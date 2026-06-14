Ngày 14/6, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đã giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc giám thị bị phản ánh không lập biên bản đối với một thí sinh sử dụng phao thi và điện thoại trong phòng thi.

Trước đó, ngày 13/6, tài khoản mạng xã hội V.V., được cho là của một học sinh tại phường Bắc Cam Ranh, đăng tải thông tin về một trường hợp vi phạm quy chế thi xảy ra tại một điểm thi THPT trên địa bàn tỉnh vào ngày 12/6. Người đăng cho biết không trực tiếp dự thi tại phòng thi này mà chỉ nghe kể lại từ một số thí sinh quen biết.

Các học sinh Khánh Hòa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo nội dung phản ánh, một thí sinh đã sử dụng phao thi và điện thoại trong quá trình làm bài. Tuy nhiên, sau khi phát hiện, giám thị chỉ thu giữ các vật dụng liên quan mà không lập biên bản xử lý theo quy định. Dù mới là thông tin một chiều và chưa được cơ quan chức năng xác thực, vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hiện bài đăng đã được gỡ bỏ. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết ngành giáo dục đã nắm được thông tin nhưng chưa có căn cứ khẳng định nội dung phản ánh là chính xác. Sở đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ thông tin đến báo chí khi có kết quả.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Khánh Hòa diễn ra tại 52 điểm thi, được đánh giá an toàn, nghiêm túc. Theo báo cáo của ngành giáo dục, toàn tỉnh có 3 thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Ngoài ra, có 2 thí sinh được đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp. Trong đó, một thí sinh tại điểm thi Trường THCS và THPT Đặng Chí Thanh (xã Cà Ná) bị ngã gãy tay trên đường đến điểm thi; một thí sinh khác bị ngất xỉu trước cổng điểm thi Trường THCS Thái Nguyên (phường Nha Trang).