Khi chọn mua máy lọc không khí, mẹ nội trợ cần lưu ý những gì?

Chọn máy lọc không khí qua màng lọc bụi



Khi kiểm tra máy, chúng ta hoàn toàn có thể tháo ra và thấy được màng lọc bụi của những chiếc máy. Với diện tích bề mặt càng dày thì chứng tỏ nó giữ được càng nhiều bụi ở lại trước khi không khí thông qua các màng lọc khác. Các màng lọc bụi thường được thiết kế với nhiều nếp gấp để tối ưu diện tích và khả năng lọc bụi.

Nhiệm vụ của nó là lọc những hạt bụi lớn, hoặc các sợi lông bay lơ lửng trong không khí như lông thú cưng, sợi vải mảnh hoặc sợi tóc...

Vậy tip chọn màng lọc bụi ở đây thì các mẹ chỉ cần xem màng lọc bụi nào dày nhất là được.

Một số màng lọc của máy lọc không khí, có độ dày từ 1 - 3cm.

Chọn máy lọc không khí qua màng lọc than hoạt tính



Hầu hết các hãng máy lọc đều có một màng lọc than hoạt tính, hay còn gọi là màng khử mùi hoặc màng lọc/bộ lọc TVOC. Chức năng của nó là khử mùi, kháng khuẩn… nhằm hạn chế các mùi khó chịu và các vi khuẩn có hại trong không khí trước khi không khí đi qua cấp độ lọc tiếp theo.

Tương tự như màng lọc sơ cấp hoặc màng lọc bụi, thì bạn chỉ cần check xem độ dày của màng lọc than hoạt tính, độ nặng (kg) và mật độ phân bổ của than. Mật độ than càng dày, độ dày của màng lọc càng lớn và lượng than càng nhiều thì chất lượng lọc càng cao.

Thông thường các màng lọc than hoạt tính của các máy lọc không khí chỉ nặng từ 0,1 - 1kg, duy chỉ có màng lọc của AirProce lên tới hơn 5kg than hoạt tính.

Tổng độ dày 3 màng lọc của máy lọc không khí AirProce AI - 600

Chọn máy lọc không khí thông qua màng lọc bụi siêu mịn



Hầu hết các máy lọc không khí trên thị trường đều sử dụng màng lọc HEPA do khả năng lọc bụi siêu mịn đạt hiệu quả cao và an toàn.

Tuy nhiên màng lọc HEPA cũng có nhiều loại với khả năng lọc bụi khác nhau dựa vào công nghệ và mật độ, diện tích tiếp xúc. Vậy nên các bạn chỉ cần chọn màng lọc HEPA nào dày nhất và ghi kèm thông tin về cấp độ màng lọc HEPA trên bộ lọc để đảm bảo về nguồn gốc, xuất xứ uy tín.

Chọn máy lọc không khí thông qua động cơ

Đây là điều quan trọng mà các bạn nên lưu ý, bởi động cơ được ví như trái tim của mỗi bộ máy. Động cơ máy sẽ liên quan đến công suất, ảnh hưởng đến lưu lượng gió và độ ồn. Công suất không cần quá cao mà chỉ cần phù hợp với từng con máy và diện tích phòng. Các thông số này thiên về kỹ thuật hơn nên các mẹ chỉ cần check động cơ chạy có ồn hay không và lưu lượng gió là bao nhiêu m3/h, dùng được diện tích phòng bao nhiêu là được.

Check độ ồn rất đơn giản, cấu tạo động cơ càng ở trung tâm, được bao bọc bởi nhiều bộ lọc và lớp bảo vệ thì sẽ giảm được độ ồn tối đa cũng như đảm bảo được hiệu quả công suất lâu dài.

Một số máy lọc không khí hiện nay, động cơ thường được đặt ngay bên dưới cửa gió, rất dễ gây ra tiếng ồn và bám bụi, nên các bạn cần lưu ý khi chọn máy lọc.

Động cơ ngay dưới cửa gió, dễ gây ra tiếng ồn do không có màng bảo vệ, và dễ hứng bụi rơi xuống thông qua cửa gió.

Chọn máy lọc không khí thông qua cửa gió ra



Hầu hết các cửa gió ra của máy lọc không khí đều hướng lên trên, là đầu ra của không khí sau khi đã được lọc sạch để tỏa ra căn phòng. Điều này giúp lượng khí được tỏa ra nhanh hơn và nhiều hơn, tuy nhiên nó rất dễ hứng bụi rơi xuống và lâu ngày sẽ bám vào cánh quạt. Vì thế mà người dùng phải thường xuyên vệ sinh cánh quạt để không bị bám bụi, điều này gây phiền hà vì cánh quạt không thể tháo ra được.

Vậy nên các bạn hãy chọn những chiếc máy lọc không khí có cửa gió được bảo vệ khỏi bụi bặm và tỏa gió theo chiều ngang hoặc 360 độ, để tránh bị ô nhiễm ngược vào máy.

Máy lọc không khí tuần hoàn AI của AirProce đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí trên

Đây là một số tips cho các mẹ tham khảo một cách đơn giản và dễ hiểu nhất khi đi lựa chọn máy lọc không khí. Bảo vệ sức khỏe là việc ưu tiên hàng đầu, vì thế nên hãy đầu tư một cách xứng đáng.