Rời xa mảnh đất Cố đô Huế cổ kính, hành trình của "Quán Nhà Haha" dừng chân tại xóm Hoài Khao, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng - ngôi làng bình yên nằm gọn trong thung lũng ở độ cao gần 1.000 m, nơi sinh sống của 34 hộ dân người Dao Tiền. Nơi đây hấp dẫn người xem bởi những ngôi nhà gỗ cổ, triền đồi xanh ngát, cùng nghề chạm bạc thủ công và kỹ thuật in hoa văn sáp ong trên vải được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Khác với chặng đường trước, ở hành trình Cao Bằng lần này, dàn cast phải tự mình vận hành quán ăn riêng mà hoàn toàn không có sự hỗ trợ trực tiếp từ chủ nhà. Thử thách mới không chỉ đòi hỏi sự nhịp nhàng trong khâu bếp núc, mà còn là cơ hội để các thành viên hòa mình vào nhịp sống, thưởng thức những sản vật ẩm thực độc đáo và khám phá kho tàng văn hóa dân tộc trù phú của đồng bào Dao Tiền.

Hương vị núi rừng Cao Bằng và "kỳ án" mâm cơm nhà người Dao Tiền

Trải nghiệm ẩm thực tại Cao Bằng mở ra bằng bữa cơm thân tình cùng gia đình anh Nhất và chị Hạnh - những người chủ homestay đồng hành cùng dàn cast trong suốt kỳ lưu trú. Bữa ăn đậm đà bản sắc địa phương khiến các thành viên không khỏi trầm trồ trước những cái tên vừa lạ tai vừa lạ mắt: T hịt gà bản nướng, canh rau âu, rau phiác pàn xào lõi chuối, cây thao tuồn xào lòng mề gà và bí om . Đặc biệt, dàn cast còn được thử thách lòng dũng cảm với một loại ớt địa phương có hình dáng tròn trịa hệt như quả nho.

Bùi Công Nam vì tưởng nhầm nên đã cho nguyên trái vào miệng và nhận kết quả suýt xoa vì vị cay nồng nặc; đến lượt bếp trưởng Jun Phạm nếm thử cũng phải gật gù xác nhận độ cay "xé lưỡi" của giống ớt này. Bữa cơm tối thêm phần rộn ràng với "kỳ án" phao câu gà dở khóc dở cười. Vốn là món khoái khẩu được Ngọc Thanh Tâm "đặt hàng" từ lúc nướng, nhưng khi lên mâm, miếng phao câu lại bất ngờ "bốc hơi" mất tích. Sự việc khiến Rhymastic phải lập hẳn một "kỳ án" truy tìm thủ phạm, tạo nên những tiếng cười ròn rã giữa không gian ấm cúng. Cũng tại mâm cơm này, chị Hạnh đã hào hứng chia sẻ bí quyết nấu nếp nương thơm dẻo cùng những câu chuyện trồng trọt, bảo quản nông sản kỳ công của người dân vùng cao.

Song song với việc thưởng thức đặc sản bản địa, các thành viên bắt tay vào sáng tạo thực đơn cho ngày bán đầu tiên với các món như thịt viên sốt cà, bánh mì chảo, salad sốt chanh dây và món thanh long dằm độc lạ. Jun Phạm tiếp tục giữ vai trò bếp trưởng, trong khi Ngọc Thanh Tâm đảm nhận khâu pha chế vô cùng chuyên nghiệp nhờ việc đã chủ động đi học một khóa pha chế bài bản trước khi tham gia chương trình. Sự chuẩn bị nghiêm túc của cô thể hiện qua tờ giấy ghi chú công thức tỉ mỉ mang theo.

Trong khi đó, gian bếp thử nghiệm lại chứng kiến không ít tình huống ngộ nghĩnh: Duy Khánh loay hoay vắt chanh làm món thanh long dằm nhưng chỉ nhận được lời khen từ Ngọc Thanh Tâm, thậm chí không dám hỏi Jun Phạm cách nướng bánh mì mà phải lén lút "cầu cứu" Bùi Công Nam và Rhymastic. Món trà lê do Rhymastic sáng tạo cũng tạo ra cuộc "tranh cãi" khẩu vị gay gấn khi chia dàn cast làm hai phe: Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm chuộng vị đậm đà, còn Rhymastic và Bùi Công Nam lại bỏ phiếu cho vị thanh nhạt.

Tiếng chuông bạc ngân vang: Khi thổ cẩm và nghi lễ cấp sắc chạm vào hồn di sản

Không chỉ là hành trình ẩm thực, "Quán Nhà Haha" tập 6 còn đưa khán giả lắng đọng trước những giá trị văn hóa lâu đời của người Dao Tiền. Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, gia đình anh Nhất và chị Hạnh đã mở "lớp học cấp tốc" phổ cập tiếng Dao Tiền cho dàn cast. Những từ ngữ xưng hô gần gũi như "anh" là có , "em" là nọng , "chị" là tỏ nhanh chóng được các thành viên ghi nhớ và vận dụng ngộ nghĩnh vào sinh hoạt hằng ngày.

Cả nhà còn được chiêm ngưỡng bộ trang phục truyền thống kỳ công của người phụ nữ Dao Tiền gồm khăn đội đầu, xà tích, bộ trang sức bạc 7 vòng cùng hệ thống chuông đeo sau lưng, phát ra những thanh âm vui tai theo từng bước chân di chuyển. Bức tranh văn hóa càng thêm sống động khi dàn cast tận mắt chứng kiến ba của anh Nhất tự tay chạm khắc nhẫn bạc thủ công và mẹ anh Nhất cẩn trọng từng đường kim mũi chỉ để thêu túi trầu, thể hiện sự khéo léo tài hoa được gìn giữ qua gian nan.

Chân dung đời sống tâm linh của người Dao Tiền tiếp tục được hé mở qua câu chuyện về nghi lễ cấp sắc. Anh chị chủ nhà cho biết, lễ cấp sắc 3 đèn là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của nam giới, nơi người đàn ông được trao tên thứ hai để sử dụng trong các nghi lễ cúng bái và sinh hoạt dòng họ. Trong khi đó, lễ cấp sắc 12 đèn lại mang ý nghĩa thiêng liêng về tình nghĩa vợ chồng, kéo dài từ 4 đến 5 ngày với niềm tin rằng những cặp đôi thực hiện nghi lễ này sẽ tiếp tục gắn bó, bền chặt bên nhau ở cả thế giới bên kia. Những lời tâm sự chân thành bên bếp lửa đã kết nối dàn cast và gia đình bản địa bằng sự thấu hiểu sâu sắc.

Bếp lửa đỏ rực ngày mở bán và vị khách đặc biệt giữa thung lũng Hoài Khao