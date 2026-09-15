Khám phá thiên đường tiệc cưới nơi biển trời giao hòa tại The Westin Resort & Spa Cam Ranh

Tọa lạc bên bờ biển Bãi Dài mang sắc ngọc lam thanh bình cùng nền cát trắng mịn, The Westin Resort & Spa Cam Ranh đã trở thành điểm đến tiềm năng nhất cho các buổi dạ tiệc, tiệc độc thân và lễ cưới trang trọng.

Được biết đến với chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện dựa trên triết lý sống khỏe đặc trưng của thương hiệu Westin, khu nghỉ chính là điểm đến lý tưởng để những vị khách bận rộn "tạm ngắt", tái kết nối với thiên nhiên và nghỉ ngơi tại không gian thiết kế hiện đại, thư giãn. Với những nét riêng trong dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực và tinh thần năng động, hiện đại, The Westin Resort & Spa Cam Ranh đã trở thành sự lựa chọn tiềm năng của những đơn vị tổ chức tiệc cưới trong và ngoài nước qua những buổi lễ tiệc đầy ý nghĩa.

Là khu nghỉ thương hiệu Westin đầu tiên tại Việt Nam, The Westin Resort & Spa Cam Ranh hội tụ những giá trị đầy cảm hứng qua từng góc kiến trúc: thiết kế bền vững kết hợp cây xanh, hòa cùng cảnh quan thiên nhiên xanh mát giúp tạo cảm giác thư thái về thể chất lẫn tinh thần – với điểm nhấn tại không gian ngoài trời phóng khoáng cho các sự kiện, tiệc cưới sang trọng.

Thuận lợi về địa điểm, đa dạng về không gian

Một trong những yếu tố vượt trội của The Westin Resort & Spa đến từ sự thuận tiện trong việc di chuyển chỉ khi cách 5km đến sân bay quốc tế Cam Ranh, với đường bay thẳng từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Nga và Trung Quốc, giúp các kế hoạch du lịch đa khu vực trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Kể từ khi được khai trương vào năm 2024, khu nghỉ đã ghi dấu ấn với sảnh đại tiệc trang nhã với diện tích lớn thứ hai khu vực Cam Ranh, được bao quanh bởi đồi cỏ tự nhiên và tầm nhìn hướng biển khoáng đạt.

Sự đa dạng nơi không gian sảnh sự kiện trong và ngoài trời cũng chính là yếu tố nổi bật khiến cho khu nghỉ đáp ứng được đúng nhu cầu của các cặp đôi đang tìm kiếm địa điểm tổ chức phù hợp cho ngày trọng đại. Từ những buổi tiệc thân mật, ấm cúng nơi 360 mét vuông diện tích bãi cỏ và vườn nhiệt đới; khu vực sảnh Đại Tiệc tráng lệ cùng trang bị hiện đại với diện tích 600 mét vuông cùng sức chứa lên đến 500 khách; cho đến các sự kiện, đám cưới quy mô hoành tráng bên bờ biển trải dài đến 1,400 mét vuông .

Khi dịch vụ ẩm thực cao cấp & giải trí hấp dẫn giao thoa trong lễ cưới trọng đại

Thông qua thực đơn tuyển chọn được thiết kế bởi bếp trưởng lành nghề, các thực khách có thể dễ dàng thưởng thức những món ăn ấn tượng về vị giác và cân bằng dinh dưỡng từ nguyên liệu sạch địa phương. Hành trình ẩm thực đa giác quan tại khu nghỉ còn được chăm chút tỉ mẩn với muôn vàn thực đơn cao cấp phù hợp với mọi chủ đề tiệc sáng tạo, cho đến tiệc tối Buffet không giới hạn; nơi mỗi lựa chọn đều được cá nhân hóa, xây dựng dựa trên khẩu vị thực tế để mọi khoảnh khắc thưởng thức đều trở nên trọn vẹn.

Những giây phút đáng nhớ trong bữa tiệc sẽ được tô điểm thêm bởi các tiết mục giải trí sống động và hoạt động thể thao kết nối trên thảm cỏ trải dài hoặc bờ cát trắng bên biển Bãi Dài tráng lệ. Các cặp đôi và khách mời có thể hòa mình theo nhịp chuyển động của bộ môn cầu lông, bữa tiệc tối sôi nổi với âm nhạc DJ, tiết mục trình diễn múa lửa đầy bất ngờ, hoặc thưởng thức âm nhạc dân gian mang ẩm hưởng văn hóa địa phương.

"Tại khu nghỉ, yếu tố chăm sóc sức khỏe luôn được chú trọng tại mỗi sự kiện tiệc cưới giúp các cặp đôi cùng khách mời hướng đến việc sống chậm lại, chăm sóc bản thân và tìm về sự cân bằng tuyệt đối giữa nhịp sống bận rộn thường ngày. Các đơn vị tổ chức tiệc và cặp đôi có thể nâng tầm cho ngày trọng đại bằng những lựa chọn mới mẻ, được lồng ghép song hành với lối sống chú trọng sức khỏe.

Với triết lý sống khỏe đặc trưng được thể hiện qua ba trụ cột Sleep Well (Những giấc ngủ ngon), Eat Well (Ẩm thực sống khỏe), Move Well (Vận động khỏe khoắn), đội ngũ The Westin Resort & Spa Cam Ranh luôn nỗ lực mang đến những trải nghiệm an lành đúng điệu, để ngày trọng đại không chỉ đẹp trong khoảnh khắc, mà còn trở thành khởi đầu cho một chương mới của tình yêu đầy trọn vẹn." – Bà Jamie Lee, Tổng Quản Lý của khu nghỉ chia sẻ.

Hãy để The Westin Resort & Spa Cam Ranh biến lễ cưới trong mơ của bạn thành hiện thực bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp. Liên hệ với đội ngũ tổ chức Sự Kiện & Tiệc Cưới của khu nghỉ ngay hôm nay để được tư vấn và lên kế hoạch cho ngày trọng đại thêm phần đáng nhớ.