Ngày 3/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết trên báo Người lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động trên phạm vi cả nước.

Qua công tác trinh sát trên mạng, lực lượng chức năng phát hiện đường dây cá độ do Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Ngày 9/9, C02 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương đồng loạt triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại TP Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk…

Kết quả khám xét cho thấy quy mô đường dây rất lớn với tang vật thu giữ gồm 1,13 tỉ đồng tiền mặt, một ô tô, 41 điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU và nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đồng phạm. Ảnh: Báo Người lao động

Ngày 18/9, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các đối tượng chủ chốt gồm Hoàng Tạ Minh Cường cùng nhiều người tại Hà Nội và TP HCM như Ngô Xuân Huy, Trần Văn Huấn, Trần Hữu Quân, Trần Hồng Giang… Ngoài nhóm tổ chức, cơ quan điều tra cũng khởi tố 15 bị can về tội “Đánh bạc”.

Báo Người lao động dẫn kết quả điều tra ban đầu từ công an cho thấy Cường sinh sống tại miền Bắc nhưng thuê người ở miền Nam quản lý, chia tách và tính toán tiền thắng thua qua hệ thống tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, các giao dịch và chỉ đạo đều thực hiện qua mạng xã hội, nhiều người trong nhóm không biết mặt “ông trùm”.

Từ năm 2024, Cường mua quyền điều hành tài khoản tổng đại lý (super master), phân cấp thành bốn tầng tài khoản để giao cho các nhóm cá độ, quy đổi tiền cược theo tỷ lệ 1 USD = 10.000 đến 100.000 đồng tuỳ đối tượng. Mỗi tuần, đường dây tổng kết tiền thắng thua và thanh toán qua chuyển khoản.

Nhiều người tham gia sử dụng tài khoản để cá độ lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 24/11, Bộ Công an tiếp tục khởi tố và tạm giam thêm 17 người liên quan. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.