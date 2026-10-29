Tùng Dương bán hết 8.000 vé concert Mỹ Đình chỉ sau một giờ

Đúng 12h trưa 28/10, live-concert "Bay về phía mặt trời" của Tùng Dương chính thức mở bán vé. Chỉ trong vòng một giờ, toàn bộ 8.000 vé thuộc 4 khu vực "Đậm sâu A", "Ánh sáng A", "Mặt trời A" và "Skybox Phượng Hoàng" đã chuyển sang trạng thái sold out. Khán giả chưa kịp mua vẫn có thể tìm các hạng vé còn lại trên hệ thống CTicket.

Tùng Dương chuẩn bị cho live-concert lớn nhất sự nghiệp tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Con số này đáng chú ý bởi Tùng Dương vốn gắn với dòng nhạc đòi hỏi cao về kỹ thuật thanh nhạc và chiều sâu thưởng thức. Đêm diễn ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là dự án lớn nhất trong 25 năm ca hát của anh, cũng là lần đầu nam ca sĩ đưa live-concert cá nhân ra không gian ngoài trời, hướng tới quy mô 40.000 khán giả. Theo ê-kíp, sau Mỹ Tâm, Tùng Dương là nam ca sĩ đầu tiên hiện thực hóa kế hoạch tổ chức live-concert cá nhân tại đây.

Poster thông báo 8.000 vé hết sạch sau một giờ mở bán.

Từng lo dòng nhạc của mình quá kén người nghe

Chia sẻ sau đợt mở bán, Tùng Dương cho biết anh xúc động khi nhìn lại hành trình 25 năm làm nghề. Nam ca sĩ kể 20-25 năm trước, anh từng lo lắng vì dòng nhạc mình theo đuổi khá "kén" người nghe, còn hiện tại anh đang dần hướng tới mục tiêu trở thành một nghệ sĩ được đông đảo công chúng đón nhận. Với anh, 8.000 tấm vé bán hết trong một giờ là sự ghi nhận tình cảm của khán giả, đồng thời khiến anh ý thức rõ hơn kỳ vọng đặt lên đêm diễn lần này.

Cả 14 live-concert riêng trước đây của "Divo" nhạc Việt đều diễn ra trong nhà hát. Đưa chương trình ra Mỹ Đình vì vậy là một thử thách khác hẳn, không chỉ ở quy mô khán giả mà còn ở cách truyền tải âm nhạc trong một không gian mở rộng lớn. Tùng Dương coi áp lực là một phần của nghề, thứ buộc người nghệ sĩ phải tìm tòi và vượt qua giới hạn của chính mình thay vì bằng lòng với những gì đã có.

Cả 14 live-concert riêng trước đây của Tùng Dương đều diễn ra trong nhà hát.

Hòa Minzy, GREY D góp mặt, nhiều khách mời vẫn giữ kín

Theo kế hoạch, "Bay về phía mặt trời" diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026. Chương trình có sự góp mặt của Phùng Khánh Linh, GREY D, Hòa Minzy, Nguyễn Văn Chung cùng một số khách mời khác mà ê-kíp sản xuất chưa công bố.

Tùng Dương tiết lộ anh sẽ mang lên sân khấu những ca khúc hào hùng về quê hương, đất nước, thể hiện bản sắc văn hóa và khí phách dân tộc, xen kẽ các ca khúc mang màu sắc trẻ trung chọn từ album sắp phát hành cùng tên "Bay về phía mặt trời". Qua cách phối trộn này, anh muốn vừa giữ dấu ấn riêng, vừa mở rộng cách tiếp cận với khán giả.

Song song với khâu chuẩn bị cho Mỹ Đình, Tùng Dương vẫn đều đặn ra sản phẩm mới. Tháng 7/2026, anh phát hành MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" do nhạc sĩ Đạt Max sáng tác, xoay quanh giá trị bản thân, áp lực thành công và cách mỗi người theo đuổi đam mê. Sang tháng 8, nam ca sĩ ra mắt MV "Đậm sâu", tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long.

Đầu tháng 11 tới, anh dự kiến phát hành MV "Hàng vạn năm ánh sáng" của nhạc sĩ Hùng Quân, ca khúc về tình yêu đôi lứa qua nhiều chặng, từ lúc đang yêu, chuẩn bị kết hôn đến khi đã gắn bó với nhau qua năm tháng. Ra nhạc mới liên tục trước một đêm diễn lớn vốn là cách làm quen thuộc của nghệ sĩ quốc tế, giúp giữ nhịp kết nối với khán giả và tạo thêm chất liệu cho sân khấu.

Live-concert "Bay về phía mặt trời" diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026.

Còn gần 2 tháng trước đêm diễn, 8.000 vé hết sạch ngay trong giờ đầu là tín hiệu thuận lợi cho thử thách lớn nhất sự nghiệp của Tùng Dương. Dù vậy, để lấp đầy một sân vận động 40.000 chỗ, phần việc của anh và ê-kíp mới chỉ bắt đầu.