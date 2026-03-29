Tối 28/3, concert Xoay Tròn D-2 của Hoàng Dũng đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (TP.HCM). Được tổ chức ở không gian ngoài trời, Xoay Tròn D-2 là sự kiện có quy mô lớn nhất sự nghiệp của Hoàng Dũng khi đón chào hơn 9.000 khán giả. Xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ, nam ca sĩ sinh năm 1995 đã đem tới set diễn gồm 26 bài hát, cùng sự giúp đỡ của dàn khách mời là Rhymastic, GREY D và Minh Tốc & Lam.

Đêm nhạc đã thu hút độ thảo luận cao cùng tương tác lớn, song không tránh được những tranh cãi ngoài lề. Trên MXH, không ít bài đăng “than trời” về hệ thống âm thanh của concert gây thất vọng nhất, cũng như ánh sáng và LED cũng không đạt chất lượng tương xứng với kỳ vọng từ người hâm mộ.

Theo chia sẻ từ nhiều khán giả có mặt trực tiếp, có thể thấy trải nghiệm tại đêm diễn tồn tại sự chênh lệch rõ rệt giữa các khu vực. Ngay từ những phút đầu, hệ thống âm thanh đã lộ rõ vấn đề với hiện tượng loa rè, vỡ tiếng, trong khi micro của Hoàng Dũng và khách mời lại quá nhỏ, khiến phần vocal nhiều lúc gần như “biến mất” giữa nền nhạc áp đảo. Nhiều người cho biết họ phải “căng tai” để cố gắng nghe giọng hát của các ca sĩ nhưng vẫn không thể cảm nhận trọn vẹn concert, thậm chí ở cả khu vực trung tâm, vị trí lẽ ra có chất lượng âm thanh tốt nhất. Một số khán giả ngồi xa còn gặp tình trạng âm thanh bị “delay”, thiếu đồng bộ, làm giảm đáng kể trải nghiệm nghe live.

Một vài netizen cho rằng nguyên nhân có thể đến từ khâu phân bổ hệ thống loa chưa hợp lý, dẫn đến việc mỗi khu vực nhận lại cường độ âm thanh khác nhau, tạo ra những “điểm chết” nơi vocal bị giảm nhỏ hoặc mất hẳn. Điều này khiến trải nghiệm xem concert trở nên “hên xui”: có người thấy chất lượng âm thanh cải thiện hơn ở nửa sau chương trình, nhưng cũng có người xuyên suốt đêm diễn chỉ nghe được nhạc mà không nghe rõ giọng ca sĩ.

Bên cạnh âm thanh, hệ thống LED và hình ảnh sân khấu cũng nhận không ít phản hồi trái chiều, chủ yếu tập trung ở giai đoạn đầu show. Khán giả cho biết màn hình LED hoạt động thiếu ổn định, lúc bật lúc tắt, thậm chí có thời điểm “đen xì” khi nghệ sĩ đang giao lưu. Góc quay camera bị đánh giá thiếu nhất quán, không bắt trúng khoảnh khắc cần thiết, dẫn đến tình trạng nội dung trên màn hình không đồng bộ với diễn biến trên sân khấu. Tuy nhiên, tương tự phần âm thanh, các lỗi này cũng được ghi nhận giảm dần ở nửa sau chương trình khi mọi thứ trở nên trơn tru hơn.

Đáng chú ý, một số khán giả tại khu vực khán đài ngồi chính giữa cho biết trải nghiệm của họ ổn định hơn. Âm thanh và ánh sáng ở khu vực này được đánh giá vừa vặn, đặc biệt sau khi được điều chỉnh lại ở nửa sau concert. Phần âm nhạc vẫn giữ được chất lượng, ca sĩ vừa hát vừa nhảy cực cháy, giúp bầu không khí càng nóng hơn. Chính nhờ nguồn năng lượng bùng nổ đó, khán giả cũng năng nổ hoà giọng cùng các ca sĩ, tạo nên biển fanchant vang vọng SECC.

Những trục trặc ban đầu về âm thanh và hình ảnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của một bộ phận khán giả, song việc được khắc phục phần nào về sau cũng giúp đêm nhạc không rơi vào tình trạng bị chê hoàn toàn.