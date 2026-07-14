Khám phá hành trình "không hở một giây" của giọt sữa tươi sạch TH true MILK

Ngay từ khoảnh khắc vắt sữa tại trang trại, trải qua quá trình vận chuyển nhanh chóng về nhà máy cho đến khi đến tay người tiêu dùng, dòng sữa nguyên chất TH true MILK luôn được nâng niu trong một quy trình khép kín hoàn hảo bằng những công nghệ xịn mịn hàng đầu thế giới. Chính sự khắt khe theo chuẩn quốc tế ấy là bí quyết giữ trọn vẹn độ tươi sạch, thơm ngon và bổ dưỡng trong từng giọt sữa.

Sau khi những cô bò được tắm mát, bầu vú được vệ sinh và sát trùng kỹ lưỡng theo quy chuẩn, hành trình của dòng sữa tươi nguyên liệu chính thức bắt đầu. Chỉ mất vài chục giây nhanh chóng lướt qua đầu vắt, sữa tươi chảy ngay vào một đường ống inox dài gần 2m nối từ cốc đong để tiến thẳng về bồn gom lạnh với nhiệt độ lý tưởng 2-4°C.

Toàn bộ quá trình này gói gọn trong chưa đầy một phút để dòng sữa được làm lạnh ngay lập tức, đồng thời cách ly tối đa với môi trường bên ngoài. Chu trình khép kín từ bước khởi đầu đảm bảo từng giọt sữa TH true MILK luôn giữ trọn dưỡng chất, hương vị tự nhiên và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong ngành chăn nuôi bò sữa, thường gặp nhất ở bò là bệnh viêm vú. Đàn bò TH được gắn chip ở chân - "mắt thần" này sẽ tự động theo dõi các chỉ số sức khỏe của bò, cảnh báo bệnh viêm vú trước khoảng 4 ngày và gửi dữ liệu về trung tâm vắt sữa; khi đó hệ thống vắt sữa sẽ tự động từ chối vắt, đảm bảo dòng sữa tươi sạch chỉ được thu hoạch từ những "cô" bò khỏe mạnh nhất.

Sau khi thu hoạch, sữa tươi nguyên liệu từ trang trại TH sẽ được đưa đến Nhà máy sữa tươi sạch TH để bắt đầu chế biến ngay trong ngày. Đây là một trong những nhà máy sữa hiện đại hàng đầu khu vực với công suất thiết kế 500 triệu lít mỗi năm, được trang bị các thiết bị nhập khẩu từ các nước G7 và châu Âu. Hiện nhà máy sở hữu khoảng 30 dây chuyền sản xuất tự động hóa - được quản trị bởi công nghệ đo lường và điều khiển hiện đại hàng đầu thế giới của Siemen, Danfoss,...

Toàn bộ quy trình sản xuất và vận hành tại nhà máy đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO 9001; các sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22000, FSSC 22000 và BRC. Sự đầu tư bài bản này đảm bảo mỗi sản phẩm TH true MILK khi đến tay người dùng luôn giữ được chất lượng tươi sạch và tối đa dưỡng chất.

Hành trình khép kín hoàn hảo của giọt sữa tươi TH true MILK là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực và sự kiên tâm của Tập đoàn TH trên con đường sữa tươi sạch. Bằng việc đầu tư những công nghệ hiện đại bậc nhất, TH tự hào mang đến cho người dùng những sản phẩm tinh túy, hoàn toàn từ thiên nhiên và giữ tối đa giá trị dinh dưỡng - xứng đáng với chữ "True" (Thật) trong tên thương hiệu.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần Sữa TH

Xóm Bình Nghĩa, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An