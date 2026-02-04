Đoàn Văn Hậu dát cả trăm triệu đồng lên người

Sau một khoảng thời gian 2 năm điều trị chấn thương, gần đây, người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi lại được thấy Đoàn Văn Hậu trên sân bóng. Không ít người cho rằng, bên cạnh khả năng chuyên môn, Đoàn Văn Hậu vẫn luôn là cầu thủ được nhiều người ngưỡng mộ khi hội tụ nhiều yếu tố. Từ ngoại hình điển trai, thu nhập tốt đến vợ đẹp, con xinh, Đoàn Văn Hậu đều có đủ.

Đáng chú ý trong ngày thi đấu vừa qua, Đoàn Văn Hậu trở thành chủ đề viral trên MXH với diện mạo đời thường trên sân cỏ. Không còn “quần đùi áo số”, nam cầu thủ sinh năm 1999 khiến netizen choáng ngợp với outfit lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đoàn Văn Hậu nhận nhiều lời khen với visual đời thường điển trai

Thoạt nhìn, Đoàn Văn Hậu cũng chỉ mặc khá đơn giản với áo thun bên trong, áo thể thao khoác ngoài và xách theo một chiếc túi đựng đồ. Tuy nhiên mức giá của những món đồ mà anh sở hữu đều không rẻ. Chiếc áo khoác đến từ thương hiệu Gucci có giá khoảng 49 - 51 triệu đồng. Đặc biệt hơn, chiếc túi xách mà Đoàn Văn Hậu cầm trên tay càng đắt đỏ hơn, khoảng hơn 100 triệu đồng (tùy giá trị trường) đến từ thương hiệu Goyard.

Nam cầu thủ diện toàn đồ hiệu với giá đắt đỏ trên người

Song, đây không phải lần đầu tiên Đoàn Văn Hậu thu hút sự chú ý khi diện nguyên cây đồ hiệu. Anh chàng vốn là tín đồ của những món đồ đắt đỏ từ vài năm nay. Mỗi lần xuất hiện, cộng đồng mạng sẽ thấy Đoàn Văn Hậu mặc áo đến từ các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Thom Browne, Givenchy,... Ngoài ra, nhiều phụ kiện như túi, giày, đồng hồ,... cũng đều từ các thương hiệu nổi tiếng, được “bóc giá” đắt tiền.

Được biết, nhiều năm qua Đoàn Văn Hậu vẫn thuộc biên chế của Câu lạc bộ Công An Hà Nội (CAHN). Mức lương từng được hé lộ thời điểm ký hợp động của Đoàn Văn Hậu là 100 triệu đồng mỗi tháng.

Trước đó, khi khoác áo CLB Hà Lan SC Heerenveen, mức lương của Đoàn Văn Hậu rơi vào khoảng 450.000 euro/năm (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng) trước thuế. Đây là mức lương cao thứ 2 ở đội bóng và cao nhất so với các cầu thủ Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu đam mê diện đồ hiệu, sở hữu nhiều món đồ đắt đỏ

Hơn nữa, Đoàn Văn Hậu cũng đã có nhiều năm thi đấu, giành nhiều thành tích. Với độ nổi tiếng của mình, nền tảng mạng xã hội với hàng triệu follower cũng giúp Đoàn Văn Hậu có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo, đại diện cho nhiều thương hiệu, đại sứ độc quyền,... mang về nguồn thu nhập không hề nhỏ.

Chính vì vậy, nhiều người cũng không bày tỏ sự bất ngờ khi nam cầu thủ có sở thích với đồ hiệu, không ngại chi tiền cho những món đồ sang xịn. Ngoài ra, Đoàn Văn Hậu cũng rất nỗ lực làm việc, tích góp nhiều năm để xây tổ ấm hiện tại.

Trước khi kết hôn, Đoàn Văn Hậu đã tự mua Mercedes-Benz GLC 300 trị giá khoảng 2,57 tỷ đồng, tậu một căn hộ riêng rộng rãi ở khu vực Mỹ Đình (Hà Nội). Hiện, nam cầu thủ và vợ - Doãn Hải My đang sống trong căn biệt thự nằm trong khu đô thị cao cấp, nơi quy tụ nhiều gia đình thành đạt ở Hà Nội. Đây là điều mà vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã ấp ủ trong suốt 1 năm qua, ước tính giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999) và Doãn Hải My (sinh năm 2001) là cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng trong làng bóng đá lẫn MXH. Nếu như Văn Hậu là cầu thủ đình đám thì Hải My lại là người đẹp tài năng, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 2020 và chính thức về chung một nhà vào năm 2023, hiện đã có 1 quý tử.