Khi mỗi trẻ tiến bộ theo một nhịp riêng: Chọn trường để con tự tin phát huy tiềm năng

Có những đứa trẻ vừa tan học đã ríu rít kể chuyện, nhưng cũng có em chỉ trả lời vài câu ngắn khi cha mẹ hỏi về một ngày ở lớp. Có em nhanh chóng hòa vào nhóm bạn mới, trong khi em khác thích đứng quan sát trước khi tham gia. Một ý tưởng có thể được trẻ diễn đạt bằng lời nói, nhưng cũng có thể xuất hiện trong bức tranh hay mô hình mà con say sưa làm suốt buổi.

Dù biết mỗi trẻ có cá tính riêng, cha mẹ vẫn khó tránh khỏi những lúc chạnh lòng: Vì sao bạn làm được mà con mình chưa làm được? Con có theo kịp chương trình không? Sự im lặng ấy là tính cách hay dấu hiệu cho thấy con đang gặp khó khăn?

Đằng sau những câu hỏi là mong muốn rất đỗi tự nhiên: con được học trong một môi trường tốt và nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Để cha mẹ yên tâm, nhà trường cần giúp gia đình nhìn rõ con đang ở đâu, điều gì khiến con ngần ngại và thầy cô sẽ cùng con bước tiếp như thế nào.

Tại AIS - nhà trường luôn quan tâm và xác định điều gì khiến con ngần ngại và thầy cô sẽ cùng con bước tiếp như thế nào.

Thấu hiểu để giúp từng em tiến bộ

Một đứa trẻ ít phát biểu có thể đang làm quen với ngôn ngữ mới, cần thời gian tin tưởng giáo viên hoặc thích suy nghĩ kỹ trước khi lên tiếng. Quan sát trẻ khi học, chơi và gặp khó khăn, kết hợp với chia sẻ từ gia đình, giúp thầy cô hiểu nguyên nhân và tìm cách hỗ trợ phù hợp. Từ đó, giáo viên đặt mục tiêu vừa sức và điều chỉnh hướng dẫn: có em cần gợi ý bằng hình ảnh, có em cần chia nhiệm vụ thành từng bước, trong khi em khác đã sẵn sàng thử thách cao hơn. Sự kiên nhẫn cần đi cùng việc theo dõi để biết trẻ đã tiến bộ ra sao và khi nào cần thay đổi cách hỗ trợ.

Cô Bridie Anderson, Hiệu trưởng khối Mầm non và Tiểu học Trường Quốc Tế Úc (AIS SaiGon), giải thích: “Tại AIS, chúng tôi xem đánh giá là một quá trình liên tục nhằm hỗ trợ việc học, thay vì chỉ đo lường kết quả. Giáo viên thường xuyên đánh giá để hiểu sự tiến bộ của từng học sinh, xác định bước tiếp theo và điều chỉnh cách dạy phù hợp với nhu cầu riêng. Nhờ đó, đánh giá chủ động định hướng hành trình học tập, thay vì chỉ xem xét kết quả ở cuối quá trình.”

Bên cạnh yêu cầu theo lứa tuổi, AIS ghi nhận sự phát triển của từng em. Học sinh đặt mục tiêu cá nhân và nhìn lại tiến bộ hai lần mỗi năm, dần hình thành tính tự lập và khả năng làm chủ việc học.

Cô Bridie Anderson, Hiệu trưởng khối Mầm non và Tiểu học Trường Quốc Tế Úc (AIS SaiGon)

Nhìn thấy sự trưởng thành trong những điều nhỏ bé

Khi hiểu rõ mục tiêu, cha mẹ có thể nhận ra những thành quả dễ bị bỏ qua: con tự chuẩn bị đồ dùng, biết chờ đến lượt, nói được điều mình cần hoặc quay lại với bài làm sau một lần chưa thành công.

Đó đều là những khả năng hỗ trợ việc học lâu dài. Biết đặt câu hỏi giúp trẻ làm rõ điều chưa hiểu; kiên trì giúp con tiếp tục luyện tập; hợp tác giúp con học từ những góc nhìn khác nhau. Kiến thức vì thế được bồi đắp cùng sự tự tin, phẩm chất và tính chủ động.

Ghi nhận những thay đổi ấy không làm giảm kỳ vọng dành cho trẻ. Trái lại, khi biết nỗ lực của mình được nhìn thấy, các em có thêm động lực để thử sức. Cha mẹ cũng hiểu rõ hơn con đang làm tốt điều gì và còn cần hỗ trợ ở đâu.

AIS ghi nhận sự phát triển của từng em. Học sinh đặt mục tiêu cá nhân và nhìn lại tiến bộ hai lần mỗi năm, dần hình thành tính tự lập và khả năng làm chủ việc học.

Khi gia đình và nhà trường cùng đồng hành

Để sự hỗ trợ được xuyên suốt, những điều diễn ra ở nhà và ở trường cần được kết nối. Một thay đổi trong sinh hoạt, việc chuyển nhà hay khó khăn khi giao tiếp đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và khả năng tham gia của trẻ. Khi cha mẹ và giáo viên cởi mở chia sẻ, hai bên có thể thống nhất mục tiêu và cách khích lệ con.

Tại AIS, tinh thần AIS CARES gắn sự quan tâm với nhu cầu phát triển của từng học sinh. Môi trường an toàn, ấm áp và gần thiên nhiên tạo cơ hội khám phá; sự hướng dẫn của thầy cô giúp các trải nghiệm ấy phù hợp và có ý nghĩa với mỗi em.

Theo cô Bridie, gia đình được cập nhật trải nghiệm, thành quả và tiến bộ của con qua Seesaw. Khi trao đổi, giáo viên sử dụng cách tiếp cận “Glow and Grow”, làm rõ thế mạnh, những mặt cần cải thiện và bước hỗ trợ tiếp theo. Nhờ đó, phụ huynh có thể cùng nhà trường hành động trên những thông tin cụ thể.

“Trên hết, chúng tôi xem cha mẹ là những người đồng hành trong việc học của con. Thông qua giao tiếp cởi mở, phản hồi thường xuyên và mối quan hệ gắn bó giữa gia đình với nhà trường, chúng tôi cùng nỗ lực để mỗi em đều được hỗ trợ, được thử thách và có thể phát huy trọn vẹn tiềm năng,” cô chia sẻ.

Trong năm kỷ niệm 20 năm thành lập, AIS tiếp nối tinh thần “20 years of inspiring the young minds” và “Be. Become. Belong.” bằng cam kết thấu hiểu, nuôi dưỡng khả năng và vun đắp sự gắn bó của học sinh.

Tại Open Day AIS cơ sở Thảo Điền ngày 23/10/2026, cha mẹ có thể cùng con khám phá trường và trao đổi trực tiếp với giáo viên về tiếng Anh, sự hòa nhập, nhịp độ học tập hay chuyển tiếp lên tiểu học. Mang theo câu chuyện của con là cách để gia đình tìm hiểu rõ hơn: con sẽ được lắng nghe, hướng dẫn và khuyến khích ra sao để tự tin tiến bộ, đồng thời vẫn thấy đến trường là một niềm vui.

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