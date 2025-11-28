Khi dinh dưỡng đúng trở thành “nền tảng” kiến tạo chiều cao cho thế hệ tương lai

Tại nhiều gia đình Việt, chiều cao vẫn được nhìn nhận như điều gì đó đã được định đoạt sẵn do gen di truyền. Bởi vậy những ý kiến như "Nhà tôi ai cũng thấp, con chắc cũng vậy thôi" đã vô tình khiến cha mẹ chấp nhận giới hạn về chiều cao mà lẽ ra con có thể vượt qua.

Gần 50% trẻ Việt chưa đạt chuẩn chiều cao theo tuổi

Những nghiên cứu mới nhất tại Hội nghị Dinh dưỡng của Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho thấy, dù chiều cao trung bình của thanh niên Việt đã cải thiện rõ rệt trong thập kỷ qua nhưng vẫn có gần 50% trẻ em vẫn chưa đạt chuẩn chiều cao theo độ tuổi. Với chiều cao trung bình của nam là 168,1cm, và của nữ là 156,2cm đều vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mức trung bình toàn cầu.

Chiều cao của trẻ em Việt còn khoảng cách khá xa với tiêu chuẩn toàn cầu

Chiều cao không đơn thuần là một chỉ số ngoại hình mà còn là nền tảng thể lực, giúp trẻ có sự tự tin trong cuộc sống. Nghiên cứu khoa học xác định rằng gen chỉ quyết định 23% chiều cao, trong khi 77% còn lại chịu ảnh hưởng từ dinh dưỡng, vận động và môi trường sống. Nghĩa là mỗi lựa chọn chế độ dinh dưỡng của cha mẹ hôm nay đều có tác động rất lớn đến vóc dáng của con trong tương lai. Vì vậy, câu hỏi đặt ra không còn là "con có thể cao hay không?", mà là "cha mẹ đã biết cách để tạo điều kiện phát huy tối đa chiều cao của con hay chưa?".

Tăng chiều cao không phải "bí kíp thần kỳ" mà là chiến lược dinh dưỡng thông minh

Dinh dưỡng chính là một trong những yếu tố cha mẹ có thể can thiệp mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, không phải cứ bổ sung thật nhiều calci là hệ xương của con sẽ phát triển. Chị Thu Minh (Hà Nội) từng chia sẻ rằng, trước đây chị nghĩ chỉ cần cho con ăn nhiều tôm cua là đủ calci. Nhưng sau khi tìm hiểu, chị mới biết calci trong hải sản không dễ hấp thu, và nếu thiếu các dưỡng chất hỗ trợ thì calci dù có vào cơ thể cũng khó đến được xương. Câu chuyện của chị Thu Minh không hiếm gặp trong cộng đồng cha mẹ, bởi thực tế nhiều phụ huynh rất chăm chút con nhưng lại thiếu hiểu biết về cơ chế hấp thụ calci của cơ thể.

Chiều cao của trẻ em Việt còn khoảng cách khá xa với tiêu chuẩn toàn cầu

Các chuyên gia cho biết, việc ưu tiên sử dụng các loại Calci hỗ trợ hấp thu sẽ mang lại hiệu quả tăng chiều cao cho trẻ. Gần đây, Calci có nguồn gốc từ sữa - hay gọi tắt là Calci sữa - được tổng hợp từ sữa bột nguyên kem, bột sữa, hỗn hợp Calci và khoáng từ sữa được đánh giá là loại Calci hỗ trợ dễ hấp thu để phát triển chiều cao là một chủ đề nóng hổi đang được các mẹ quan tâm.

Cũng phải nhắc đến tầm quan trọng của vitamin D3 K2, nếu thiếu vitamin D3 K2, Calci khó đến đúng vị trí cần thiết trong hệ xương. Nói cách khác, nếu D3 là "cầu nối" thì K2 là "người dẫn đường" giúp Calci phát huy hiệu quả tối đa hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ. Ngoài ra, để xương chắc khỏe hơn, các khoáng chất như Magie, Kẽm, Phospho cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng mật độ Calci và độ dẻo dai cho cơ thể.

Bên cạnh đó, nền tảng của mọi quá trình hấp thu dinh dưỡng trong mỗi cơ thể lại nằm ở hệ tiêu hóa. Khi trẻ có đường ruột khỏe mạnh, việc hấp thu dưỡng chất trở nên tối ưu hơn. Các thành phần như 2’-FL HMO, FOS và Inulin giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, tăng cường miễn dịch đường ruột. Đây cũng chính là "chìa khóa" giúp cơ thể trẻ hấp thụ được trọn vẹn dinh dưỡng để phát triển tối đa chiều cao.

Calci chiết xuất từ sữa dễ hấp thu, thân thiện với hệ tiêu hóa và phù hợp với thể trạng trẻ nhỏ

Điều đáng mừng là cơ hội cải thiện chiều cao của trẻ không chỉ xuất hiện trong một giai đoạn ngắn ngủi. Từ sau 2 tuổi đến trước dậy thì, trẻ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, có thể cao thêm từ 5 - 8 cm mỗi năm, mật độ xương cũng tăng khoảng 1% mỗi năm. Nếu cha mẹ nuôi dưỡng đúng cách trong giai đoạn này, con hoàn toàn có thể đạt được tầm vóc vượt trội hơn thế hệ trước. Vậy nên, thay vì lo lắng về hạn chế từ gen, cha mẹ có thể xây dựng cho con một nền tảng dinh dưỡng khoa học, phù hợp với khả năng hấp thu của cơ thể trẻ.

Nutifood giới thiệu dòng sản phẩm NuVi Grow HEIGHT với Calci được chiết xuất từ sữa, đáp ứng nhu cầu hấp thu Calci của trẻ. NuVi Grow HEIGHT cung cấp đầy đủ các hoạt chất khoa học giúp trẻ phát triển chiều cao và chắc khỏe xương toàn diện với bộ ba Calci Sữa - D3 - K2 hỗ trợ hấp thu, vận chuyển và cố định Calci hiệu quả. Kèm theo đó là nhóm dưỡng chất Kẽm - Magie - Phospho hỗ trợ phát triển cấu trúc xương, hấp thu Calci; và công thức FDI giúp xây dựng nền tảng đề kháng khỏe mạnh, tiêu hóa tốt.



