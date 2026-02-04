Khi du lịch Tết không chỉ là nghỉ dưỡng, mà là khởi đầu thịnh vượng

Với người Việt, Tết chính là thời khắc "khai mở" cho hành trình phía trước. Tại Phú Quốc United Center, Tết năm nay sẽ là "món quà" đặc biệt được "thiết kế" riêng để du khách thảnh thơi trong trải nghiệm, trọn vẹn giá trị sum vầy và an nhiên trong từng khoảnh khắc.

Phú Quốc – không gian "xuất hành" hanh thông đầu năm

Không phải ngẫu nhiên Phú Quốc trở thành lựa chọn xuất hành đầu năm của nhiều gia đình, khi mọi yếu tố từ khí hậu, cảnh sắc đến nhịp sống đều hướng tới sự rạng rỡ, nhẹ nhàng và thông suốt. Giữa sắc xuân phương Nam, đảo Ngọc đón du khách bằng nắng ấm, biển xanh và không gian biệt lập đủ xa để rời khỏi những xô bồ quen thuộc, nhưng đủ gần để chạm vào cảm giác an yên rất riêng của ngày đầu năm.

Đây không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là khoảng lặng cần thiết để mỗi thành viên gác lại lo toan, bước vào năm mới với tâm thế thong dong và tràn đầy năng lượng.

Vinpearl – đủ riêng tư để thảnh thơi, đủ gần để sum vầy

Tại Vinpearl Phú Quốc, kỳ nghỉ Tết được thiết kế như một tổng thể hoàn chỉnh, nơi mọi nhu cầu đều được sắp đặt mượt mà để các gia đình có thể bắt đầu năm mới trong tâm thế thảnh thơi và tràn đầy hứng khởi.

Hệ thống villa ven biển 2, 3 và 4 phòng ngủ với không gian rộng rãi, riêng tư mang đến chốn sum vầy tinh tế cho các gia đình đa thế hệ. Mỗi thành viên đều có khoảng không gian phù hợp, nhưng vẫn đủ gần để cùng nhau quây quần - đúng tinh thần đoàn viên ngày Tết. Khi mọi nhu cầu từ lưu trú đến ẩm thực đều được chăm chút chỉn chu, "phú quý" chính là cảm giác an tâm: gia đình được ở bên nhau đủ đầy, thư thái và không phải lo nghĩ.

Hành trình trải nghiệm "thuận dòng" cho một năm mới suôn sẻ

Điểm khác biệt của Phú Quốc United Center nằm ở cách các trải nghiệm được kết nối tự nhiên trong cùng một quần thể, tạo nên một hành trình Tết liền mạch, không gián đoạn. Từ không gian nghỉ dưỡng an yên, hành trình du xuân tiếp nối nhanh chóng sang các hoạt động vui chơi, khám phá và lễ hội, để mỗi thành viên đều tìm thấy niềm vui bất tận.

Tại VinWonders Phú Quốc, sắc xuân lan tỏa giữa những tuyến phố châu Âu rực rỡ, nơi các gia đình cùng nhau hòa vào không khí lễ hội vừa sôi động vừa dễ chịu. Vinpearl Safari mang đến những khoảnh khắc rộn vang tiếng cười, gần gũi thiên nhiên – nơi trẻ nhỏ háo hức khám phá, người lớn tuổi thư thái tận hưởng. Khi hoàng hôn buông xuống, Grand World trở thành tâm điểm lễ hội với ánh sáng và âm nhạc, nơi không khí Tết được đẩy lên cao trào trong nhịp lễ hội kéo dài xuyên đêm.

Việc mọi trải nghiệm được gói trọn trong cùng một không gian giúp hành trình đầu năm diễn ra trôi chảy, không phải lựa chọn hay thay đổi trải nghiệm của bất kỳ thành viên nào trong gia đình đó chính là chuyến đi "thuận dòng" , đồng nghĩa sự mong cầu hanh thông cho mọi người trong suốt năm mới.

