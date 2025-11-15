Bức ảnh "mờ căm" của con trai nữ chính phim giờ vàng gây sốt: Có giáo dục tốt hay không, chỉ cần xem khoảnh khắc này!

Một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc của con trai sáu tuổi của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, bé Tưởng Tưởng bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ bởi một hành động nhỏ nhưng vô cùng ấm lòng trong lần hiếm hoi hai cha con xuất hiện trước công chúng.

Trong video, nam diễn viên Phùng Thiệu Phong diện đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai, nắm tay con trai khi cả hai rời khỏi khu vực giữ xe. Đây là một trong số rất ít lần người hâm mộ được nhìn thấy Tưởng Tưởng, bởi từ khi chào đời, cậu bé luôn được cha mẹ bảo vệ tối đa khỏi ống kính truyền thông.

Khi hai cha con bước ra ngoài, họ đi ngang qua một tấm biển phản quang bị đổ xuống đất.

Dù đoạn phim chỉ vài giây, khoảnh khắc ấy đã khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý. Khi hai cha con bước ra ngoài, họ đi ngang qua một tấm biển phản quang bị đổ xuống đất. Những người khác đều lướt qua, nhưng Tưởng Tưởng thì dừng lại, nhẹ nhàng kéo tay cha và kiên nhẫn dựng lại tấm biển. Đôi bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận chỉnh từng phần, thể hiện sự tinh tế và tinh thần trách nhiệm hiếm thấy ở một đứa trẻ mới sáu tuổi.

Điều khiến khoảnh khắc ấy càng xúc động hơn là thái độ của Phùng Thiệu Phong. Anh đứng cạnh con, không can thiệp, không chỉ dẫn – chỉ lặng lẽ quan sát, khích lệ bằng sự hiện diện đầy tự hào. Cách anh tôn trọng lựa chọn của con, để con tự làm rồi cổ vũ từ phía sau, cho thấy một phong cách nuôi dạy đầy tin tưởng và yêu thương.

Cư dân mạng nhanh chóng dành lời khen cho cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vì cách nuôi dạy con đầy suy nghĩ. Nhiều bình luận nhận xét Tưởng Tưởng lễ phép, biết quan tâm và trưởng thành hơn tuổi, điều không phải đứa trẻ nào trong gia đình nổi tiếng cũng có được. Dễ thấy rằng thay vì nuông chiều con bằng sự hào nhoáng, bố mẹ cậu tập trung bồi đắp tính cách và sự thấu cảm.

Dù là một trong những minh tinh bận rộn nhất Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường được bắt gặp dành thời gian chất lượng cho con: đưa con đi công viên, đi mua đồ chơi, hay cõng con trên lưng khi cậu bé mệt. Cô gần như không bao giờ công khai các khoảnh khắc ấy, mà luôn âm thầm đặt con lên hàng đầu trong cuộc sống thường ngày.

Về phần Phùng Thiệu Phong, với lịch làm việc linh hoạt hơn, anh thường đảm nhận các hoạt động liên quan đến trường học: tham gia ngày hội thể thao, dự các buổi sinh hoạt, đồng hành trong nhiều sự kiện của con. Điều này giúp xây dựng mối quan hệ cha con gắn bó và ấm áp trong những năm đầu đời của Tưởng Tưởng.

Dù đã ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn luôn được khen ngợi vì khả năng đồng nuôi dạy con văn minh. Họ chưa bao giờ công khai bất hòa hay sử dụng con để tạo lợi thế truyền thông. Thay vào đó, cả hai duy trì sự tôn trọng và mục tiêu chung: mang đến cho Tưởng Tưởng một môi trường ổn định, yêu thương và lành mạnh.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong

Nhiều fan còn nhận xét rằng sự phối hợp trong việc nuôi dạy con của họ thậm chí còn hòa hợp hơn không ít cặp vợ chồng đang sống cùng nhau. Các quyết định về giáo dục hay kỷ luật đều được trao đổi thấu đáo, không xung đột, và luôn đặt lợi ích của con lên trước.

Khoảnh khắc Tưởng Tưởng cúi xuống dựng lại tấm biển phản quang có thể rất nhỏ, nhưng lại khiến vô số người xúc động. Nó không chỉ thể hiện hình ảnh một đứa trẻ được giáo dục tốt, mà còn phản chiếu sự hiện diện thầm lặng của tình yêu, những giá trị mà cha mẹ cậu âm thầm gieo trồng.

Từ hành động rất đỗi bình thường ấy, khán giả hiểu thêm lý do vì sao Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, dù không còn bên nhau, vẫn quyết tâm bảo vệ con khỏi mọi ồn ào. Bởi đôi khi, chỉ một cử chỉ nhỏ của một đứa trẻ sáu tuổi cũng đủ cho thấy sức mạnh của một nền tảng gia đình vững vàng đáng trân quý đến mức nào.