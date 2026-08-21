Khi nào thí sinh Chuyên Tuyên Quang biết điểm trúng tuyển đại học?

Theo quy trình của Bộ GD&ĐT, từ hôm nay, 21/8 đến 9h00 ngày 22/8, cơ sở đào tạo giáo dục đại học thực hiện xét tuyển theo quy trình như đã thực hiện đối với lần xét tuyển đầu tiên.

Cơ sở đào tạo thực hiện xét tuyển cho thí sinh, đối chiếu trực tiếp với điểm trúng tuyển đã công bố của đúng các ngành/trường thí sinh đã đăng kí xét tuyển.

Các trường trong nhóm xét tuyển phía Bắc liên hệ với Đại học Bách khoa Hà Nội để phối hợp thực hiện.

Bộ GD&ĐT lưu ý, cơ sở đào tạo phải sử dụng các dữ liệu hợp lệ khác của thí sinh để xét tuyển cho thí sinh theo các phương thức tuyển sinh trong thông báo tuyển sinh.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 2. Ảnh: Đức Anh

Từ 9h00 - 14h00 ngày 22/8, cơ sở đào tạo nhập kết quả xét tuyển dự kiến lần 7 (chỉ của các thí sinh THPT chuyên Tuyên Quang) lên Hệ thống để Bộ GD&ĐT có dữ liệu xét tuyển của các cơ sở đào tạo. Chậm nhất ngày 23/8, thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang có kết quả trúng tuyển đại học năm 2026.

Việc công bố kết quả và thông báo nhập học cho thí sinh phải được thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh hoàn tất thủ tục theo quy định. Đối với các khó khăn hoặc vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, các đơn vị cần lập tức báo cáo về Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.