Tết Việt giữa không gian quốc tế – khi văn hóa trở thành nghi thức mở vận

Giữa chuẩn mực nghỉ dưỡng quốc tế, Phú Quốc United Center vẫn gìn giữ và tôn vinh trọn vẹn hồn cốt Tết Việt bằng cách tái hiện các giá trị văn hóa cổ truyền theo một ngôn ngữ trải nghiệm tinh tế, trang trọng và rất giàu cảm xúc.

Điểm đặc biệt nằm ở việc Tết Việt không chỉ được "trình diễn", mà trở thành những nghi thức đầu năm mang ý nghĩa mở vận. Tại không gian Tinh Hoa Việt Nam, Lễ Ban Sóc - nghi thức phát lịch đầu năm của triều Nguyễn - được phục dựng công phu, mở ra không khí trang nghiêm của thời khắc khởi đầu. Tiếng chiêng trống, tà áo dài, cổ phục và nghi lễ tiếp nhận Hoàng lịch tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng, giúp du khách cảm nhận Tết truyền thống bằng chiều sâu văn hóa hiếm có.

Mạch trải nghiệm tiếp nối bằng những chương trình nghệ thuật dẫn dắt khán giả du xuân xuyên Việt trong một hành trình liền mạch, nổi bật với Trống hội Khai xuân hoành tráng và Múa lân Mai Hoa Thung trên hệ trụ cao – vừa mãn nhãn, vừa mang biểu tượng chiêu tài, đón lộc, cầu may.

Không dừng lại ở việc tái hiện Tết truyền thống, Phú Quốc United Center còn phản ánh tinh thần một mùa xuân hiện đại và đa văn hóa thông qua những chương trình nghệ thuật đa sắc màu. Lô tô Show – loại hình giải trí dân gian đặc trưng miền Nam, miền Tây, kết hợp trò chơi lô tô với ca hát và giao lưu hài hước – mang đến bầu không khí rộn ràng, gần gũi, đúng chất "Tết vui". Song hành là Drag Queen Show với màu sắc quốc tế: sôi động, thời trang và cá tính, góp phần làm phong phú trải nghiệm lễ hội và tạo nên nhịp sống trẻ trung giữa mùa xuân Đảo Ngọc.

Với du khách Việt, đó là sự trở về với những giá trị Tết quen thuộc trong một không gian chỉn chu và đẳng cấp. Với du khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu…, đó là cơ hội hiếm hoi để lần đầu "chạm" vào Tết Việt một cách sống động - không qua sách vở hay bảo tàng, mà qua trải nghiệm thật, cảm giác thật. Không chỉ mang đến một kỳ nghỉ trọn vẹn cho du khách Việt, Phú Quốc United Center còn góp phần đưa Tết Việt bước ra thế giới - bằng niềm tự hào văn hóa được kể theo cách tinh tế, chạm đến cảm xúc bạn bè năm châu.

Khởi đầu thịnh vượng từ một cái Tết an nhiên

Không khí lễ hội tại Phú Quốc United Center trải dài xuyên suốt từ trước đến sau Tết. Du khách có thể thong dong dạo bước giữa đại lộ sắc hoa, thưởng thức ẩm thực ngày xuân, hòa mình vào lễ hội hoặc đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Mọi cung bậc cảm xúc đều được chăm chút trọn vẹn để Tết ở đây không chỉ vui, mà còn độc đáo, đủ đầy và dễ chịu.

Khi Tết không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là cách mỗi gia đình lựa chọn để bắt đầu năm mới, Phú Quốc và Vinpearl mang đến một không gian khởi đầu trọn vẹn – nơi sự thảnh thơi, sum vầy và chiều sâu văn hóa giao hòa, tạo nên cảm giác hanh thông và thịnh vượng cho hành trình phía trước. Một cái Tết được sắp đặt đủ đầy cũng chính là lời chúc bền vững cho một năm mới hanh thông và rạng rỡ đang mở ra.