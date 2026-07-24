Khi sức khỏe được chăm từ từng tế bào: Hành trình đưa khoa học ra khỏi phòng thí nghiệm

Trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm gia tăng, dân số già hóa và áp lực cuộc sống hiện đại ngày một lớn, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia lựa chọn. Câu chuyện phía sau Lễ ra mắt Trạm Dưỡng sinh Phân tử Green20S Geleximco, diễn ra mới đây tại Hà Nội, cho thấy một hướng đi cụ thể: Đưa một nguyên lý khoa học ra khỏi phòng thí nghiệm để trở thành mô hình phục vụ cộng đồng.

Nhiều năm trở lại đây, quan điểm chăm sóc sức khỏe trên thế giới đã thay đổi rõ rệt, từ chỗ tập trung điều trị khi có bệnh, nhiều quốc gia chuyển sang mô hình dự phòng, nâng cao sức khỏe và tăng khả năng thích nghi của cơ thể. Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh, mà còn chịu ảnh hưởng của dinh dưỡng, vận động, tinh thần và thói quen sinh hoạt.

Nhưng giữa những nghiên cứu giá trị và đời sống thực tế vẫn tồn tại một khoảng cách: Không ít kết quả nghiên cứu chưa có điều kiện chuyển hóa thành mô hình để người dân tiếp cận. Thu hẹp khoảng cách ấy chính là điều được đặt ra tại sự kiện lần này.

Nhà khoa học: Nghiên cứu phải "sống" được trong đời thường

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TSKH Lê Đình Phái cho rằng mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu khoa học không dừng ở các công bố học thuật, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị cho xã hội. Nhiều năm nghiên cứu về hoạt động sống ở cấp độ phân tử, ông nhận định cơ thể con người là một hệ thống thống nhất, trong đó từng tế bào, enzyme và cơ quan luôn liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi trạng thái cân bằng bị phá vỡ trong thời gian dài, những rối loạn sẽ dần xuất hiện và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cần bắt đầu từ khi cơ thể còn khỏe mạnh.

GS.TSKH Lê Đình Phái cho rằng mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu khoa học không dừng ở các công bố học thuật, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị cho xã hội.

Khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào cuộc sống, giúp người dân hiểu đúng hơn về sức khỏe và có thêm điều kiện để chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình", GS.TSKH Lê Đình Phái chia sẻ.

Người trong nghề: Từ những trăn trở đến một mô hình cụ thể

Với bà Trần Thanh Việt, Tổng Giám đốc Hệ sinh thái VBeauty, câu chuyện lại bắt đầu từ chính những năm tháng làm nghề. Bà kể, đã gặp rất nhiều người: có người đau mỏi kéo dài, có người mất ngủ nhiều năm, có người thành công trong công việc nhưng kiệt sức vì áp lực cuộc sống. Từ đó, bà nhận ra điều con người cần không chỉ là một liệu trình hay sản phẩm, mà là một giải pháp giúp họ hiểu cơ thể mình và tìm lại sự cân bằng.

Bà Trần Thanh Việt, Tổng Giám đốc Hệ sinh thái VBeauty chia sẻ về ý tưởng xây dựng Trạm Dưỡng sinh Phân tử Green20

Bước ngoặt đến khi bà có cơ duyên gặp GS.TSKH Lê Đình Phái. Những chia sẻ của ông giúp bà hiểu sâu sắc hơn: khi từng tế bào được nuôi dưỡng đúng cách, cơ thể sẽ tự cân bằng và tự phục hồi. Chăm sóc sức khỏe, vì thế, không nên chỉ dừng ở xử lý triệu chứng mà phải giúp con người xây dựng lối sống khoa học, chủ động và bền vững.

"Chúng tôi tin rằng một công trình nghiên cứu chỉ thực sự hoàn thành sứ mệnh khi những giá trị khoa học được chuyển hóa thành những hoạt động cụ thể để người dân có thể tiếp cận, trải nghiệm và áp dụng trong cuộc sống hằng ngày", bà Trần Thanh Việt cho biết.

Bà cũng nhấn mạnh, mô hình không nhằm thay thế hệ thống khám chữa bệnh, mà góp phần giúp mỗi người hiểu rõ hơn về cơ thể và hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh: "Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là mang đến một dịch vụ, mà là tạo ra một môi trường để mỗi người có thể tiếp cận tri thức khoa học bằng những trải nghiệm thực tế. Khi hiểu đúng về sức khỏe, mỗi người sẽ biết cách chủ động chăm sóc bản thân và gia đình".

Một mô hình, 4 hợp phần: Thân - Tâm - Trí - Chí

Từ định hướng đó, Trạm Dưỡng sinh Phân tử Green20S Geleximco được giới thiệu là mô hình đầu tiên tại Việt Nam do VBeauty nghiên cứu, phát triển dựa trên nguyên lý Dưỡng sinh Phân tử của GS.TSKH Lê Đình Phái, kết hợp cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe và giáo dục cộng đồng.

Thay vì chỉ tập trung vào một dịch vụ riêng lẻ, mô hình được thiết kế theo bốn hợp phần Thân - Tâm - Trí - Chí, phản ánh cách tiếp cận sức khỏe từ nhiều góc độ: thể chất, tinh thần, nhận thức và ý chí sống tích cực. Điểm đáng chú ý không nằm ở từng hoạt động riêng lẻ, mà ở cách kết nối nhiều lĩnh vực trong một chuỗi trải nghiệm thống nhất, giúp người tham gia không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn quan sát, thực hành và dần hình thành thói quen tích cực.

Đây cũng không phải Trạm dưỡng sinh đầu tiên của VBeauty - trước đó, hệ sinh thái này đã vận hành các Trạm tại Thái Nguyên, Ocean Park, Hợp và Vũ Tông Phan. Mỗi Trạm là một chặng đường lắng nghe khách hàng, tạo nền tảng để Green20S Geleximco ra đời với mô hình hoàn thiện hơn. Chia sẻ về đích đến của mô hình, bà Trần Thanh Việt nói: "Chúng tôi không mong Trạm trở thành nơi đông khách nhất, mà mong nơi đây trở thành nơi giúp nhiều người sống khỏe hơn. Điều quý giá nhất không phải là số lượng khách hàng quay trở lại, mà là việc mỗi người khi rời Trạm đều mang theo thêm một hiểu biết đúng về sức khỏe".

Doanh nghiệp: Cầu nối, không phải người thay thế

Cả hai góc nhìn, từ nhà khoa học và từ doanh nghiệp, đều gặp nhau ở một điểm chung là để một kết quả nghiên cứu thực sự tạo ra giá trị, cần sự tham gia của nhiều chủ thể, từ nhà khoa học, doanh nghiệp đến cộng đồng. Doanh nghiệp, trong câu chuyện này, không chỉ là đơn vị tiếp nhận công nghệ mà còn đóng vai trò kết nối và tổ chức triển khai để thành quả nghiên cứu hiện diện trong đời sống theo cách phù hợp với nhu cầu người dân.

Lễ ra mắt Trạm Dưỡng sinh Phân tử Green20S Geleximco, vì vậy, không chỉ là hoạt động giới thiệu một mô hình chăm sóc sức khỏe mới, mà còn là minh chứng cho thấy khi khoa học được kết nối với nhu cầu của xã hội, các công trình nghiên cứu sẽ có thêm cơ hội phát huy giá trị, đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng.