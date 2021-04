Khi mỹ nhân Hoa ngữ "từ bạn thân hóa kẻ thù": Người tranh nhau đàn ông, kẻ vì lợi ích riêng

Với một nơi luôn tranh đấu và đề cao lợi ích cá nhân như làng giải trí thì rất khó giữ được một tình bạn lâu dài.

Có rất nhiều cặp sao nữ trong showbiz Hoa ngữ như: Dương Mịch - Đường Yên, Lưu Đào - Tưởng Hân... tưởng chừng như vĩnh viễn là bạn thân nhưng cuối cùng họ lại "trở mặt thành thù", có người tranh nhau đàn ông, kẻ khác lại vì danh lợi.



Trương Thiều Hàm – Phạm Vỹ Kỳ

Hai nữ ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Trương Thiều Hàm và Phạm Vỹ Kỳ từng là bạn bè rất thân thiết, họ cũng luôn giúp đỡ và ủng hộ nhau trong công việc. Nhưng theo nhiều nguồn tin cho biết thì cặp sao này đã "trở mặt thành thù" chỉ vì Phạm Vỹ Kỳ cướp tài nguyên của Trương Thiều Hàm khi bạn thân đang gặp khó khăn.

Lưu Đào – Tưởng Hân

Lưu Đào và Tưởng Hân trở thành "khuê mật" sau khi hợp tác chung trong bộ phim Hoan lạc tụng vào năm 2016. Khi đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện tin đồn ám chỉ Lưu Đào chen chân vào gia đình của nam diễn viên Hồ Quân nhưng không ghi rõ tên tuổi nên nữ diễn viên Lang Nha bảng chỉ giữ im lặng. Nào ngờ Tưởng Hân lại công khai lên tiếng bảo vệ Lưu Đào khiến dân tình tin rằng scandal này là thật. Cũng từ đó, Lưu Đào – Tưởng Hân được cho là đã "cạch mặt", không tương tác và luôn né nhau tại các sự kiện.

Dương Mịch – Đường Yên

Từng là một cặp "khuê mật" gắn bó như hình với bóng, công chúng rất ngưỡng mộ tình bạn bền chặt của Dương Mịch và Đường Yên. Nhưng không có gì là mãi mãi khi đến năm 2015, tin đồn Dương Mịch – Đường Yên bất hòa vì những tranh đấu trong công việc đã rộ lên. Cũng từ đó, người ta chẳng còn thấy hai nàng mỹ nhân Tiên kiếm kỳ hiệp 3 xuất hiện cùng nhau nữa, gặp nhau trong sự kiện nhưng lại né tránh như người dưng vậy.

Tiểu S – Tăng Bảo Nghi

Cặp bạn thân Tiểu S (Từ Hy Đệ) và Tăng Bảo Nghi lại khiến công chúng ngỡ ngàng khi "cạch mặt" nhau chỉ vì một người đàn ông. Được biết, Tiểu S từng hẹn hò với Hoàng Tử Giảo nhưng nam diễn viên này sau đó lại yêu cả Tăng Bảo Nghi, tạo nên scandal chấn động một thời. Tuy sau này cả ba người họ đã hòa giải nhưng mối quan hệ giữa Tiểu S và Tăng Bảo Nghi đã không còn tốt đẹp như trước nữa.

Lý Tiểu Lộ - Mã Tô

Khi Lý Tiểu Lộ bị khui ra chuyện ngoại tình với rapper PGone vào đầu năm 2018, Mã Tô đã đứng ra thanh minh để bảo vệ bạn thân. Nhưng vì chuyện này mà Mã Tô lại bị công chúng chỉ trích ngược lại khiến danh tiếng và sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tham gia một show truyền hình, nữ diễn viên Tân Bạch phát ma nữ đã chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn này, mối quan hệ của cô và Lý Tiểu Lộ được cho là cũng tan vỡ từ đây.

Đại S – An Dĩ Hiên

Đại S (Từ Hy Viên) gặp Uông Tiểu Phi trong sinh nhật của An Dĩ Hiên, khi đó chàng thiếu gia này đang vướng tin đồn hẹn hò với nàng mỹ nhân Ỷ thiên đồ long ký. Sau đó không lâu, Đại S tuyên bố kết hôn với Uông Tiểu Phi, điều này khiến cho "khuê mật" An Dĩ Hiên vô cùng tức giận, tình bạn giữa hai người đẹp nổi tiếng này cũng kết thúc. Nhưng sau nhiều năm, Đại S và An Dĩ Hiên đã hòa giải, tiếp tục làm bạn thân của nhau.

Dương Mịch – Hoắc Tư Yến

Trước Đường Yên, Dương Mịch từng rất thân với Hoắc Tư Yến nhưng tình bạn này đã chấm dứt chỉ vì những tranh chấp liên quan đến sự nghiệp. Trên mạng lan truyền tin đồn Hoắc Tư Yến đã cướp vai diễn của Dương Mịch khiến họ "từ bạn thành thù". Thậm chí mối quan hệ giữa họ được cho là tệ đến mức Dương Mịch và Hoắc Tư Yến còn từng tát nhau.

Lưu Gia Linh – Tăng Hoa Thiên

Tăng Hoa Thiên từng hẹn hò với Lương Triều Vỹ nhưng cặp đôi lại tan hợp khá nhiều lần. Trong một lần, Tăng Hoa Thiên đã nhờ Lưu Gia Linh đến gặp Lương Triều Vỹ để thay cô khuyên nhủ anh, nào ngờ lại xảy ra chuyện "bạn thân cướp bạn trai". Tăng Hoa Thiên và Lưu Gia Linh vì chuyện này mà trở mặt, phải sau hơn 20 năm họ mới có thể giảng hòa và trở lại làm bạn.

Nguồn: Sina