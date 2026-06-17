Khi sống khỏe vẫn chưa đủ để bảo vệ cả nhà

Tuy nhiên theo chuyên gia, sống khỏe không chỉ đến từ những thói quen tích cực mỗi ngày mà còn cần sự chuẩn bị để ứng phó với những rủi ro có thể phát sinh bất cứ lúc nào.

Gia đình Na Ny gồm Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu Đại dương 2017, hiện là Phó Trưởng khoa tại Đại học Hoa Sen - cùng chồng là biên tập viên, MC Phan Tô Ny.

Tổ ấm là lớp bảo vệ sức khỏe đầu tiên

Ngày càng nhiều gia đình trẻ xem ngôi nhà không chỉ còn là nơi che mưa che nắng, mà trở thành môi trường trực tiếp ảnh hưởng đến thể chất, cảm xúc và thói quen sinh hoạt của các thành viên.

Quan điểm này được thể hiện qua chia sẻ của Gia đình Na Ny trong tập đầu tiên của series "Home Stories - Về Nhà Là Khỏe" do Prudential Việt Nam phối hợp thực hiện, với chủ đề "Khỏe chủ động từ không gian sống hàng ngày".

Sau khi có con đầu lòng, hai vợ chồng cho biết đã thay đổi nhiều tiêu chí khi lựa chọn nơi ở. Bên cạnh vị trí hay thiết kế, gia đình ưu tiên nhiều hơn tới hệ sinh thái sống xung quanh như trường học, khu vui chơi, mảng xanh, ánh sáng tự nhiên để đảm bảo gia đình có được một không gian sống lành mạnh.

Bên trong căn hộ, những chi tiết nhỏ cũng được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với trẻ nhỏ, từ nội thất bo tròn đến cách sắp xếp không gian nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình bé khám phá không gian sống.

Những lựa chọn đó cho thấy sức khỏe được hình thành từ chính những điều rất đời thường trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình. Tuy nhiên, theo PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, các yếu tố này vẫn chỉ phản ánh một phần của bức tranh sức khỏe.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM

Sống khỏe chủ động: Đừng bỏ quên những "điểm mù"

Thực tế, sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào những lựa chọn mỗi ngày mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khó kiểm soát như cơ địa, môi trường sống hay những biến cố bất ngờ. Một không gian sống lý tưởng hay thói quen lành mạnh có thể giúp giảm thiểu rủi ro, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng phát sinh các vấn đề sức khỏe.

Khi các vấn đề sức khỏe xảy ra, tác động thường vượt xa các khoản chi phí hữu hình như viện phí hay thuốc men. Nhiều gia đình còn phải đối mặt với nhiều "chi phí ẩn" khác như gián đoạn công việc, thời gian hồi phục kéo dài hoặc áp lực chăm sóc từ người thân. Những yếu tố này có thể tạo ra gánh nặng đáng kể về tài chính lẫn tinh thần.

Vì vậy, quản trị sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc duy trì các thói quen sống tích cực mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị chủ động trước các rủi ro. Bên cạnh việc khám sức khỏe định kỳ và xây dựng thói quen sống khỏe, việc chuẩn bị nguồn lực tài chính dự phòng cũng là một phần quan trọng giúp mỗi gia đình tăng khả năng ứng phó khi biến cố xảy ra.

Đây cũng là thông điệp mà Prudential Việt Nam mong muốn lan tỏa thông qua tập 1 của series "Home Stories - Về Nhà Là Khỏe". Phía sau mỗi khoảnh khắc bình yên bên gia đình là sự chủ động chuẩn bị để ứng phó với những rủi ro không thể lường trước.

Thấu hiểu nhu cầu đó, Prudential không ngừng phát triển các giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính, giúp các gia đình chủ động xây dựng "lá chắn" vững vàng trước những biến cố bất ngờ. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ "PRUYên Tâm Vui Khỏe" mang đến cho khách hàng đầy đủ quyền lợi thiết yếu về nhân thọ, đồng thời có thể gia tăng lớp bảo vệ sức khỏe thông qua các sản phẩm bảo hiểm bán cùng để an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày; ví như sản phẩm bảo hiểm bán cùng Hỗ Trợ Viện Phí Mở Rộng góp phần hỗ trợ khách hàng giảm bớt phần nào các áp lực tài chính thường phát sinh khi xảy ra rủi ro về sức khỏe, bao gồm chi phí y tế và sự gián đoạn thu nhập trong quá trình điều trị.

Với thiết kế linh hoạt, các giải pháp này không chỉ hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn điều trị mà còn đồng hành trên hành trình phục hồi và ổn định cuộc sống, mang đến sự yên tâm trọn vẹn cho mỗi gia đình Việt.