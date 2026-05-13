Khi AI TV biết trò chuyện và chăm sóc gia đình, xu hướng mới khởi nguồn từ Samsung

Suốt nhiều thập kỷ, sự tương tác giữa người dùng và TV chủ yếu được thực hiện qua điều khiển từ xa, với các lệnh tắt/mở, chuyển kênh cơ bản. Điều này đã giới hạn khả năng của TV trong vai trò thiết bị truyền phát nội dung một chiều. Với sự ra đời của Vision AI Companion (VAC) - Trợ lý AI đa nhiệm trên các dòng Samsung AI TV 2026 , trải nghiệm của người dùng đã chính thức sang trang.

Điểm khác biệt của Trợ lý Vision AI đa nhiệm là khả năng trả lời mọi câu hỏi và yêu cầu bằng các phản hồi trực quan, thông minh từ nhiều AI agent như Microsoft Copilot, Gemini, Perplexity… chỉ với thao tác nhấn nút AI trên điều khiển từ xa. Nhờ đó, người dùng nay đã có thể tìm kiếm thông tin, khám phá nội dung hoặc học nhiều kỹ năng mới ngay trên TV một cách vô cùng trực quan.

Với Trợ lý Vision AI đa nhiệm, việc tìm kiếm thông tin và học hỏi kiến thức mới trên TV đã trở nên đơn giản hơn

Đơn cử như việc học ngoại ngữ trên Samsung AI TV, bạn có thể đặt câu hỏi cho VAC về một từ vựng lạ, một cấu trúc câu mới xuất hiện trên phim. Nếu quan tâm đến một món ăn xuất hiện trên màn hình, người dùng cũng có thể yêu cầu VAC cung cấp công thức kèm hướng dẫn nấu ăn để tự mình thực hiện tại nhà. Với mỗi câu trả lời, VAC còn cung cấp thêm các video/hình ảnh có liên quan, giúp trải nghiệm học tập trở nên vô cùng thú vị.

Xem bóng đá đắm chìm như ở sân vận động

Không chỉ có được góc nhìn mãn nhãn thông qua các dòng TV màn hình cực đại, trải nghiệm theo dõi trận đấu của người dùng sẽ sống động hơn nhờ chế độ Bóng đá AI hoàn toàn mới trên các dòng Samsung AI TV 2026. Chế độ này sẽ tự động nhận diện các tình huống trên sân, tối ưu hình ảnh, âm thanh, làm nổi bật những khoảnh khắc quan trọng, thậm chí tách âm thanh theo yêu cầu. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho người xem trong mùa giải sôi động sắp tới, đặc biệt khi không khí World Cup đang đến gần.

Chế độ Bóng đá AI giúp tối ưu từng khoảnh khắc trận đấu, mang lại trải nghiệm đắm chìm như đang có mặt trên sân cỏ

Các nội dung giải trí khác cũng sẽ được thăng hạng toàn diện thông qua các tính năng tối ưu hình ảnh, âm thanh. Thay vì phải tùy chỉnh thủ công, hiện người dùng đã có thể bật nhanh AI Picture Mode, AI Sound Mode ngay trên giao diện của VAC. Với tính năng Karaoke, bạn còn có thể kết nối điện thoại như một micro, kết hợp cùng Chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI, để tối ưu nhạc nền theo giọng hát, giúp người dùng tận hưởng không gian giải trí sống động ngay tại nhà.

Những người dùng yêu thích trải nghiệm hình ảnh, âm thanh đỉnh cao nay còn có thêm lựa chọn siêu cao cấp với dòng TV Micro RGB tiên phong trên thế giới của Samsung. Thiết bị sử dụng hệ thống đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương siêu nhỏ dưới 100µm (nhỏ hơn 5 lần so với Mini LED), cho khả năng hiệu chỉnh độc lập màu sắc và độ sáng, mở ra thế giới màu sắc với độ chi tiết chưa từng có. Bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro cùng công nghệ AI Motion Enhancer Pro giúp tối ưu hình ảnh chuyển động, mang lại trải nghiệm xem sống động và đắm chìm hơn bao giờ hết.

Chăm sóc gia đình ngay từ phòng khách

Thông qua ứng dụng SmartThings, người dùng có thể kết nối Samsung AI TV với các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà (tủ lạnh, máy giặt, điều hoà không khí, đèn, camera an ninh, robot hút lau giặt sấy…), biến TV trở thành thiết bị điều khiển trung tâm của AI Home ngay tại phòng khách. Ngoài việc theo dõi lượng điện năng tiêu thụ hay kích hoạt chế độ AI Energy tiết kiệm điện ngay trên TV, giờ đây người dùng còn có thể sử dụng TV Samsung như một phần trong quá trình theo dõi và chăm sóc các thành viên trong gia đình (Family Care) cũng như thú cưng (Pet Care) một cách dễ dàng.

Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng chế độ Pet Care để cài đặt giờ cho ăn, theo dõi tình trạng hoặc bật chương trình giải trí cho thú cưng ngay trên TV, giúp thú cưng luôn vui vẻ trong suốt quá trình ở nhà. Trong một hệ sinh thái được kết nối chặt chẽ như trên, Samsung bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật vững chắc thông qua nền tảng Knox đã được công nhận tại 31 quốc gia trên thế giới. Với Knox Matrix, các thiết bị không chỉ kết nối mà còn chủ động giám sát lẫn nhau, phát hiện nguy cơ tấn công an ninh và khoanh vùng, cô lập ngay để không ảnh hưởng đến toàn hệ sinh thái.

Sự kết hợp giữa công nghệ hiển thị tiên tiến với nền tảng Vision AI Companion đang mở ra nhiều xu hướng mới, nơi TV không chỉ mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội mà còn trở thành trợ lý thông minh và trung tâm trong cuộc sống số của mỗi gia đình Việt.