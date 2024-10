Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm về những giá trị xưa cũ thông qua những không gian đậm chất hoài niệm. Không chỉ những di tích lịch sử hay triển lãm nghệ thuật thu hút giới trẻ mà ngay cả những cửa hàng, quán cafe hay con phố mang đậm nét mộc mạc cổ xưa cũng trở thành những điểm đến mới lạ, được giới trẻ tìm đến khám phá, check-in. Đặc biệt là ở Hà Nội, vào những ngày mùa thu ghé quán thưởng thức món ngon nhâm nhi cốc cà phê trong một không gian vừa hay ho vừa thái thế này có lẽ cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Những ký ức xưa cũ dường như sống lại trong không gian đó, khiến bất cứ ai cũng muốn quay về, tìm lại một phần của Hà Nội trong tâm trí mình.

Ăn bún riêu như trải nghiệm Fine Dining

Dạo gần đây, quán bún riêu này trở nên vô cùng nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Trước kia chỉ là một gánh hàng vỉa hè, giờ đây "Bún ziu gánh" của cô Yến đã chuyển vào một con ngõ nhỏ nằm trên phố Quốc Tử Giám, Hà Nội. Nằm khuất trong con ngõ tĩnh lặng, dù tấm biển ghi rõ "Bún ziu gánh", nhưng không gian bên trong lại khác biệt hoàn toàn so với những quán bún riêu thông thường.

Ảnh: Minh Trí, Bích Phương

Những chiếc bàn ăn trong quán sử dụng chân máy khâu cổ, mặt bàn bằng gỗ kết hợp với gạch men. Ngay cả các chi tiết nhỏ như ống đựng đũa hay hũ đựng ớt chưng cũng được làm từ gốm sứ đẹp mắt. Không gian quán mang sự kết hợp hài hòa giữa những đồ vật bằng gốm sứ, gạch nung, cùng những điểm nhấn như chiếc piano hay đồng hồ kiểu cổ, tạo nên cảm giác vừa ấm cúng, quen thuộc vừa mới lạ, hay ho. Cô Yến chủ quán chia sẻ con gái của cô là người đã thiết kế toàn bộ không gian này. Chị đã tỉ mỉ sưu tầm từng món đồ và mang về trang trí, khiến thực khách không khỏi ngạc nhiên vì sự độc đáo của quán.

Ảnh: Minh Trí

Về đồ ăn, quán phục vụ bún riêu, bún ốc, bánh đa cua... nhưng nổi bật nhất vẫn là món bún riêu, đúng như cái tên của quán. Món ăn được thực khách chuộng nhất tại quán có thể kể đến bún thập cẩm gồm riêu cua, ốc, thịt bò, chả cá, chả bò viên, với giá 50.000 đồng. Nước dùng có vị chua nhẹ từ dấm bỗng, thơm lừng mùi cua và hành phi nhà làm giòn tan, kết hợp với các topping khác, tạo nên hương vị đầy đặn. Vào những ngày thu, được thưởng thức bát bún riêu đậm chất Hà Nội lại được ngắm không gian trang trí vừa quen vừa lạ thế này sẽ là một trải nghiệm khó quên.

Ảnh: Bích Phương

Địa chỉ: 104 Lương Sử C, Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00

Đi ăn phở nhưng lại có loạt ảnh sống ảo cực "nghệ" mang về

Ở Hà Nội ngồi thưởng thức bát phở nóng hổi bên chiếc quẩy giòn rụm cùng nhấp ngụm trà đá mát lạnh là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Bạn có thể nghĩ rằng đây chỉ là một bữa ăn bình thường nhưng nếu tinh ý, bạn sẽ nhận ra, một vài quán phở ở Hà Nội không chỉ đơn thuần là nơi ăn uống mà còn là không gian lý tưởng cho những bức ảnh sống ảo đậm chất nghệ thuật.

