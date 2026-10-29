Khéo chăm vợ bầu như Nhan Phúc Vinh: Tặng loạt quà tiền tỷ, chẳng ngại lăn xả để vợ có ảnh đẹp

Mới đây, thông tin nam diễn viên Nhan Phúc Vinh bất ngờ công khai cầu hôn Khả Ngân sau gần 3 năm bí mật hẹn hò, khiến mạng xã hội và showbiz Việt dậy sóng.

Cuối tháng 8, Khả Ngân tiết lộ đang mang thai con đầu lòng. Đến nay, sao phim "11 tháng 5 ngày" đang ở những tháng cuối thai kỳ, giữ sức khỏe tốt và luôn giữ diện mạo tươi tắn mỗi lần xuất hiện.

Khả Ngân tươi rói trong những tháng cuối của thai kỳ.

Nhiều người chắc mẩm Nhan Phúc Vinh là anh chồng khéo chăm vợ chồng, thể hiện qua nhiều chi tiết cực tình.

Sau màn cầu hôn vào cuối tháng 8/2026, Nhan Phúc Vinh gây chú ý khi dành tặng Khả Ngân loạt quà hàng hiệu có tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Những món quà đắt đỏ không chỉ khiến khán giả trầm trồ mà còn trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, cho thấy sự hào phóng của nam diễn viên dành cho vợ bầu.

Nổi bật trong số đó là chiếc túi Hermès Birkin 30 Black Togo Gold Hardware, có giá ước tính khoảng 650-860 triệu đồng. Đây là dòng túi xa xỉ được giới mộ điệu thời trang ưa chuộng nhờ thiết kế kinh điển và giá trị cao.

Khả Ngân diện túi hiệu trị giá 650-860 triệu đồng được Nhan Phúc Vinh tặng.



Bên cạnh đó, Khả Ngân còn được tặng vòng tay Cartier Love với mức giá khoảng 140-185 triệu đồng, tùy phiên bản, cùng nhẫn cầu hôn đính kim cương và nhẫn cưới.

Nhan Phúc Vinh tặng Khả Ngân vòng tay Cartier Love với mức giá khoảng 140-185 triệu đồng.

Không chỉ có túi xách và trang sức, Nhan Phúc Vinh còn chuẩn bị quà công nghệ cho Khả Ngân. Nam diễn viên từng hài hước than thở chuyện mua tặng vợ bầu chiếc iPhone 18 Pro Max nhưng cô lại để nguyên hộp gần một tháng mới mở.

Không những thế, Nhan Phúc Vinh nhận nhiều lời khen từ khán giả khi thể hiện sự chiều chuộng dành cho bà xã Khả Ngân trong thời gian mang thai. Hình ảnh nam diễn viên lăn xả chụp ảnh cho vợ giữa trưa nắng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhan Phúc Vinh lăn xả để Khả Ngân có những tấm hình ưng ý.

Để ghi lại những khung hình đẹp nhất cho bà xã, anh không ngại cúi người căn góc, lăn lê hay leo trèo, sẵn sàng làm đủ mọi tư thế để có được bức ảnh ưng ý. Sự tận tâm của nam diễn viên khiến nhiều người thích thú, liên tục dành lời khen cho hình ảnh người chồng hết lòng chiều vợ.

Nhan Phúc Vinh thân mật gọi Khả Ngân là "em bé".

Từ khi công khai chuyện tình cảm và thông tin Khả Ngân mang thai con đầu lòng vào đầu tháng 9/2026, Nhan Phúc Vinh thường xuyên có những cử chỉ ngọt ngào dành cho bạn đời. Anh còn thân mật gọi cô là “em bé” và chỉ follow một mình Khả Ngân trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú trước cách thể hiện tình cảm giản dị nhưng ngọt ngào.

Những khoảnh khắc đời thường ấy giúp cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm, đặc biệt khi nam diễn viên cho thấy sự quan tâm dành cho vợ không chỉ qua lời nói mà còn bằng những hành động thiết thực.