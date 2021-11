KHẨN: 1 địa phương cho nghỉ học vì có 9 học sinh là F0, hơn 220 học sinh và giáo viên là F1

Theo báo Dân trí, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngày 2/11, Phòng GD-ĐT huyện Điện Biên đã quyết định dừng học trực tiếp tại 8 xã (Mường Lói, Phu Luông, Mường Nhà, Na Tông, Núa Ngam, Hẹ Muông, Pom Lót, Noong Hẹt...) với tổng cộng 10.348 học sinh.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên công bố, hiện đã xác định có 7 học sinh mầm non, tiểu học ở 2 xã Na Tông (Mường Nhà) dương tính với SARS-CoV-2; bậc THPT có 2 em, đều là học sinh Trường THPT huyện Điện Biên.



Liên quan 7 F0 là học sinh ở xã Na Tông, Mường Nhà, lực lượng chức năng đã truy vết có hơn 220 F1 (trong đó 75 F1 liên quan 3 F0 là học sinh xã Na Tông; hơn 150 F1 liên quan 4 F0 là học sinh xã Mường Nhà). Với 2 F0 là học sinh Trường THPT huyện Điện Biên hiện đã truy vết, xác định có 63 F1 gồm giáo viên (21) và học sinh (42).



Hiện tại, việc học ở các địa phương này đã chuyển sang hình thức online theo phương châm "ở nhà nhưng không dừng học".

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, cũng có 2 địa phương khác đã phải tạm dừng cho học sinh học trực tiếp. Cụ thể như sau:

- Hải Dương

Theo báo Thanh Niên, Khoảng 11.000 học sinh tại các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ và TX.Kinh Môn của tỉnh Hải Dương phải tạm dừng đến trường do có học sinh là F1, F2.

Cụ thể: 4.940 học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã Chí Minh, TT.Tứ Kỳ và Trường THCS Phan Bội Châu đã phải tạm dừng đến trường. Tại H.Gia Lộc, trên 1.700 học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở xã Đức Xương cũng tạm dừng đến trường do có 1 học sinh F2 học tại Trường THCS Đức Xương. Trong khi đó, gần 4.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở TX.Kinh Môn cũng dừng đến trường từ ngày 3.11.

- Huyện Yên Thế (Bắc Giang)

Theo báo Vietnamnet, UBND huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản hỏa tốc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 3/11, cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Yên Thế cũng lưu ý, trong thời gian học sinh nghỉ học, cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn và công tác phòng chống dịch theo quy định.

Trước đó, tối 2/11, UBND tỉnh Bắc Giang thông tin, trong ngày 2/11, trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 17 trường hợp F0. Trong đó đã phát hiện 1 ca F0 đi từ tỉnh Bắc Ninh về thị trấn Bố Hạ và xã Hương Vĩ (huyện Yên Thế) từ ngày 29 - 31/10. Qua truy vết, xét nghiệm những người liên quan đến trường hợp này đã phát hiện thêm 8 F0.