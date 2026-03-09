Khi người lương 30 triệu giàu hơn người lương 70-80 triệu: Điều gì tạo ra sự khác biệt?

Thu nhập cao thường được xem là lợi thế lớn trong việc tích lũy tài sản. Tuy nhiên trên thực tế, không ít người có mức lương khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng lại xây dựng được nền tảng tài chính ổn định hơn so với người kiếm 70-80 triệu. Sự khác biệt không nằm hoàn toàn ở con số thu nhập, mà nằm ở thói quen tài chính đã hình thành từ trước.

1. Quen sống dưới mức thu nhập

Nói thế này cho dễ hiểu: Người lương 30 triệu nhưng tháng nào cũng để dành tiền tiết kiệm, đầu tư sinh lời chắc chắn sẽ hơn người lương 70-80 triệu, nhưng tháng nào tiêu hết sạch tháng đó.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vấn đề nằm ở lối sống. Người sống dưới mức thu nhập, quản lý chi tiêu chặt chẽ, không mắc bẫy lạm phát lối sống. Khi chi phí sinh hoạt tăng dần theo mức lương, phần tiền thực sự còn lại để tích lũy đôi khi không chênh lệch nhiều so với người có thu nhập thấp hơn.

2. Có thói quen tiết kiệm ngay khi nhận lương

Thói quen tiết kiệm trước, chi tiêu sau là yếu tố làm nên chuyện. Khoản tiền này thường được chuyển sang tài khoản riêng hoặc gửi tiết kiệm định kỳ, coi như khoản “không được tiêu”.

Ngược lại, với những người có thu nhập cao, việc tiết kiệm đôi khi lại diễn ra theo cách ngược lại: chi tiêu trước rồi mới giữ lại phần còn dư. Nếu tháng đó phát sinh nhiều khoản chi, số tiền tiết kiệm có thể giảm đáng kể. Qua thời gian, sự khác biệt nhỏ này có thể tạo ra khoảng cách lớn về tài sản tích lũy.

3. Thói quen tính toán chi phí sinh hoạt khá kỹ

Với mức lương trung bình, nhiều người đã quen theo dõi chi tiêu hàng tháng: tiền thuê nhà, ăn uống, điện nước, đi lại hay các khoản cá nhân. Nhờ đó, họ nắm khá rõ tiền đang đi đâu và dễ dàng nhận ra những khoản chi chưa hợp lý.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Trong khi đó, người có thu nhập cao đôi khi ít để ý đến các khoản chi nhỏ lẻ vì cho rằng chúng không ảnh hưởng nhiều đến tổng thu nhập. Nhưng khi cộng dồn trong nhiều tháng, những khoản chi “không đáng kể” này vẫn có thể chiếm một phần đáng kể ngân sách mà bản thân không nhận ra.

4. Ít bị cuốn vào áp lực hình ảnh tài chính

Người có thu nhập thấp - trung bình, nếu quen với lối sống giản dị, chắc chắn sẽ ít chịu áp lực phải thể hiện mức sống thông qua các món đồ đắt tiền. Các quyết định chi tiêu vì vậy thường thiên về nhu cầu thực tế nhiều hơn.

Ngược lại, ở nhóm thu nhập cao, môi trường làm việc và các mối quan hệ xã hội đôi khi tạo ra áp lực ngầm về hình ảnh tài chính: điện thoại mới, xe đẹp hơn, nhà ở tốt hơn hay các chuyến du lịch sang trọng. Những khoản chi mang tính “hình ảnh” này nếu diễn ra thường xuyên có thể làm giảm đáng kể khả năng tích lũy.

Nhìn tổng thể, sự khác biệt giữa người lương 30 triệu và người lương 70-80 triệu, hay nói rộng hơn là người thu nhập trung bình và người thu nhập cao, không chỉ nằm ở con số mà còn nằm ở các thói quen tài chính đã hình thành từ lâu. Người có thu nhập trung bình nhưng quen sống tiết chế, tiết kiệm đều đặn và duy trì quỹ dự phòng ổn định vẫn có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc theo thời gian.

Điều này cho thấy một thực tế khá rõ: mức lương quyết định khả năng kiếm tiền, nhưng thói quen tài chính mới là yếu tố quyết định khả năng giữ được tiền và tích lũy tài sản bền vững.