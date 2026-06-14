Một cuộc khảo sát chung từ Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Hiệp hội Tâm lý học Trung Quốc đã đưa ra một con số khiến nhiều cha mẹ giật mình: 87% trẻ tự ti, nhạy cảm và hay rụt rè có liên quan mật thiết đến việc bị gọi bằng biệt danh tiêu cực trong thời gian dài ở thời thơ ấu.

So với bạn bè đồng lứa, sự tự tin của những đứa trẻ này thấp hơn 41%, và tính chủ động trong học tập kém hơn 53%. Những cái tên vô tình như "Ngốc à", "Xấu xí" đang gặm nhấm lòng tự trọng, khiến trẻ từ nhỏ đã tin rằng mình "không đủ tốt". Đây không phải là mê tín, mà là một sự bạo lực tâm lý vô hình.

1. Biệt danh dìm hàng: "Đóng khung" giới hạn của con

Từ sau 3 tuổi, trẻ bắt đầu hình thành nhận thức về bản thân. Cách cha mẹ gọi con hàng ngày chính là những nét mực đầu tiên vẽ lên tờ giấy trắng đó.

Hiệu ứng dán nhãn (Labeling Effect): Trong tâm lý học, khi một người bị gắn nhãn, họ sẽ vô thức quản lý hành vi của mình để có xu hướng trùng khớp với nội dung của nhãn mác đó.

Ảnh minh họa

Nhiều gia đình gọi con là "Ngốc", "Hâm" vì nghĩ thế là đáng yêu. Nhưng khi đi học, đứa trẻ sẽ không dám giơ tay, không dám chơi với bạn vì luôn nghĩ: "Bố mẹ bảo mình ngốc, chắc mình ngốc thật, làm gì cũng hỏng thôi" . Khi tư tưởng "mình không làm được" bén rễ, nó sẽ hủy hoại sự tò mò và lòng can đảm của trẻ. Vết thương vô hình này không phát tác ngay, nhưng sẽ khiến đứa trẻ luôn lùi bước trước mọi cơ hội khi lớn lên.

2. Miệt thị ngoại hình: Lưỡi dao cứa nát sự tự tin

"Béo phì", "Còi xương", "Đen nhẹm", "Nấm lùn"... những cái tên trần trụi này lại thường được cha mẹ dùng làm biệt danh thân mật. Ở trường học, việc gọi bạn bằng biệt danh chế giễu được coi là bắt nạt; và khi sự tổn thương này đến từ cha mẹ, sức công phá của nó còn khủng khiếp hơn gấp bội.

Nhiều người dù đã trưởng thành, giảm cân thành công và có ngoại hình khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng sâu trong lòng, tổn thương từ việc bị gọi là "Béo" suốt thời thơ ấu vẫn không hề biến mất. Họ trở nên nhạy cảm quá mức với ánh nhìn của người khác và không thể bao dung với chính mình.

3. "Cậu ấm", "Công chúa": Nuôi dưỡng những "đứa trẻ khổng lồ"

Ngược lại với dìm hàng, việc quá nuông chiều qua các cách gọi như "Cục cưng", "Tổ tông của mẹ", "Công chúa nhỏ"... lại đang vô tình tước đi cơ hội trưởng thành của trẻ. Những cách gọi quá nhũn nhặn này tạo ra tâm lý ám thị: Con mãi là một đứa trẻ, không cần chịu trách nhiệm và không cần tuân theo quy tắc xã hội.

Hệ quả là nhiều đứa trẻ khi vào tiểu học vẫn không biết tự buộc dây giày, không biết sắp xếp cặp sách, ích kỷ và dễ khủng hoảng trước áp lực nhỏ. Việc bảo bọc quá mức qua cách gọi khiến tuổi tâm lý của trẻ bị tụt hậu xa so với tuổi thực, biến con thành một "đứa trẻ khổng lồ" (khủng long bọc đường) vô lo vô nghĩ nhưng hoàn toàn bất lực khi bước ra giông bão cuộc đời.

Thay Đổi Cách Gọi Để Thay Đổi Tương Lai Của Con

Để không nằm trong con số 87% đáng tiếc kia, cha mẹ cần hành động ngay lập tức bằng cách ngừng sử dụng 3 nhóm biệt danh: Dìm hàng/tự trào, dán nhãn ngoại hình, và nuông chiều quá mức.

Hãy áp dụng 4 nguyên tắc cốt lõi khi đặt tên ở nhà cho con:

Tránh các nhãn mác tiêu cực.

Giữ sự độc nhất và tôn trọng.

Dùng những từ ngữ mang tính định hướng tích cực thay vì trêu chọc (Ví dụ: An An, Bình Bình, Vui Vui...).

Cân nhắc sự phù hợp khi con lớn lên.

Cha mẹ là tấm gương đầu tiên để con nhìn nhận thế giới. Khi con làm sai, thay vì ném vào con từ "Dốt thế", hãy nâng đỡ sự bất an của con bằng câu nói: "Không sao cả, lần sau cố gắng hơn, mẹ tin con sẽ làm tốt" . Một biệt danh tích cực, một lời động viên đúng lúc chính là ngọn hải đăng dịu dàng, tiếp thêm năng lượng và lòng dũng cảm cho con vững bước sau này.