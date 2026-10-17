Khán giả trong trường quay Ai Là Triệu Phú có bao nhiêu giây để chọn đáp án giúp người chơi?

Trong chương trình Ai Là Triệu Phú, quyền trợ giúp “Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay” giúp người chơi có thêm cơ sở trước khi đưa ra quyết định ở những câu hỏi khó. Thay vì phải tự mình cân nhắc giữa các phương án, người chơi có thể nhờ hàng chục, thậm chí hàng trăm khán giả cùng tham gia bình chọn để tham khảo ý kiến số đông.

Cách thức trợ giúp này khá đơn giản. Khi người chơi quyết định sử dụng quyền trợ giúp, MC sẽ đọc lại câu hỏi cùng các phương án trả lời. Khán giả trong trường quay sau đó sử dụng thiết bị bấm chọn đáp án mà họ cho là đúng. Kết quả được tổng hợp thành tỷ lệ phần trăm tương ứng với từng phương án, giúp người chơi có thêm thông tin trước khi chốt câu trả lời.

Theo mô tả về luật chơi của phiên bản quốc tế Who Wants to Be a Millionaire?, khán giả có khoảng 20 giây để bình chọn. Sau khoảng thời gian này, biểu đồ tỷ lệ lựa chọn sẽ xuất hiện trên màn hình để người chơi và MC theo dõi. MC đọc kết quả, còn người chơi sẽ cân nhắc xem có nên tin vào lựa chọn được nhiều người ủng hộ nhất hay không.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa luật chơi của phiên bản quốc tế và phiên bản Việt Nam. Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận thời lượng bình chọn cụ thể của khán giả trong trường quay Ai Là Triệu Phú Việt Nam là 20 giây. Vì vậy, con số này nên được hiểu là mốc thời gian được ghi nhận trong mô tả luật chơi quốc tế, thay vì khẳng định chắc chắn đây là quy định áp dụng xuyên suốt tại Việt Nam.

Một tình huống khi các phương án đều nhận được tỷ lệ bình chọn khá sát sao

Bên cạnh đó, quyền trợ giúp này không đồng nghĩa với việc khán giả quyết định thay người chơi. Sau khi tỷ lệ bình chọn được công bố, người ngồi trên ghế nóng vẫn phải tự lựa chọn phương án cuối cùng. Một đáp án nhận được tỷ lệ áp đảo có thể là gợi ý đáng tham khảo, nhưng không phải lúc nào cũng bảo đảm chính xác.

Thực tế, Ai Là Triệu Phú từng ghi nhận những tình huống khiến khán giả bất ngờ khi người chơi đặt niềm tin vào kết quả bình chọn nhưng vẫn đưa ra đáp án sai. Một trường hợp được nhắc đến nhiều là người chơi Phạm Thị Thu trong số phát sóng ngày 6/5/2014. Ở câu hỏi về ý nghĩa tên gọi thác Dambri, cô đã sử dụng tận 3 quyền trợ giúp, trong đó có hỏi ý kiến khán giả. Đáng chú ý, 100% khán giả tham gia bình chọn chọn phương án D, nhưng đáp án chính xác lại là A. “Đợi chờ”. Cuối cùng, người chơi phải dừng cuộc chơi và ra về với 2 triệu đồng.

Tình huống này cho thấy tỷ lệ bình chọn cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đáp án đúng. Kết quả từ khán giả có thể giúp người chơi tham khảo góc nhìn của số đông, nhưng độ chính xác vẫn phụ thuộc vào việc những người tham gia bình chọn có thực sự biết câu trả lời hay không.

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