Khi trẻ nói "con ghét bố mẹ": Lời cảnh báo phụ huynh không nên bỏ qua

Avata của nhóm "Con ghét bố mẹ" hiện đang thu hút số lượng lớn thành viên tham gia. Ảnh chụp màn hình

Nhóm Facebook “Con ghét bố mẹ” đang thu hút sự chú ý khi trở thành nơi nhiều người trẻ chia sẻ những mâu thuẫn, áp lực và tổn thương trong gia đình.

Đến hiện tại, nhóm đã tăng lên hơn 191.000 thành viên ( ban đầu chỉ 36.000 thành viên sau 5 năm hoạt động) sau 3 ngày, và được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khơi gợi đúng nhu cầu được nói, được tâm sự của con trẻ

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhóm các thành viên chia sẻ nhiều câu chuyện từ áp lực học tập, bị so sánh với “con nhà người ta”, kiểm soát điện thoại, chuyện tình cảm đến những bất đồng trong sinh hoạt hằng ngày. Có những mâu thuẫn chỉ bắt đầu từ chuyện nhỏ nhưng cũng có trường hợp là sự dồn nén kéo dài nhiều năm.

Nhiều bài viết được đăng ẩn danh để người trẻ có thể nói ra những điều khó chia sẻ với gia đình. Sự chú ý của cộng đồng cũng kéo theo ngày càng nhiều phụ huynh tham gia nhóm. Trong khi một số người phản ứng gay gắt trước cách con cái bày tỏ sự bất mãn với cha mẹ, không ít phụ huynh lại chọn cách lắng nghe để hiểu hơn về tâm lý của con.

Một phụ huynh cho rằng, nhóm vốn được tạo ra để người trẻ trút những tâm sự, uất ức mà họ chưa thể nói ngoài đời. Vì vậy, cha mẹ nếu tham gia nên “đọc để hiểu các con đang nghĩ gì, đang cần gì”, thay vì biến nơi đây thành một lớp học về cách làm “con ngoan”.

Theo phụ huynh này, tuổi vị thành niên vốn là giai đoạn nhiều biến động. “Càng mắng mỏ, càng nói lý lẽ thì đôi khi càng phản tác dụng”, người này chia sẻ, đồng thời thừa nhận cha mẹ cũng có lúc tức giận nhưng cần học cách kiềm chế để tránh đẩy khoảng cách với con xa hơn.

“Các con nên được sống cuộc đời của mình, phù hợp với năng lực và tính cách, thay vì sống theo kỳ vọng của cha mẹ”, phụ huynh này bày tỏ. Theo quan điểm đó, vai trò của cha mẹ không phải là quyết định thay con mọi thứ, mà là đứng phía sau, đồng hành, ủng hộ và lên tiếng phân tích khi con thực sự đi sai hướng.

Sự xuất hiện của nhóm “Con ghét bố mẹ” với hơn 191.000 thành viên khiến nhiều người giật mình trước cái tên đầy tranh luận. Nhưng phía sau đó không chỉ là những lời trách móc dành cho cha mẹ, mà còn là nhu cầu được nói ra những áp lực, tổn thương và điều khó nói trong gia đình, nơi người trẻ mong tìm thấy sự lắng nghe thay vì phán xét.

Một bài viết được cho là của một đứa trẻ trên nhóm "Con ghét bố mẹ". Ảnh: Chụp màn hình

Phụ huynh cần thấu hiểu và biết lắng nghe thay vì trách móc

Chuyên gia tâm lý Ngô Xuân Điệp, nguyên Trưởng khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) cho rằng điều đáng chú ý, khi hàng chục nghìn người cùng tìm đến một nơi để chia sẻ những câu chuyện tương tự, vấn đề không còn chỉ nằm ở những mâu thuẫn cá nhân.

Nhưng con số này không đồng nghĩa hơn 191.000 người thực sự “ghét bố mẹ”, càng không thể là bằng chứng cho thấy một thế hệ đang quay lưng với gia đình. Nhưng nó cho thấy nhu cầu được chia sẻ, được đồng cảm và được lắng nghe của người trẻ đang rất lớn.

Trong một cộng đồng đông thành viên, cảm xúc cũng dễ được cộng hưởng. Những lời đồng tình có thể giúp một đứa trẻ cảm thấy mình không cô độc, nhưng cũng có nguy cơ khiến một số mâu thuẫn gia đình bị nhìn theo hướng một chiều, nơi cha mẹ luôn là người sai.

Và trong số những người tìm đến nhóm không chỉ có những người trẻ đang “ghét bố mẹ”, mà còn có những phụ huynh muốn đọc để hiểu con mình đang nghĩ gì. Với họ, mạng xã hội có thể trở thành nơi lần đầu tiên nghe được những điều mà con chưa từng nói trực tiếp.

Vì thế, theo TS. Ngô Xuân Điệp, phía sau cái tên gây tranh luận “Con ghét bố mẹ” có lẽ không chỉ là sự phản kháng của con trẻ, mà còn là một câu hỏi dành cho người lớn: Khi con không thể nói với cha mẹ, liệu con còn biết tìm đến đâu để được lắng nghe. Vì thế, cha mẹ vẫn cần đồng hành và lắng nghe con nhiều hơn trong gia đình.