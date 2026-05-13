Tuy nhiên, càng dễ thực hiện thì nhiều người lại càng có xu hướng gửi theo cảm tính: thấy lãi suất cao là chọn ngay, hoặc khóa tiền quá lâu rồi sau đó cần dùng gấp lại phải rút trước hạn. Thực tế, để gửi tiết kiệm online hiệu quả hơn, vẫn có vài điều nên cân nhắc trước khi xuống tiền.

Chọn kỳ hạn phù hợp thay vì chỉ nhìn lãi suất cao

Một lỗi khá phổ biến là thấy kỳ hạn dài có lãi suất tốt hơn nên chọn luôn 12 tháng hoặc 24 tháng, nhưng vài tháng sau lại cần dùng tiền gấp và phải rút trước hạn. Khi đó, phần lớn ngân hàng chỉ tính lãi không kỳ hạn, thấp hơn rất nhiều so với mức ban đầu.

Vì vậy, thay vì dồn toàn bộ tiền vào một sổ, nhiều người hiện chọn cách chia nhỏ: một phần gửi ngắn hạn để linh hoạt và một phần gửi dài hơn để tối ưu lãi. Cách này giúp dễ xoay xở hơn nếu có việc phát sinh mà không phải tất toán toàn bộ khoản tiết kiệm.

Đọc kỹ điều kiện áp dụng lãi suất

Lãi suất cao chưa chắc đã là yếu tố duy nhất nên ưu tiên. Có ngân hàng áp dụng mức lãi hấp dẫn nhưng đi kèm điều kiện như: chỉ áp dụng cho gửi online/ giới hạn số tiền gửi/ yêu cầu kỳ hạn rất dài hoặc chỉ dành cho khách hàng mới.

Đọc kỹ điều khoản trước khi gửi sẽ giúp tránh cảm giác “lãi suất nhìn rất đẹp nhưng thực nhận lại khác”.

Chú ý trải nghiệm app ngân hàng

Vì gửi online đồng nghĩa với việc gần như mọi thao tác đều diễn ra trên điện thoại: mở sổ/ theo dõi lãi/ tái tục/ tất toán/ kiểm tra ngày đáo hạn.

Một ứng dụng dễ dùng, ổn định và thông báo rõ ràng cũng giúp việc quản lý tiền thoải mái hơn rất nhiều.

Gửi tiết kiệm online không chỉ là chuyện lãi suất

Với nhiều người trẻ hiện tại, gửi tiết kiệm không còn là chuyện “phải có nhiều tiền mới bắt đầu”. Quan trọng hơn là tạo được thói quen giữ lại một phần thu nhập đều đặn mỗi tháng, dù số tiền ban đầu không quá lớn. Đặc biệt, khi việc gửi tiền trở nên dễ hơn nhờ app ngân hàng, nhiều người cũng bắt đầu xem tiết kiệm như một cách quản lý chi tiêu hiệu quả hơn: tách riêng tiền cần giữ/ hạn chế tiêu theo cảm xúc và chủ động hơn với kế hoạch tài chính cá nhân.