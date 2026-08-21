Con đỗ đại học, cả nhà mừng, nhưng niềm vui ấy đôi khi đi kèm một loạt bài toán rất thực tế: ở đâu, ăn uống thế nào, mỗi tháng cần bao nhiêu tiền và liệu đứa trẻ 18 tuổi đã đủ khả năng tự xoay xở hay chưa. Đơn cử như mới đây, một gia đình có con gái vừa đỗ đại học ở thành phố đã nghĩ rằng bài toán chỗ ở gần như được giải quyết khi biết nhà bác ruột chỉ cách trường khoảng 2km. Thế nhưng, sau một cuộc trò chuyện tưởng chỉ để thống nhất chuyện ăn ở, người bố lại bắt đầu phân vân rằng cho con ở nhờ nhà người thân là phương án tiết kiệm, nhưng liệu có phải lúc nào cũng là phương án tốt nhất?

Theo đó, một phụ huynh đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình lên MXH. Vị này cho biết con gái mình vừa đỗ vào một trường đại học ở thành phố. Nhà bác ruột của nữ sinh chỉ cách trường khoảng 2km, nhà lại có sẵn một phòng trống nên người bố nghĩ rằng cho con về ở cùng bác trong những năm đầu đại học sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc thuê trọ bên ngoài.

Khi người bố ngỏ ý, người bác khá vui vẻ và đồng ý ngay: “Nhà bác còn phòng, cháu cứ về đây ở. Đi học gần, có chuyện gì còn có người nhà”. Nghe vậy, gia đình nữ sinh gần như đã tính đến phương án này. Người bố cho rằng con gái mới 18 tuổi, lần đầu xa nhà nên ở cùng người thân sẽ yên tâm hơn. Bản thân nữ sinh cũng khá hào hứng vì không phải làm quen với một môi trường trọ hoàn toàn xa lạ.

Tuy nhiên, trong một cuộc nói chuyện sau đó, người bác nói rõ hơn về cách sinh hoạt nếu cháu về ở cùng.

“Phòng thì cháu cứ ở, bác không lấy tiền. Nhưng tiền ăn thì cháu tự lo nhé. Bác có thể nấu cơm tối cho cả nhà thì cháu ăn cùng, còn những khoản ăn sáng, ăn trưa ở trường thì tự túc. Điện nước nếu dùng bình thường thì không phải tính toán gì”, người bác nói.

Ngoài ra, nữ sinh cũng được nhắc trước rằng đã là sinh viên thì cần chủ động việc cá nhân. Nếu ở nhà bác, nữ sinh không phải làm việc nhà thay cả gia đình nhưng cần tự dọn phòng, giặt quần áo và phụ những việc chung khi cần. Người bác cũng nói thêm rằng gia đình hiện có hai con nhỏ, cả hai vợ chồng đều đi làm nên không thể lúc nào cũng có thời gian để ý đến cháu. Vì vậy, nếu ở cùng, nữ sinh cần chủ động sắp xếp việc học và sinh hoạt, không nên coi nhà bác như một nơi “ở miễn phí và được phục vụ”. Chính những điều kiện này khiến người bố bắt đầu suy nghĩ lại.

Theo chia sẻ của người bố, ban đầu ông cho rằng con ở nhà bác thì chỉ cần phụ giúp một chút việc nhà là được. Nhưng khi nghe người bác nói rõ rằng cháu phải tự lo phần lớn sinh hoạt cá nhân, ông lại băn khoăn liệu con gái có thực sự phù hợp với phương án này hay không.

Người bố cũng thừa nhận con mình từ trước đến nay sống cùng bố mẹ, gần như chưa phải tự lo hoàn toàn chuyện ăn uống, giặt giũ hay quản lý tiền bạc. Ông lo rằng nếu chuyển sang ở với bác, con có thể cảm thấy không thoải mái vì phải tuân thủ nếp sinh hoạt của một gia đình khác.

Tuy nhiên, câu chuyện sau khi được chia sẻ lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng những nguyên tắc người bác đưa ra không có gì quá đáng, thậm chí còn có thể giúp nữ sinh học cách tự lập ngay từ những năm đầu đại học:

- Tôi thấy bác nói vậy là rất bình thường. Cho cháu ở miễn phí đã là giúp rất nhiều rồi. Sinh viên thì nên tự lo tiền ăn sáng, ăn trưa, quần áo, đồ dùng cá nhân. Nếu cái gì cũng để người thân lo thì ở đại học 4 năm vẫn chưa chắc trưởng thành được.

- Nếu là tôi, tôi vẫn cho ở nhà bác nhưng sẽ giao luôn ngân sách sinh hoạt hàng tháng để cháu tự quản lý. Có người thân ở cạnh mà vẫn phải tự lo những việc của mình thì quá tốt.

- Ở với người thân thì an toàn và tiết kiệm thật, nhưng sống chung lâu dài rất khác với việc sang chơi vài ngày. Nhà bác có con nhỏ, hai vợ chồng đi làm, mỗi người một lịch sinh hoạt. Cháu ở cùng cũng phải điều chỉnh. Nếu điều kiện kinh tế cho phép thì cho con ở riêng, thỉnh thoảng sang thăm bác có khi lại giữ được tình cảm lâu dài hơn.

- Thực ra điều quan trọng nhất là phải thống nhất từ đầu. Bác cho ở miễn phí thì cháu cũng phải hiểu mình đang ở trong nhà người khác, cần có ý thức. Cha mẹ cũng đừng mặc định rằng vì là họ hàng nên mọi thứ đều phải được bao hết.

hực tế, chuyện một sinh viên ở nhờ nhà người thân có thể tưởng là bài toán đơn giản về tiền thuê nhà, nhưng lại liên quan đến khá nhiều thứ khác như không gian riêng, thói quen sinh hoạt, trách nhiệm, tiền bạc và cả cách mỗi người hiểu về tình thân.

Một căn phòng trống có thể được dành cho người cháu, nhưng cả gia đình vẫn phải chia sẻ thêm không gian, thời gian và những sinh hoạt vốn đã được sắp xếp từ trước. Vì thế, nếu hai bên thống nhất được những nguyên tắc cơ bản ngay từ đầu, việc ở chung sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Với nữ sinh trong câu chuyện, điều đáng suy nghĩ có lẽ không phải là “ở nhà bác có ổn hơn thuê trọ không”, mà là nếu đã 18 tuổi, em có thể tự lo được đến đâu. Bởi có những thứ cha mẹ tiết kiệm được cho con hôm nay lại chính là những thứ con cần tự học vào ngày mai. Một tháng tự tính tiền ăn, tự giặt quần áo, tự dọn phòng, tự cân đối khoản tiền bố mẹ gửi và tự chịu trách nhiệm nếu tiêu quá tay có thể chẳng phải những bài học lớn lao, nhưng đó lại là những trải nghiệm rất thật của quá trình trưởng thành.

Còn đối với sự giúp đỡ của người thân, nếu có, nên được xem như một chiếc “đệm” để đứa trẻ bước vào đời bớt chông chênh, chứ không phải một chiếc ghế để các em tiếp tục ngồi yên. Cho con ở nhờ hay thuê trọ, cuối cùng vẫn chỉ là chọn một nơi để ở. Cách con sống trong nơi ấy mới là điều quyết định 4 năm đại học sẽ dạy con được bao nhiêu về sự tự lập.