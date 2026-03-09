Khi DỰA DẪM cũng là 1 loại HIẾU THẢO: Góc khuất đằng sau những "đứa trẻ quá lứa"

Chúng ta vẫn thường dùng thước đo của sự độc lập tài chính và tự chủ cá nhân để định nghĩa sự trưởng thành. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi: Phía sau một người 30 tuổi vẫn để ba đưa đón, hay một người U40 vẫn ăn cơm mẹ nấu, là một sự "ỷ lại" hay là một chiến thuật yêu thương đầy nhẫn nại?

Từ lời phán xét trong group chat công ty...

Mới đây, mạng xã hội Threads xôn xao trước câu chuyện một nữ nhân viên 30 tuổi bị đồng nghiệp và cấp trên mỉa mai là "già rồi còn làm khổ ba" vì ngày nào cũng để ông đưa đón đi làm. Lời phán xét ấy nghe qua thật chí lý trong bối cảnh xã hội tôn thờ chủ nghĩa cá nhân và sự tự lập. Thế nhưng, "phần chìm của tảng băng" chỉ lộ ra khi cô bị cắt giảm nhân sự: Cô nhờ ba chở đi không phải vì lười lái xe, mà để giữ cho người cha có tiền sử nghiện rượu và bạo hành gia đình luôn ở trạng thái tỉnh táo, bận rộn và cảm thấy mình còn có ích.

Câu chuyện đang hot trên Threads

Câu chuyện này, cùng với những dòng tâm sự về việc "cố tình" ăn cơm mẹ nấu để bà không bỏ bữa, đã mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về lòng hiếu thảo trong xã hội hiện đại.

Sự "phiền phức" có chủ đích

Trong tâm lý học người cao tuổi, nỗi sợ lớn nhất không phải là cái chết, mà là cảm giác bị bỏ rơi bên lề cuộc sống của con cái (Feeling useless). Khi con cái quá giỏi giang, quá tự lập, vô hình trung ta đã tước đi "quyền được chăm sóc" - bản năng gốc rễ của cha mẹ.

Việc một người con 39 tuổi vẫn ngồi sau xe ba giữa đêm khuya, hay một người đàn ông trung niên vẫn mở hộp cơm mẹ chuẩn bị mỗi sáng, đôi khi không phải vì họ không thể tự làm. Đó là một sự "nhường nhịn quyền lực". Họ chấp nhận đóng vai đứa trẻ để cha mẹ được tiếp tục đóng vai người bảo vệ.

Với người cha: Tay lái có thể run, mắt có thể mờ, nhưng cảm giác được che chở cho con trên đường lớn là minh chứng cho sức mạnh chưa hề mai một.

Với người mẹ: Việc chuẩn bị 10 món ăn lặp đi lặp lại không phải là gánh nặng, mà là sợi dây kết nối duy nhất giữ bà ở lại với bếp lửa, với dinh dưỡng và với niềm vui được thấy con ngon miệng.

Tranh minh họa

Định kiến và Thấu cảm

Tất nhiên, những câu chuyện này luôn vấp phải hai luồng ý kiến trái chiều.

Góc nhìn hoài nghi: Nhiều người cho rằng đây là cách ngụy biện cho sự chậm trưởng thành, hoặc là những kịch bản "thao túng tâm lý" để câu view trên mạng xã hội. Họ lo ngại rằng việc cổ xúy lối sống này sẽ tạo ra một thế hệ "Kangaroo" - những người trưởng thành không bao giờ rời túi mẹ.

Góc nhìn nhân văn: Ngược lại, những người từng trải tin rằng đây là biểu hiện cao nhất của trí tuệ cảm xúc (EQ). Hiểu được cha mẹ cần gì và đáp ứng điều đó bằng cách "cho phép mình được chăm sóc" là một loại hy sinh thầm lặng.

Đừng nhìn vào "hành động", hãy nhìn vào "động cơ"

Tranh minh họa

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự phán xét thường nhanh hơn sự thấu cảm. Ta dễ dàng dán nhãn một người là "bám váy mẹ" hay "đứa con tội lỗi" chỉ qua một khung hình hẹp. Nhưng đạo đức và sự hiếu thảo không có một công thức chung cho mọi gia đình.

Có những người con hiếu thảo bằng cách mua cho cha mẹ nhà lầu, xe hơi. Nhưng cũng có những người con hiếu thảo bằng cách "làm phiền" cha mẹ mỗi ngày, để họ thấy mình vẫn là "đại thụ", vẫn là bến đỗ, thay vì là một món đồ cổ bị xếp vào góc tủ của thời gian.

Trưởng thành thực sự không phải là cắt đứt mọi sự gắn bó để đứng độc lập, mà là biết cách duy trì sự gắn bó đó một cách nghệ thuật nhất.

Trước khi định buông lời phán xét một ai đó "già rồi còn để ba mẹ lo", hãy tự hỏi: Phải chăng họ đang nỗ lực gấp đôi để gìn giữ những ngày tháng cuối đời rực rỡ và có ích cho đấng sinh thành? Bởi suy cho cùng, hạnh phúc của cha mẹ đôi khi chỉ đơn giản là thấy mình vẫn còn một đứa trẻ để đưa đón, để chăm lo.