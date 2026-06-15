Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Sơn La cho biết trên báo VTC News rằng vừa phối hợp triệt phá thành công một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Thủ đoạn của nhóm này là dàn dựng các buổi phát trực tiếp (livestream) bán vé cào trúng thưởng trên các nền tảng mạng xã hội để bẫy người dân.

Để làm nơi ẩn náu và vận hành đường dây, nhóm tội phạm đã thuê một căn hộ chung cư tại xã Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tháng, các đối tượng đã trục lợi bất chính hơn 600 triệu đồng từ hàng ngàn nạn nhân ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Qua công tác đấu tranh và xác minh, cơ quan an ninh xác định hai đối tượng chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây này là Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy (cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai).

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La (bên trái ảnh) trực tiếp xét hỏi các nghi phạm. Ảnh: VTC News





Kịch bản thao túng tinh vi trên sóng trực tiếp

TTXVN trích dẫn hồ sơ điều tra cho thấy, từ tháng 4/2026, Duẩn và Duy thuê căn hộ để tổ chức phát trực tiếp trên mạng xã hội, dựng lên các chương trình bán vé cào trúng thưởng. Để tạo lòng tin, nhóm này mua hoặc thuê các fanpage có sẵn lượng người theo dõi, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, ứng dụng ngân hàng giả và chuẩn bị số lượng lớn vé cào.

Trong các buổi livestream, các nghi phạm dùng tài khoản ảo để tương tác, bình luận và dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng số tiền lớn, nhận tiền ngay trên sóng. Nhóm này đưa ra 3 gói tham gia với mức giá: 999.000 đồng, 1.999.000 đồng và 3.999.000 đồng.

Sau khi người dân chuyển tiền mua vé, các nghi phạm thông báo nạn nhân đã trúng thưởng, rồi yêu cầu nộp thêm nhiều khoản khác như phí giao dịch, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh hoặc phí khắc phục lỗi chuyển khoản để chiếm đoạt tài sản.

Khám xét nơi ở và địa điểm hoạt động của nhóm nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 22.600 vé cào cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.