Ảnh: Coogchngg_

Điển hình là quán Phở Lâm, nằm trên phố Nam Ngư, một con phố nhỏ nhưng lại "chất" không ngờ. Quán phở này từ lâu đã nổi tiếng với hương vị đậm đà, nhưng điều khiến nhiều thực khách phải trầm trồ chính là trải nghiệm ăn phở ở quán. Do không gian quán khá nhỏ vậy nên thực khách thường được gợi ý ngồi ăn phở ở một quán cà phê nhỏ xinh đối diện quán. Tại đây, thực khách chỉ cần gọi thêm một món đồ uống yêu thích là có thể ngồi thưởng thức phở trong một không gian rất đặc biệt. Không gian hai bên đường phủ đầy những cửa tiệm kiểu cổ, tạo nên một bối cảnh hoàn hảo cho những bức ảnh "so deep". Mỗi góc nhỏ ở đây, từ bàn ghế cũ kỹ đến những bức tường nhuốm màu thời gian, đều có thể biến thành phông nền xuất sắc cho các tín đồ sống ảo.

Ảnh Threads: Trangtit.10

Không khó để bắt gặp những chàng trai, cô gái tranh thủ chụp vài kiểu ảnh ngay sau khi thưởng thức xong bát phở. Không chỉ là bữa ăn, mà còn là một chuyến phiêu lưu giữa những góc nhỏ Hà Nội đầy nghệ thuật. Với tiết trời thu trong lành, sắc vàng lá đổ xuống con phố nhỏ, mọi thứ trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Địa chỉ: Số 7 phố Nam Ngư, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00

Thư thái thưởng chè trong không gian đậm nét xưa cũ

Giữa lòng Hà Nội náo nhiệt, quán chè Lộc Tài tại số 76 Hàng Điếu nổi bật như một góc nhỏ bình yên, mang đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực và không gian đậm chất xưa. Với diện tích mặt tiền khiêm tốn, quán dễ bị bỏ qua nếu không để ý, nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, kiến trúc cổ kính cùng tủ chè mái chùa với những món ngọt đầy màu sắc ngay lập tức lôi kéo ánh nhìn của người qua đường.





Bước vào quán, thực khách như được đưa về thời Hà Nội đầu thế kỷ XX. Từng góc nhỏ trong quán đều được trang trí bằng những món đồ cổ được phục dựng và chế tác cẩn thận, tạo nên không gian độc đáo và ấm cúng. Từ những chiếc bát men trắng vẽ lam cho đến các món đồ trang trí cổ kính, đều góp phần tái hiện một Hà Nội xưa đầy chất thơ. Không ít người trẻ tìm đến đây không chỉ để thưởng thức chè mà còn để trải nghiệm không gian xưa cũ này. Cảm giác ngồi nhâm nhi bát chè giữa không gian đầy hoài niệm, khiến người ta như tạm quên đi sự hối hả ngoài kia. Quán cũng thu hút sự tò mò từ những du khách ngoại quốc yêu thích tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống Việt.





Thực đơn của Lộc Tài vẫn giữ nguyên những món chè truyền thống như chè đậu đen, đậu đỏ, cốm xào, dừa nạo, trân châu, hoa bưởi... Dù hiện nay quán đã bổ sung thêm một số món chè mới để phù hợp với thị hiếu hiện đại, nhưng phần lớn khách đến đây đều lựa chọn cho mình những món chè mang hương vị truyền thống Hà Thành. Mỗi bát chè, dù nóng hay lạnh, đều được đựng trong những chiếc bát men trắng vẽ lam, càng làm tăng thêm nét thanh nhã cho món ăn.

Có thể nói đây không đơn thuần là quán chè, mà còn là một điểm đến để thực khách thưởng thức hương vị xưa trong không gian đầy nghệ thuật, nơi Hà Nội quá khứ và hiện tại giao thoa, để lại trong lòng mỗi người một dấu ấn khó quên.

