"Hoàng tử nhạc số" GREY D ra mắt album sau 2 năm vắng bóng

Đúng 11:11 ngày 29/3/2026, GREY D chính thức phát hành Side A - Ánh Sáng, chương mở đầu cho album phòng thu đầu tay mang tên ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM. Sau gần 2 năm gần như “biến mất” khỏi đường đua Vpop khiến khán giả không khỏi mong nhớ, màn trở lại này không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là bản tuyên ngôn rõ ràng cho sự chuyển mình về tư duy và bản sắc nghệ thuật của nam ca sĩ.

Chiều cùng ngày, sự kiện ra mắt mang tên Vùng Đất Bí Ẩn đã được tổ chức riêng tư, chia thành nhiều phiên dành cho người hâm mộ, truyền thông và đồng nghiệp. Khán phòng nhanh chóng trở thành điểm hội tụ đáng chú ý của làng giải trí khi ghi nhận sự tham gia đông đảo của dàn nghệ sĩ đình đám như Huy Tuấn, Văn Mai Hương, BigDaddy, HURRYKNG, Negav, MONO, Nicky, marzuz, Orange, WOKEUP, Hứa Kim Tuyền... Sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao, kể cả những gương mặt vốn dĩ kín tiếng, đã cho thấy tình cảm và sự ủng hộ áp đảo dành cho GREY D. Hóa ra, cả làng nhạc đã mong chờ sự trở lại của chàng ca sĩ này đến thế.

Tại sự kiện, GREY D cùng các khách mời đã nghe trọn vẹn Side A và trực tiếp chia sẻ về quãng thời gian lui về hậu phương. Nam ca sĩ bộc bạch, anh từng chủ động xin công ty quản lý ST.319 tạm dừng hoạt động trong 2 năm vì không muốn tiếp tục tạo ra những sản phẩm “héo mòn như chính tâm hồn mình”. Quyết định này được đưa ra giữa lúc anh đang sở hữu danh xưng “hoàng tử nhạc số” cùng vị thế vững chắc trên thị trường. Việc lựa chọn dừng lại để tái tạo cảm xúc là một bước đi đầy rủi ro, nhưng theo anh là hoàn toàn cần thiết.

GREY D thừa nhận từng rơi vào trạng thái mất phương hướng, khi “nỗi buồn hiện rõ trong ánh mắt”. Thế nhưng, chính sự chông chênh ấy lại là tiền đề cho quá trình tự học và khám phá bản thân. Trở lại lần này, nam ca sĩ lột xác ngoạn mục, chuyển mình từ một giọng ca tạo hit sang vai trò nhà sản xuất, trực tiếp tham gia vào các khâu sáng tác và định hình hình ảnh. Anh đồng thời đảm nhận luôn vị trí Project Leader cho toàn bộ album, minh chứng cho tham vọng xây dựng một thế giới nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân. Diện mạo mới với mái tóc dài lãng tử cũng là cách anh thể hiện sự phóng khoáng, thoát khỏi những khuôn mẫu quen thuộc.

Về mặt nội dung, nam ca sĩ thẳng thắn lên tiếng xoay quanh lyric gây chú ý “yêu em như chó” trong ca khúc Yêu Em Như…. Anh giải thích, đây thực chất là cách diễn đạt ngẫu hứng, mang tính đời thường của người miền Nam, không hề hàm ý tiêu cực. Ngược lại, đó là cách thể hiện cảm xúc “yêu nhất” một cách tếu táo và gần gũi. Việc đặt trọn cảm xúc vào ngôn từ cho thấy anh ưu tiên sự chân thật thay vì trau chuốt theo lề thói thông thường.

Không khí tại sự kiện càng trở nên bùng nổ ở phần giao lưu. Một chi tiết thú vị nhận được nhiều sự chú ý là câu hỏi của đàn chị Văn Mai Hương về nguồn tài chính của anh trong thời gian “ở ẩn”. Đáp lại, GREY D hài hước cho biết anh duy trì cuộc sống bằng nguồn thu từ nhạc số – biểu tượng cho “tình yêu của người nghe nhạc”, trong khi kinh phí sản xuất đắt đỏ của album được hỗ trợ bởi “bố” Aiden. Câu trả lời duyên dáng khiến cả khán phòng thích thú, đồng nghiệp không ngừng "hú hét" tán thưởng. Giám đốc sáng tạo Ben Phạm cũng chia sẻ, anh đã được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ quyết định dám dừng lại để tìm nhịp điệu cá nhân của GREY D giữa guồng quay vội vã của nền công nghiệp âm nhạc.

Sự trở lại của GREY D không chỉ gói gọn trong tình yêu của fan mà còn nhận được sự công nhận đanh thép từ giới chuyên môn thông qua những con số biết nói. Sau 12 tiếng ra mắt (từ 11:11 sáng đến 11:11 tối cùng ngày), album đã xuất sắc đạt No.1 Top Albums Apple Music Việt Nam và No.1 pre-order iTunes Việt Nam. Trước đó, sản phẩm mở đường Hóa Ra… cũng nhanh chóng lọt top trending, tiến thẳng vào Top 50 Spotify Việt Nam chỉ sau 24 giờ.

Nhiều ý kiến đánh giá ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM là một trong những album nổi bật nhất của năm 2026 và là ứng cử viên nặng ký cho các giải thưởng cuối năm. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ trẻ đầu tư vào định dạng album, GREY D đã chứng minh được khả năng kiểm soát tổng thể xuất sắc từ âm thanh đến mạch cảm xúc. Với nền tảng vững chắc từ Side A, phần tiếp theo Side B đang trở thành một ẩn số đầy hứa hẹn, được kỳ vọng sẽ hoàn thiện bức tranh nghệ thuật và đánh dấu bước tiến dài của nghệ sĩ toàn diện GREY D trên bản đồ nhạc Việt.



