Khi cả nước đồng lòng hướng về miền Trung thì hội cựu du học sinh cũng không hề ngồi yên một chỗ

Không gian mở, ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc lướt nhẹ, những ly rượu vang và đĩa canape nhỏ xinh – thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây chỉ là một buổi gặp gỡ ấm cúng của giới học thuật từ nước ngoài về. Nhưng ý nghĩa của buổi gặp mặt không chỉ là gặp gỡ networking mà có một mục đích lớn hơn cả là: hướng về đồng bào miền Trung và Tây Nguyên vừa trải qua một đợt lũ lụt lịch sử.

Đó là buổi gặp mang tên "Charity Reception" do cộng đồng cựu du học sinh các nước tổ chức, dẫn dắt bởi Hội Oxbridge (tên viết tắt của Oxford và Cambridge - những trường hàng đầu của Anh) tại Việt Nam. Diễn văn rất ngắn gọn, chỉ một lời kêu gọi ngắn gọn từ ban tổ chức: "Tối nay chúng ta đến đây không chỉ để gặp nhau, mà để cùng gửi một phần ấm áp đến đồng bào đang cố gắng chống chọi trong lũ".

Rồi những bước chân lần lượt tiến lên. Không ai hô hào, không ai chụp hình khoe mẽ. Chỉ thấy ánh sáng điện thoại bật lên liên tục – những thông báo chuyển khoản thành công hiện trên màn hình. Tổng cộng chỉ trong một buổi tối, 146.910.000 đồng đã được gần 80 con người – từ doanh nhân, giảng viên đại học đến các bạn sinh viên sắp lên đường du học – gửi thẳng vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 4 tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất.

Cái hay của những người từng học xa là họ không thích rườm rà. Từ lúc bão vừa đổ bộ, nhóm core team của hội đã họp online ngay lập tức, lên kế hoạch, gửi thiệp mời, chọn địa điểm, dựng kịch bản – tất cả chỉ trong vài ngày. Họ chọn cách minh bạch tuyệt đối: mọi đồng tiền đều đi thẳng từ túi người đóng góp đến tài khoản chính thức của Mặt trận Tổ quốc, không qua bất kỳ khâu trung gian nào. "Chúng tôi muốn mọi thứ hoàn toàn trong sáng và minh bạch", chị Đỗ Hoàng Lan (Phó Chủ tịch Hội cựu Sinh viên Việt Nam tại Pháp) - thành viên BTC chia sẻ.

Nhưng điều khiến người ta nhớ mãi không chỉ là con số, mà là tinh thần kết nối. Ở đây không có ranh giới "anh là Oxford, em là Harvard, chị là Sorbonne". Tất cả đều là "người Việt từng đi xa và giờ muốn làm gì đó cho quê nhà". Các anh chị doanh nhân ngồi kể chuyện khởi nghiệp cho các em sắp đi du học, rồi cùng nhau chuyển khoản giúp bà con vùng lũ. Người lớn truyền lửa, người trẻ tiếp lửa – vòng tròn ấy cứ thế lan ra.

Và họ không dừng lại. Trước Tết Nguyên đán, hội đã chốt một sự kiện gây quỹ nữa dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, một dự án mentoring dài hơi cũng đang được triển khai: kết nối cựu du học sinh với các em học sinh giỏi chuẩn bị lên đường, để các em không chỉ học giỏi mà còn mang trong lòng ý thức trả ơn cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đó không chỉ là một buổi tiệc. Đó là lời khẳng định nhẹ nhàng mà chắc chắn: dù đang ở bất cứ góc trời nào trên thế giới, trái tim của những người con Việt vẫn luôn hướng về khúc ruột miền Trung, vẫn đập chung một nhịp khi quê hương cần.

Hôm nay, khi bạn đọc những dòng này, tiền đã nằm yên trong tài khoản cứu trợ và đang trên đường đến với những mái nhà tan nát vì lũ. Còn những người trẻ từng học xa ấy, họ lại lặng lẽ trở về với công việc thường nhật, chỉ thêm một lần nữa tự nhủ: "Cứ làm đi đã, đừng nghĩ nhiều".

Vì với họ, yêu nước đôi khi chỉ đơn giản là hành động, ngay lập tức và bằng cả trái tim.