Địa chỉ: 76 Hàng Điếu, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 11:00 - 22:30

Trốn phố thị ở quán cà phê sân vườn với ngôi nhà mái ngói cổ kính như ở Hội An

Giữa sự nhộn nhịp sôi động của Hà Nội có một quán cà phê sân vườn có tên gọi Anatolia trở thành một điểm trốn phố lý tưởng của không ít bạn trẻ. Nằm nép mình trong con ngõ nhỏ trên phố Ngọc Thụy, Long Biên với không gian sân vườn xanh mát và ngôi nhà mái ngói cổ kính như một phần của Hội An, quán cà phê này mang đến cho thực khách cảm giác như đang bước vào một không gian khác, đầy tĩnh lặng và thư thái.

Ảnh: Minh Trí

Anatolia là tâm huyết của một người chủ gốc Nam Mỹ, người đã say mê vẻ đẹp phố cổ Hội An đến mức tự tay xây dựng và tái hiện lại không gian này ngay giữa lòng Hà Nội. Ngôi nhà gạch mái ngói, cùng mảnh vườn xanh ngát, đã được chủ quán trân trọng mang từ Hội An ra, tạo nên một không gian vừa cổ điển vừa gần gũi. Ngồi dưới tán cây, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng lướt qua, ta có thể dễ dàng quên đi thời gian, chỉ muốn dành trọn ngày để thư giãn tại đây.

Theo Minh Trí, một blogger chuyên chia sẻ những địa điểm ăn uống độc đáo tại Hà Nội, Anatolia là một địa chỉ thú vị nhưng không dễ tìm. "Đặt chân đến đây, câu hỏi đầu tiên chắc chắn là làm sao lại biết đến Anatolia. Cũng dễ hiểu vì quán chưa quá nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội, khách đến đây thường là do giới thiệu qua bạn bè, hoặc tham dự các sự kiện được tổ chức tại quán. Điều này càng khiến Anatolia trở nên đặc biệt giống như một nơi ẩn giấu."

Ảnh: Minh Trí

Dù không gian sân vườn có chút bất tiện vì muỗi, quán đã cẩn thận trang bị kem chống muỗi và nhang để tạo cảm giác thoải mái cho khách. Về đồ uống, Anatolia chỉ phục vụ vài món cơ bản, tuy nhiên nhiều khách hàng đến đây chỉ cần tìm lấy một không gian thoáng đãng, dễ chịu là đủ. Ngoài ra, vào buổi trưa quán cũng phục vụ đồ ăn, và mỗi thứ Sáu sẽ có bữa tối kèm theo hoạt động chiếu phim, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho thực khách.

Ảnh: Minh Trí

Anatolia không chỉ là một quán cà phê, mà còn là một không gian để lắng đọng, nơi người ta có thể tạm quên đi những bộn bề thường nhật và hòa mình vào vẻ đẹp yên bình, hoài cổ của một góc Hội An giữa lòng Hà Nội. Quán mở cửa cho những khách đã đặt chỗ trước vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và cuối tuần, còn lại mọi người có thể ghé qua từ 5h chiều mà không cần đặt trước.

Địa chỉ: số 7 ngách 2, ngõ 437 Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội ! Giờ mở cửa: 10AM - 7PM (nghỉ thứ 2 - thứ 4 )

Có thể thấy, những không gian mang đậm nét cổ xưa này không chỉ thu hút giới trẻ nhờ thiết kế tinh tế và đẹp mắt, mà còn khéo léo gợi nhớ về những giá trị truyền thống xưa. Từng chi tiết nhỏ, từ cách bài trí nội thất, màu sắc đến hương vị món ăn, đều góp phần tạo nên một bầu không khí ấm cúng, hoài niệm, đưa người ta trở về với quá khứ giữa lòng thành phố hiện đại. Chính sự giao thoa hài hòa giữa nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực đã tạo nên một dấu ấn riêng biệt cho Hà Nội, khiến thực khách mỗi lần ghé thăm là một lần trải nghiệm đầy cảm xúc.