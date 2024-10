Khi sống là một hành trình, đâu là phong cách sống bạn nên theo đuổi?

"Bản hòa ca" cuộc sống với nhiều nốt phong cách

Ngày nay, sự đa dạng trong cách sống của mỗi cá nhân, kéo theo sự nở rộ của nhiều xu hướng khác nhau. Với những người theo đuổi YOLO (You Only Live Once - Bạn chỉ sống một lần), mỗi ngày trôi qua là một trang viết đầy màu sắc của những trải nghiệm, những chuyến đi, không ngừng khám phá và thử thách. YOLO khích lệ mọi người sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và không để lại điều gì phải hối tiếc, tuy nhiên, điều này có thể khiến người trẻ dễ lơ là với việc chuẩn bị cho tương lai và chạm phải những rủi ro về tài chính.

Sau thập kỷ đổ xô theo YOLO, nhiều người trẻ dần chuyển hướng sang YONO (You Only Need One - Bạn chỉ cần một thứ thôi), khuyến khích cắt giảm chi tiêu không cần thiết, tập trung cho những thứ cơ bản và quan tâm việc tích trữ dự phòng tương lai. Có thể nói, YONO như nốt nhạc trầm lắng thể hiện sự trưởng thành, chín chắn sau một thời tuổi trẻ hết mình cất cao tiếng hát YOLO.

Trong khi đó, MINIMALISM – lối sống tối giản – vẫn giữ được vị trí của mình trong nhịp sống hiện đại. Xu hướng này mang đến cho nhiều người cảm giác bình yên và tự do, giúp họ thoát khỏi sự ràng buộc của vật chất và những điều phù phiếm. Tuy nhiên, việc áp dụng MINIMALISM không phải lúc nào cũng dễ dàng; nhiều người có thể rơi vào trạng thái cực đoan, chỉ chú tâm vào việc loại bỏ đồ đạc, hoặc nhầm lẫn với khắc kỷ, tự tạo áp lực cho bản thân, khiến cuộc sống trở nên tẻ nhạt.

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ tìm đến Go Green - Sống Xanh, sống lành mạnh để cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, tạo nên giá trị bền vững cho bản thân cũng như cộng đồng và xã hội. Một số hoạt động hưởng ứng sống Xanh như sử dụng phương tiện giao thông xanh (xe điện, xe đạp); không xả rác, tập thói quen phân loại rác thải và tái chế; chuyển hướng tự nấu ăn, hạn chế đặt bên ngoài để giảm nylon, hộp nhựa; dùng thực phẩm hữu cơ; tích cực tham gia các môn thể thao, hoặc thực hành thiền để đạt được sự cân bằng trong tâm trí.... Tuy nhiên, lối sống này còn gặp nhiều hạn chế, khó theo đuổi lâu dài vì sự bất tiện trong thời hiện đại bận rộn, hạn chế về những vật liệu thay thế nhựa, sự đắt đỏ của các sản phẩm thân thiện môi trường…

Mỗi quan niệm sống đều có ưu và nhược điểm giống như những nốt nhạc thăng trầm, cùng hòa nhịp tạo nên bản nhạc cuộc đời đầy đủ cung bậc. Nhiều người trẻ chọn sống tận hưởng, hết mình, không câu nệ ngày mai dẫu phải đối mặt những rủi ro tài chính không lường trước. Ngược lại, sống tiết kiệm, chi li gò bó quá mức có thể khiến bạn bỏ lỡ nhiều trải nghiệm quý giá. Lựa chọn lối sống nào thì mỗi người đều mong muốn là "nhạc trưởng" cho chính bản nhạc cuộc đời mình và cần trang bị "lá chắn" vững chắc để luôn sống ở thế chủ động, cân bằng, hướng đến tương lai, đơn cử như việc tham gia bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi bảo vệ sức khỏe và dự phòng tài chính thiết thực.

"Lá chắn" bảo vệ cho cuộc sống cân bằng - vẹn toàn

Thấu hiểu mỗi lối sống dù đề cao những giá trị riêng nhưng đều chung mục tiêu an tâm lâu dài, Sacombank mang đến hệ sinh thái các giải pháp bảo hiểm nhân thọ phục vụ đa dạng nhu cầu thiết yếu từ bảo vệ sức khỏe, ứng phó bệnh hiểm nghèo, tích lũy tài chính, đến chuẩn bị cho giai đoạn hưu trí… Điều này giúp khách hàng không chỉ yên tâm sống trọn từng khoảnh khắc hiện tại theo cách của riêng mình mà còn chủ động lập kế hoạch cho một tương lai bảo đảm.

Chọn YOLO, bảo hiểm sẽ đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình trải nghiệm và phiêu lưu, bảo vệ tài chính trước các rủi ro, tiếp thêm sự tự tin và quyết tâm sống trọn ước mơ. Chuyển dịch sang YONO hoặc ưa chuộng MINIMALISM, bảo hiểm góp phần tạo tiền đề để bạn tối ưu chi tiêu cá nhân, không cần sử dụng đến các khoản sinh hoạt phí vì đã có ngân sách dự phòng điều trị y tế và duy trì cuộc sống ổn định nhờ quyền lợi đầu tư lâu dài. Theo đuổi lối sống Xanh lành mạnh, cho phép bản thân lắng nghe cơ thể thường xuyên hơn qua việc thăm khám sức khỏe định kỳ và bắt tay điều trị sớm khi vừa chớm những dấu hiệu bằng sự hỗ trợ đắc lực từ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Với bất kỳ lối sống nào, bảo hiểm đều thể hiện vai trò "lá chắn" ưu việt và Sacombank là cầu nối để khách hàng dễ dàng tiếp cận, trang bị tấm lá chắn với nhiều chính sách và ưu đãi nổi bật.

Khi Sống là một hành trình, quan trọng không phải là lựa chọn một lối sống cụ thể, mà là làm thế nào để mỗi giây phút cuộc đời đều thật sự đáng giá và luôn vững vàng trên con đường đã vạch ra. Sacombank cùng "lá chắn" bảo hiểm chuyên nghiệp, toàn diện sẽ đồng hành cùng bạn chinh phục hành trình sống một cách chất lượng, trọn vẹn, vì tương lai bền vững.