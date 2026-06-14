Khán đài trống hoác, Lisa bị ghẻ lạnh tại lễ khai mạc World Cup?

Lễ khai mạc World Cup 2026 lẽ ra phải là một buổi diễn rực rỡ và bùng nổ, nhưng những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Lisa biểu diễn trên sân khấu chính đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi trái chiều. Với việc chỉ khoảng 40% khán đài được lấp đầy trong suốt màn trình diễn, bầu không khí có phần trầm lắng đã khiến nhiều người đặt nghi vấn về độ "nóng" của nữ thần tượng và cho rằng cô đang bị khán giả "ghẻ lạnh".

Ngay lập tức, mạng xã hội đã dậy sóng với những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều tài khoản không ngần ngại chế giễu màn trình diễn của Lisa, cho rằng sức hút của cô không được như kỳ vọng và việc biểu diễn trước những hàng ghế trống là một "nốt trầm" trong sự nghiệp.

Khán đài trống hoác lúc Lisa trình diễn. Clip- X

Ảnh: X

Từ đây, nhiều người cho rằng Lisa bị khán giả ghẻ lạnh. Ảnh: X

Tuy nhiên, những khán giả có mặt tại hiện trường và các chuyên gia bóng đá đã nhanh chóng lên tiếng "giải oan" cho nữ nghệ sĩ. Thực tế, lễ khai mạc được tổ chức trước giờ bóng lăn chính thức đến 2 tiếng đồng hồ. Đây là khoảng thời gian mà phần lớn người hâm mộ bóng đá vẫn đang di chuyển, làm thủ tục vào sân hoặc chưa có mặt đầy đủ trên khán đài.

Với những fan bóng đá thực thụ, họ đến sân để chờ đợi tiếng còi khai cuộc của trận đấu thay vì bị cuốn hút bởi các tiết mục giải trí. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là ngay sau khi lễ khai mạc kết thúc và chuẩn bị bước vào trận đấu giữa Mỹ và Paraguay, các khán đài đã được lấp đầy gần như 100%. "Lisa bị ghẻ lạnh" là một nhận định có phần thiếu khách quan khi xét đến bối cảnh đặc thù của một giải đấu bóng đá quy mô toàn cầu.

Khi bóng lăn, sân vận động kín đặc khoảng 70 ngàn khán giả. Ảnh: X

Lisa không bị ghẻ lạnh, đơn giản chỉ vì bóng đá và World Cup là sự kiện đặc thù khác với những show âm nhạc. Ảnh: Getty Images

Cuối cùng, bóng đá vẫn là nhân vật chính của buổi lễ, và âm nhạc chỉ là phần đệm đầy cảm hứng. Việc Lisa bị đặt lên bàn cân chỉ vì tính chất thời điểm của lễ khai mạc cho thấy sự khắt khe quá mức của cộng đồng mạng đối với các nghệ sĩ khi họ đứng trên những sân khấu mang tính biểu tượng như World Cup.

Dù đối mặt với những hàng ghế trống, Lisa vẫn giữ vững phong thái của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Lisa đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop nữ đầu tiên và là nghệ sĩ Thái Lan đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup. Với ca khúc Goals – bài hát chủ đề quảng bá giải đấu – Lisa, Anitta và Rema đã mang đến màn trình diễn năng lượng cao, đầy vũ đạo mạnh mẽ và visual sắc sảo.

Xuất hiện trong bộ trang phục sân khấu nổi bật, nữ ca sĩ thể hiện phong thái tự tin cùng khả năng làm chủ sân khấu quen thuộc. Những bước nhảy dứt khoát, thần thái cuốn hút và sức hút ngôi sao khiến khán giả không thể rời mắt khỏi cô. Ngay sau khi chương trình kết thúc, tên tuổi Lisa liên tục xuất hiện trong danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại nhiều quốc gia. Hàng loạt video ghi lại màn trình diễn cũng thu hút lượng xem lớn chỉ sau vài giờ đăng tải. Lisa không chỉ là một ca sĩ, mà là một hiện tượng toàn cầu có sức ảnh hưởng vượt xa khỏi biên giới âm nhạc.

Lisa kết hợp cùng siêu sao nhạc Pop Brazil Anitta và nghệ sĩ Nigeria Rema trình diễn ca khúc chủ đề World Cup mang tên Goals. Clip: X

Lisa có tên thật là Lalisa Manobal, sinh năm 1997 tại Thái Lan. Cô được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ BLACKPINK – một trong những nhóm nhạc Kpop thành công nhất thế giới. Ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016, Lisa nhanh chóng gây ấn tượng nhờ khả năng vũ đạo, phong cách trình diễn và sức hút cá nhân nổi bật. Cô sở hữu lượng người theo dõi thuộc hàng cao nhất trong số các nghệ sĩ Kpop trên mạng xã hội.

Bên cạnh hoạt động nhóm, Lisa cũng phát triển sự nghiệp solo thành công với nhiều sản phẩm âm nhạc tạo tiếng vang quốc tế. Nữ nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn, hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ và được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng có ảnh hưởng nhất châu Á hiện nay.

Từ âm nhạc, thời trang đến các lần xuất hiện trước công chúng, Lisa luôn là cái tên có khả năng tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ. Và lễ khai mạc World Cup lần này tiếp tục là một minh chứng cho sức hút đặc biệt đó.

Ảnh: Getty Images

Lisa đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop nữ đầu tiên và là nghệ sĩ Thái Lan đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup. Ảnh: Getty Images

Nguồn: X