lý của trẻ.

Trong gia đình hòa thuận, cha mẹ tôn trọng, bao dung và giao tiếp với nhau, không trách móc hay than phiền. Trẻ trong môi trường như vậy sẽ cảm nhận được “tình yêu” và “sự an toàn”. Cảm giác an toàn ấy sẽ chuyển hóa thành lòng can đảm để khám phá thế giới.

Còn gia đình đầy tranh cãi, đổ lỗi sẽ khiến trẻ rơi vào lo âu và sợ hãi, làm việc gì cũng dè dặt, khó có tầm nhìn lớn trong tương lai.

Có câu: gia đình nội chiến không thể nuôi dạy nên những đứa trẻ có triển vọng. Bởi băng thông tâm trí và ý chí của trẻ là hữu hạn.

Khi gia đình mệt mỏi vì nội chiến, trẻ buộc phải tiêu tốn phần lớn năng lượng tâm lý để xử lý lo âu, sợ hãi, hòa giải mâu thuẫn, phần “năng lượng tâm lý” vốn dành cho học tập, khám phá, phát triển bản thân bị tước đoạt không thương tiếc.

Chúng giống như một cái cây lâu ngày thiếu nước, khó mà tỏa cành đâm chồi, còn dễ để lại những vết thương tâm lý khó lành.

Một chuyên gia giáo dục từng nói: “Năng lượng của một gia đình là có giới hạn. Mỗi chút sức lực tiêu hao vào oán trách lẫn nhau đều là nhiên liệu bị đánh cắp khỏi động cơ cất cánh của con cái”.

Một ngôi nhà đầy oán hận, nhất định sẽ để trẻ rời xa sức khỏe, vận may và sự ưu tú. Một gia đình ấm áp và hòa thuận không phải là không có mâu thuẫn, mà là biết “nói chuyện tử tế”; không phải không có bất đồng, mà là biết “bao dung nhau”.

Trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, trong lòng có ánh sáng, trong mắt có nụ cười, làm việc có bản lĩnh, tương lai tự nhiên sẽ tươi sáng.

03

Cha mẹ tôn trọng con, không tiêu hao con trong những chuyện vụn vặt

Nhiều cha mẹ luôn nói “mẹ là vì con”, “bố là vì con” để ép trẻ theo ý mình, không biết rằng việc kiểm soát quá mức trong những chuyện nhỏ sẽ bào mòn tính tự chủ và sự tự tin của trẻ.

Những bậc cha mẹ có tầm nhìn đều biết tôn trọng suy nghĩ của con, cho con đủ không gian để trưởng thành.

Trong tâm lý học, “Thuyết tự quyết” chỉ ra rằng: Khi trẻ cảm nhận được “tính tự chủ, năng lực, và sự gắn kết”, chúng sẽ hình thành động lực nội tại mạnh mẽ. Cha mẹ tôn trọng con không phải là “buông thả”, mà là không ép buộc, không đè nén, không phủ định:

Trẻ muốn tự xếp cặp - hãy để con thử; Trẻ có ý tưởng khác - hãy lắng nghe nghiêm túc; Trẻ mắc lỗi - hãy đồng hành để sửa, chứ không chỉ trích.

Tôn trọng trẻ là thừa nhận rằng con là một cá thể độc lập, là không tiêu hao sự tự tin của con trong những chuyện nhỏ nhặt.

Như vậy, trẻ mới trưởng thành thành người có chính kiến, có trách nhiệm, có dũng khí và tương lai dễ tỏa sáng trong lĩnh vực của mình.

04

Lời kết

Gia đình là trường học đầu tiên của đời người. Tính cách một đời, dù thay đổi thế nào, phần lớn đều khởi nguyên từ gia đình.

Một gia đình tốt chính là nguồn năng lượng cho sự trưởng thành tích cực của trẻ. Hy vọng mỗi gia đình đều có thể dùng tấm gương của mình để dẫn dắt con, dùng sự ấm áp để nuôi dưỡng con, dùng sự tôn trọng để thành tựu con, đặt nền móng vững chắc cho tương lai của con.