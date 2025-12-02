Khi cha mẹ, nhà trường và công an cùng bắt tay 'cứu' học sinh hư

Phòng sách giáo dục pháp luật

Sáng sớm tại trụ sở Công an xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), gần 10 thanh thiếu niên, phần lớn mặc đồng phục học sinh, ngồi trong căn phòng được trang bị bàn ghế gọn gàng và kệ sách. Khi Thiếu tá Hoàng Thanh Hải, Trưởng Công an xã Diễn Châu bước vào, tất cả các em dường như im bặt, từng ánh mắt hướng về ông, vừa sợ vừa tò mò.

Lần lượt các học sinh tự giới thiệu bản thân và kể những hành vi vi phạm như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng , tụ tập gây gổ… Tất cả đều dưới sự chứng kiến của bố mẹ, những người vừa lo lắng vừa bất lực. Thiếu tá Hải phân tích rõ ràng từng hành vi, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em.

Công an xã Diễn Châu triển khai mô hình “Phòng sách giáo dục pháp luật” nhằm quản lý, cảm hóa các học sinh hư.

Công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với thanh, thiếu niên, học sinh được Công an xã Diễn Châu triển khai bài bản, theo sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương. Trong đó, mô hình “Phòng sách giáo dục pháp luật” trở thành điểm nhấn, dành riêng cho nhóm học sinh trong diện quản lý. Đây là lần đầu tiên nhóm thanh thiếu niên được mời lên… đọc sách, viết bài thu hoạch và được bố mẹ giám sát trực tiếp. Mỗi tuần, phụ huynh phải dành một buổi lên cùng con đọc sách, phối hợp với công an giáo dục con em mình.

“Không chỉ đọc sách, các cháu còn phải viết bài thu hoạch về nội dung vừa đọc, cảm nghĩ của mình. Các bài này sẽ được photo gửi cho nhà trường để cùng giám sát. Chúng tôi không muốn các cháu chỉ biết sợ luật. Quan trọng là các cháu hiểu, nhận thức và thay đổi hành vi”, Thiếu tá Hải giải thích.

Một học sinh vi phạm được Công an xã Diễn Châu mời lên trụ sở đọc sách.

Phòng đọc sách được trang bị ti vi, hơn 200 đầu sách về pháp luật, an toàn giao thông, kỹ năng sống và phòng chống bạo lực học đường, được lựa chọn kỹ lưỡng, bố trí ngăn nắp. Trước khi đọc, học sinh được quán triệt quy chế, xem các phóng sự, clip về tai nạn giao thông, bạo lực học đường, đua xe trái phép và những thông điệp tuyên truyền do cán bộ công an sưu tầm, biên soạn.

Giải quyết gốc rễ vấn đề

Cùng con trai đến Công an xã Diễn Châu, anh H.V.H cho biết, nhiều năm qua, anh làm việc ở nước ngoài, giao việc quản lý con trai cho vợ. Khi V. (con trai anh H.) lên cấp 3, vợ chồng anh mua xe đạp điện cho con đi học, nhưng V. nài nỉ mua xe máy. Sau nhiều lần nhắc nhở, V. vẫn vi phạm. Khi nghe tin con cắm xe, anh hốt hoảng quay về, siết chặt quản lý nhưng tình hình không cải thiện. Lần này, V. cho người khác mượn xe để cắm.

Anh tâm sự: “Cháu theo bạn bè tụ tập, bố mẹ khuyên thì nghe nhưng không sửa. Con không nghe lời bố mẹ nhưng sợ công an. Tôi buồn, bất lực, vừa thương vừa giận nhưng không biết cách nào. Công an gọi cháu, gọi bố lên, tôi ngại với làng xóm nhưng vì tương lai con, phải chấp nhận”. Người đàn ông này cam kết phối hợp với lực lượng công an để giáo dục con.

Các em học sinh được xem phóng sự, clip về tai nạn giao thông, bạo lực học đường,...

Theo Thiếu tá Hải, việc tăng cường kiểm tra, sớm phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm chỉ giải quyết “phần ngọn” của vấn đề. Quan trọng nhất là thay đổi nhận thức và ý thức của học sinh về các hành vi sai phạm. Giáo dục, cảm hóa không thể nóng vội mà cần một quá trình dài, kiên trì đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Việc đọc sách giúp các em lĩnh hội từng phần, qua nhiều tuần, nhiều tháng sẽ có chuyển biến.

Mô hình phòng đọc sách nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo địa phương, ban giám hiệu các trường học và phụ huynh. Không gian này đã hình thành ngay trong trụ sở công an xã, hiện đại, gọn gàng, với nhiều đầu sách được lựa chọn phù hợp từng nhóm học sinh. Tuy nhiên, Thiếu tá Hải cũng thừa nhận việc phân loại nhóm học sinh, chọn nội dung sách phù hợp không đơn giản. Không phải phụ huynh nào cũng chấp nhận sự thật con mình chưa ngoan, dẫn tới thiếu phối hợp.

Thiếu tá Hoàng Thanh Hải - Trưởng Công an xã Diễn Châu làm việc với phụ huynh có học sinh vi phạm để thống nhất biện pháp giáo dục các em.

“Thực tế, một số học sinh đang được “thả nổi”, nguy cơ vi phạm pháp luật cao. Giáo dục các em không thể phó mặc cho thầy cô hay bố mẹ, mà phải thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ từ nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó có lực lượng công an. Khi bố mẹ để ý, nhà trường để tâm, công an xã để mắt, công tác giáo dục, cảm hóa mới đạt hiệu quả thực chất”, Thiếu tá Hải nhấn mạnh.

Khi gia đình, nhà trường và công an cùng “bắt tay”, nhiều học sinh từng có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã dần thay đổi, trở thành những thanh, thiếu niên biết tôn trọng luật pháp, kiểm soát hành vi của mình và sống có trách nhiệm hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển lành mạnh, tránh xa vi phạm pháp luật trong tương lai.