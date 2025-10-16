Khám phá làn da bằng cảm xúc và khoa học qua triển lãm "Điều làn da muốn nói"

"Điều làn da muốn nói" là triển lãm tương tác độc đáo kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, công nghệ và triết lý chăm sóc da hiện đại, nơi mỗi loại da được thể hiện "tiếng nói" riêng. Ở đây, làn da không đơn thuần là lớp bảo vệ cơ thể, mà được tôn vinh như một "người kể chuyện" đầy cảm hứng.

"Điều làn da muốn nói" bao gồm các thông tin khoa học về sức khỏe, cách thức chăm sóc da, và cả những khía cạnh cảm xúc vốn ít người quan tâm về làn da.

Các khách mời trải nghiệm không gian tại triển lãm.

Triển lãm cũng đánh dấu sự ra mắt chính thức của dòng sữa tắm Lactacyd mới: Lactacyd Healthy Bright và Lactacyd Ever Fresh được phát triển với công thức Lactobiome+™. Đây là bước tiến mới trong hành trình chăm sóc da toàn diện của Lactacyd, mang đến giải pháp dịu nhẹ, an toàn và hiệu quả cho mọi loại da.

Bà Valentina, Tổng giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng tự chăm sóc sức khỏe phải là điều dễ tiếp cận, tự nhiên và mang tính cá nhân sâu sắc. Dù là thông qua những sản phẩm đáng tin cậy hay những trải nghiệm ý nghĩa, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu giúp việc tự chăm sóc sức khỏe trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày của mỗi người".

Triển lãm diễn ra từ nay đến 19/10/2025 tại An Fine Art Gallery, 159 Đồng Khởi (phường Sài Gòn, TPHCM). Sự kiện mở cửa tự do, chào đón công chúng đến khám phá, trải nghiệm và cùng nhau lắng nghe những câu chuyện kỳ diệu từ làn da - nơi cảm xúc, khoa học và nghệ thuật hòa quyện thành một hành trình đầy cảm hứng.