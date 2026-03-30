Khép lại nhiệm kỳ 2 năm, Á hậu Đào Thị Hiền: "Sự vững vàng đến từ những điều chưa hoàn hảo"

Sau gần hai năm đương nhiệm, Á hậu Đào Thị Hiền đã chính thức khép lại hành trình rực rỡ tại Miss World Vietnam. Không chỉ ghi dấu ấn bằng những dự án nhân ái và thành tích học tập ấn tượng, đây còn là chặng đường giúp người đẹp sinh năm 2001 thấu hiểu và hoàn thiện bản thân.

Tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 vừa diễn ra ở TP.HCM, Đào Thị Hiền đã có những khoảnh khắc đầy xúc động khi thực hiện những bước đi cuối cùng trên cương vị đương kim Á hậu 1. Hình ảnh người đẹp rưng rưng trao lại vương miện cho người kế nhiệm đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ của đêm thi.

Thông qua trang cá nhân, Đào Thị Hiền cũng gửi lời chúc mừng đến Tân Hoa hậu Phương Oanh cùng hai Á hậu Khánh Như, Tâm Như. Cô mong Top 3 năm nay sẽ "luôn giữ được ánh sáng của riêng mình, bản lĩnh và vững vàng trên chặng đường phía trước".

Nhìn lại xuất phát điểm tại Miss World Vietnam 2023, nữ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh ngày đó đã chinh phục khán giả bằng phong độ ổn định và chuỗi thành tích ấn tượng: Chiến thắng giải Người đẹp Nhân ái với dự án “Tiếp lửa yêu thương”, giành vé vào Top 5 ứng xử và đăng quang ngôi vị Á hậu 1; Lọt Top 4 Người đẹp Bản lĩnh, Top 5 Người đẹp Du lịch và Top 5 Người đẹp Biển.

Ngay sau khi đăng quang, Đào Thị Hiền đã ghi điểm khi dành toàn bộ tiền thưởng để thực hiện các hoạt động thuộc quỹ Nhân ái, hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Xuyên suốt nhiệm kỳ, thay vì chạy theo một nhịp độ cố định, Đào Thị Hiền dành nhiều thời gian để tập trung cho việc học và khám phá giới hạn của bản thân. Người đẹp thừa nhận, hành trình vừa qua không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, nhưng chính những thăng trầm đã giúp cô định nghĩa lại mục tiêu của mình. "Trước đây, Hiền từng nghĩ 'rực rỡ' là khi đạt được những thành tựu cụ thể. Nhưng hiện tại, Hiền nhận ra sự rực rỡ còn nằm ở cách mình đi qua hành trình đó. Sự vững vàng không đến từ việc mình luôn được chọn, mà đến từ cách mình đối diện với những điều chưa hoàn hảo. Khi đủ bình tĩnh nhìn lại, mỗi trải nghiệm đều có giá trị riêng" - Á hậu bộc bạch.

Khép lại nhiệm kỳ Á hậu, Đào Thị Hiền hiện đang sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Sau khi tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội, cô đang hoàn thành chương trình Thạc sĩ, đồng thời đã trang bị thêm các chứng chỉ về giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm.

Tuy nhiên, ở độ tuổi 24, Đào Thị Hiền chưa vội vàng "đóng khung" bản thân. Dù xem việc đứng lớp là một định hướng sự nghiệp dài hạn, cô vẫn muốn dành thêm thời gian học diễn xuất, trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng mềm và thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. "Hiền chắc chắn sẽ lựa chọn những hướng đi phù hợp với giá trị cá nhân và mang lại những điều tích cực cho cộng đồng" - người đẹp khẳng định.