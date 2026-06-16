Khám phá tiện ích tại Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn - Khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại Vân Đồn

Trong bối cảnh du lịch nghỉ dưỡng ngày càng được ưa chuộng, nhiều du khách không còn chỉ tìm một khách sạn để ở mà muốn tận hưởng trọn vẹn không gian, dịch vụ và cảm xúc của kỳ nghỉ. Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn (Quảng Ninh) là một trong những điểm đến đang thu hút sự chú ý theo xu hướng đó.

Bãi biển riêng dài gần 2.000m

Một trong những điểm nổi bật nhất của khu nghỉ dưỡng là bãi biển riêng trải dài bên vịnh Bái Tử Long. Không quá đông đúc như nhiều điểm du lịch biển nổi tiếng, khu vực này vẫn giữ được cảm giác yên bình và khá nguyên sơ.

Nhiều du khách lựa chọn dạo biển vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tận hưởng không khí trong lành và ngắm khung cảnh biển trời rộng mở. Đây cũng là khu vực được nhiều người yêu thích để chụp ảnh nhờ background thiên nhiên đẹp mắt với cát trắng, hàng dừa và mặt biển xanh.

Không ít du khách nhận xét rằng chỉ cần giơ máy ảnh lên là đã có ngay những bức hình mang đậm "vibe nghỉ dưỡng".

Hồ bơi bốn mùa và không gian thư giãn

Hệ thống hồ bơi bốn mùa là tiện ích được nhiều gia đình đánh giá cao. Nhờ có khu vực nước ấm, du khách vẫn có thể tận hưởng cảm giác bơi lội, thư giãn ngay cả khi thời tiết miền Bắc se lạnh.

Khu hồ bơi ngoài trời được thiết kế rộng rãi với ghế nghỉ, quầy đồ uống và không gian mở hướng biển. Đây là nơi nhiều gia đình dành phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ khi trẻ nhỏ vui chơi còn người lớn tận hưởng cảm giác thư thái.

Buổi chiều, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước tạo nên khung cảnh rất "chill", thu hút nhiều du khách check-in và quay video.

Rooftop lounge ngắm hoàng hôn

Một trong những không gian được nhắc tới nhiều tại Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn là rooftop lounge với tầm nhìn rộng ra vịnh biển.

Khi hoàng hôn buông xuống, toàn bộ không gian phủ sắc cam vàng tạo nên cảm giác rất thư giãn. Đây cũng là nơi được nhiều du khách trẻ yêu thích nhờ không khí hiện đại, phù hợp để gặp gỡ bạn bè hoặc tận hưởng kỳ nghỉ theo phong cách nghỉ dưỡng cao cấp.

Nhiều hình ảnh check-in tại rooftop lounge trên mạng xã hội đã thu hút lượng tương tác lớn nhờ khung cảnh mang màu sắc "healing" đặc trưng.

Hệ thống phòng nghỉ hiện đại

Các hạng phòng tại khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu nhẹ, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và không gian mở.

Nhiều phòng sở hữu ban công riêng hướng biển hoặc hướng khuôn viên xanh mát, tạo cảm giác thư thái cho du khách. Không gian phòng được bố trí hợp lý với giường lớn, sofa thư giãn và cửa kính rộng giúp tận dụng tối đa tầm nhìn bên ngoài.

Theo đánh giá của nhiều du khách, điểm cộng của hệ thống phòng nghỉ là cảm giác vừa tiện nghi vừa gần gũi với thiên nhiên.

Ẩm thực và trải nghiệm nghỉ dưỡng

Bên cạnh lưu trú, hệ thống nhà hàng tại Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn cũng được nhiều du khách quan tâm. Thực đơn kết hợp món Á - Âu cùng các món hải sản địa phương phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau.

Nhiều người lựa chọn dùng bữa trong không gian nhìn ra biển hoặc thưởng thức cà phê giữa khuôn viên thoáng đãng. Đây cũng là một trong những trải nghiệm giúp kỳ nghỉ trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn.

Ngoài khách nghỉ dưỡng cá nhân, khu resort còn phù hợp với du lịch gia đình, staycation cuối tuần hay các chương trình hội họp, team building nhờ không gian rộng và tiện ích đồng bộ.

Di chuyển thuận tiện

Một lợi thế khác của Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn là vị trí thuận tiện khi chỉ cách sân bay Vân Đồn khoảng 10 phút di chuyển. Hệ thống cao tốc kết nối giúp du khách từ Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc có thể dễ dàng tới đây cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Theo xu hướng du lịch hiện nay, nhiều người muốn tìm kiếm những điểm đến vừa gần thiên nhiên, vừa đảm bảo tiện nghi để "nạp lại năng lượng" sau nhịp sống bận rộn. Trong bức tranh đó, Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn đang dần trở thành cái tên đáng chú ý của du lịch nghỉ dưỡng miền Bắc.

Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn

Địa chỉ: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 02033 889 966

Email: info@wyndhamgarden-sonaseavandon.com

