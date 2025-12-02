Xuất hiện thêm 3 kiểu trẻ THÔNG MINH GIẢ, cha mẹ tuyệt đối không được tự mãn, cần kịp thời uốn nắn

Trên hành trình nuôi dạy con cái, mỗi bậc cha mẹ đều mong muốn con mình thông minh lanh lợi, tương lai có thể làm nên nghiệp lớn.

Tuy nhiên, một số trẻ trông có vẻ thông minh nhưng thực chất chỉ là "thông minh giả". Nếu cha mẹ không phát hiện kịp thời và có biện pháp hướng dẫn, trẻ có thể khó đạt được thành tựu trong tương lai.

Dưới đây là 3 kiểu trẻ "thông minh giả", phụ huynh nhất định phải nâng cao cảnh giác.

1. Trẻ thích nói khéo, thích tranh cãi

Những đứa trẻ này luôn biện luận giỏi, bất cứ việc gì cũng có thể nói ra đầu ra đũa. Khi giao tiếp với người khác, chúng thích tranh cãi, bất kể quan điểm của mình có đúng hay không, đều muốn tranh luận một phen với đối phương, nhất định phải phân thắng thua.

Ví dụ, trong lớp học, khi giáo viên giảng giải kiến thức, chúng có thể đột nhiên đặt ra một số câu hỏi không quan trọng, làm gián đoạn nhịp giảng bài của giáo viên, nhằm thể hiện sự "thông minh" của mình.

Mặc dù việc thích nói khéo ở một mức độ nào đó phản ánh trẻ có tư duy năng động, nhưng việc quá mức thích tranh cãi sẽ khiến trẻ trở nên tự cho mình là trung tâm, không nghe được ý kiến và đề nghị của người khác. Trong giao tiếp xã hội, hành vi này rất dễ gây phản cảm cho người khác, dẫn đến mối quan hệ của trẻ trở nên kém đi. Hơn nữa, chúng thường dồn hết tinh lực vào việc tranh cãi mà bỏ qua việc học tập và trưởng thành thực sự.

Đối với kiểu trẻ này, phụ huynh cần hướng dẫn con học cách lắng nghe và tôn trọng người khác. Khi con tranh cãi với người khác, cha mẹ có thể để con bình tĩnh trước, sau đó cùng con phân tích quan điểm của cả hai bên, giúp con hiểu rằng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cần tôn trọng những ý kiến khác biệt. Đồng thời, phụ huynh nên khuyến khích con khi bày tỏ quan điểm của mình, cần có lý lẽ, có căn cứ, chứ không phải vì tranh cãi mà tranh cãi.

2. Trẻ thích chiếm tiện nghi nhỏ

Những đứa trẻ này trong cuộc sống luôn tìm mọi cách để chiếm tiện nghi của người khác, ví dụ như khi chơi cùng bạn, sẽ lén lấy đồ chơi của bạn; khi mua sắm ở siêu thị, sẽ lợi dụng lúc người khác không để ý mà lấy thêm một ít đồ ăn vặt. Chúng cảm thấy làm như vậy rất thông minh, có thể đạt được một số lợi ích bổ sung.

Trẻ thích chiếm tiện nghi nhỏ thường thiếu giá trị quan và quan niệm đạo đức đúng đắn. Hành vi này sẽ khiến trẻ trở nên ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, không xem xét cảm nhận của người khác. Khi lớn lên, chúng có thể vì tham lợi nhỏ mà đánh mất cơ hội lớn, cũng khó có được sự tin tưởng và tôn trọng của người khác.

Khi trẻ xuất hiện đặc điểm thích chiếm tiện nghi, phụ huynh cần giáo dục con về đạo lý trung thực, giữ chữ tín, không tham lợi nhỏ. Có thể thông qua kể chuyện, xem phim... giúp con hiểu rằng chiếm tiện nghi nhỏ là hành vi không đạo đức, sẽ mang lại ảnh hưởng xấu cho bản thân và người khác.

Đồng thời, phụ huynh phải làm gương, xây dựng tấm gương tốt trong cuộc sống. Khi trẻ có hành vi chiếm tiện nghi nhỏ, cha mẹ cần kịp thời ngăn chặn, và yêu cầu trẻ trả lại đồ đã lấy, xin lỗi người khác.

3. Trẻ làm việc cầu may, tìm đường tắt

Những đứa trẻ này trong học tập và cuộc sống luôn muốn đi đường tắt, không muốn bỏ ra nỗ lực. Ví dụ như khi làm bài tập, chúng sẽ chép đáp án của bạn; khi thi cử, sẽ tìm cách gian lận. Chúng cho rằng như vậy có thể dễ dàng đạt được điểm số tốt mà không cần phải bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức.

Làm việc cầu may chỉ có thể đạt được thành công nhất thời, nhưng không thể thực sự nắm vững kiến thức và kỹ năng. Khi trẻ đối mặt với thử thách thực sự, chúng sẽ bộc lộ sự thiếu sót của mình. Hơn nữa, hành vi này sẽ khiến trẻ hình thành thói quen lười biếng, thiếu ý chí kiên trì và tinh thần bền bỉ, không có lợi cho sự phát triển lâu dài của chúng.

Trước hiện tượng này, phụ huynh cần giúp con hiểu rõ đạo lý "một phần cày bừa, một phần thu hoạch". Nói với con rằng chỉ có thông qua nỗ lực của bản thân mới có thể đạt được thành công thực sự. Khi con gặp khó khăn, cha mẹ nên khuyến khích con dũng cảm đối mặt, giúp con cùng tìm phương pháp giải quyết vấn đề.

Đồng thời, phụ huynh cần quan tâm đến tình hình học tập của con, khi phát hiện con có hành vi cầu may, tìm đường tắt, cần kịp thời sửa chữa, và giúp con nhận ra sai lầm của hành vi này.

Sự trưởng thành của trẻ là một quá trình dài hạn, phụ huynh phải luôn quan tâm đến hành vi và biến đổi tâm lý của con. Đối với 3 kiểu trẻ "thông minh giả" này, cha mẹ tuyệt đối không được tự mãn, mà cần kịp thời hướng dẫn và uốn nắn, giúp con thiết lập các chuẩn mực giá trị và hành vi đúng đắn, để trẻ có thể trưởng thành khỏe mạnh trong môi trường lành mạnh, tương lai mới có thể có thành tựu.