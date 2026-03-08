Khám phá 6 món ăn lề đường "đỉnh nóc" khiến dân bản địa mê mẩn ở Tứ Xuyên, món số 6 giống hệt bánh mì phá lấu Việt Nam!

Buổi sáng ở Quảng Nguyên (Tứ Xuyên, Trung Quốc) không bắt đầu bằng những tiếng còi xe hối hả, mà được đánh thức bởi mùi hương nồng nàn của gạo lứt và thứ dầu ớt cay tê len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. Giống như cái cách người Hà Nội bắt đầu ngày mới bên bát phở bò nghi ngút khói hay người Sài Gòn xì xụp dĩa cơm tấm sườn bì chả mỡ hành, người Quảng Nguyên cũng có những thức quà sáng "khắc cốt ghi tâm" của riêng mình.

Sự pha trộn giữa hương vị Xuyên Bắc đậm đà và phong cách tần tảo mộc mạc đã tạo nên một bức tranh ẩm thực sáng vừa chắc bụng bởi tinh bột, vừa bùng nổ vị giác với đủ vị chua cay mặn ngọt. Dưới đây là 6 món ăn sáng "giấu nghề" mà dân bản địa ngày nào cũng phải tạt qua, ẩn chứa cả một bầu trời khói lửa nhân gian mà nếu tinh ý, bạn sẽ thấy nó gần gũi đến lạ kỳ với văn hóa ẩm thực lề đường của người Việt Nam.

1. Mì lạnh hấp "Nữ Hoàng": Bản giao hưởng của bột gạo dẻo thơm (gợi nhớ món Phở Trộn)

Nhắc đến bữa sáng Quảng Nguyên mà bỏ qua mì lạnh hấp Nữ Hoàng thì quả là một thiếu sót lớn, bởi đây được xem là vị trí trung tâm không thể thay thế, ra khỏi vùng này là mất đi hương vị gốc. Quán cũ của dì Minh Quân đã ngót nghét 8 năm ròng rã bám trụ với nghề, ngày ngày tự tay xay bột gạo, tráng bánh rồi thái sợi ngay tại chỗ.

Từng sợi mì dai mềm, nẩy búng, ăn vào miệng có độ dẻo thơm khó tả. Dù mang tên "mì lạnh", nhưng thực chất đây là món ăn ấm nóng, bột gạo vừa tráng xong còn bốc khói, rưới thêm chút gia vị, càng trộn càng dậy mùi thơm lừng. Cảm giác xì xụp bát mì này khá giống với việc thưởng thức một bát phở trộn đậm đà của Việt Nam, nhưng phiên bản Tứ Xuyên lại rực rỡ hơn với sắc đỏ của dầu ớt.

Tọa độ quán quen: Mì lạnh Minh Quân (Số 435 đường Văn Hóa).

Bí kíp ăn chuẩn dân bản địa: Nhất định phải gọi loại mì sợi to, nhờ cô chủ múc thêm một muỗng dầu ớt bí truyền thật đẫm, kèm theo giá đỗ giòn ngọt để cân bằng vị giác. Dân sành ăn thường gọi thêm một bát cháo tào phớ dưa chua để húp kèm, vị chua cay quyện cùng sự béo mềm quả thực là "cặp bài trùng" không thể tách rời.

2. Cháo gạo tào phớ dưa muối: Chén súp sưởi ấm tâm hồn (mang bóng dáng của tào phớ nước đường)

Nếu mì lạnh là sự bùng nổ thì cháo gạo tào phớ dưa muối ở vùng Tăng Gia Sơn lại là "nhân tố ôn hòa" của bữa sáng Quảng Nguyên. Từng lớp hạt gạo lứt, dưa cải muối chua và tào phớ mềm mịn được xếp chồng lên nhau, ninh nhỏ lửa cho đến khi sánh quyện. Hương thơm mộc mạc của gạo đồng hòa lẫn với vị chua thanh tao của dưa muối, ăn một miếng là thấy hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh buổi sớm của vùng Xuyên Bắc. Bạn sẽ thấy món này thoang thoảng nét hiền hòa của bát tào phớ hay bát cháo sườn nhuyễn mịn ở Việt Nam, nhưng lại mang một cá tính rất riêng nhờ vị dưa cải đặc trưng.

Tọa độ quán quen: Quán ăn vặt Vị Chi Nguyên (Phố cổ thị trấn Tăng Gia, khu Triều Thiên).

Bí kíp ăn chuẩn dân bản địa: Hãy dặn chủ quán thả thêm một quả trứng chần đào. Khi vỡ ra, lòng đỏ trứng béo ngậy quyện vào cháo tạo nên kết cấu mượt mà đến lịm tim. Đừng quên rắc thêm chút bột tiêu hoa xuyên (hoa tiêu) để vị chua cay thêm phần thông suốt.

3. Bánh canh cá tào phớ dưa muối: Bát bún dẻo dai "cứa tim" thực khách (sự gợi nhắc đến bánh canh bột xắt)

Gọi là "cá" nhưng món ăn này hoàn toàn không có cá. Đây là sự sáng tạo đầy thú vị của người Quảng Nguyên khi dùng thanh tre gạt từng vệt bột mỏng từ thành bát thả thẳng vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục. Bột chín nổi lên có hình dáng thon dài như những chú cá nhỏ bé, ăn vào dai giòn, trơn tuột vòm họng. Cách làm thủ công này gợi nhớ ngay đến món bánh canh bột xắt dân dã miền Tây Nam Bộ của Việt Nam, mộc mạc mà chứa đựng cả tấm lòng của người đứng bếp.

Tọa độ quán quen: Quầy nhỏ dưới chân cầu thang phố cổ (khu Hồng Hoa Cương, bán từ 6 giờ sáng).

Bí kíp ăn chuẩn dân bản địa: Nước dùng dưa chua tào phớ là chân ái! Những "chú cá nhỏ" ngậm no nước súp chua cay đậm đà, kết hợp cùng phần topping thịt gà băm xào khô (kê táo tử) mặn mặn, tê tê, đảm bảo bạn càng xì xụp càng thấy ghiền.

4. Bánh chiên củ cải Vượng Thương: Chiếc bánh giòn rụm đánh thức vị giác (người anh em xa của bánh cống miền Tây)

Món bánh chiên hình chiếc muôi (dầu thược nhi) của vùng Vượng Thương là một "bất ngờ nhỏ" dành cho những tâm hồn đam mê đồ chiên rán. Bột khoai lang được pha loãng làm lớp vỏ ngoài, bên trong ôm trọn phần nhân củ cải thái chỉ và đậu phụ thái lựu. Khi thả vào chảo dầu sôi, chiếc bánh phồng lên chín vàng ươm, vỏ ngoài giòn tan, bên trong lại ẩm mềm, tươm nước ngọt thanh. Nhìn chiếc bánh rộn rã trong chảo dầu, người Việt hẳn sẽ mỉm cười nhớ đến món bánh tôm Hồ Tây hay những chiếc bánh cống giòn rụm đặc trưng.

Tọa độ quán quen: Quầy bánh lâu năm Vượng Thương (Đầu phố cổ Hương Thiên Tinh, huyện Vượng Thương).

Bí kíp ăn chuẩn dân bản địa: Bánh vừa vớt ra khỏi chảo phải ăn ngay lúc còn đang phỏng tay. Nhớ thổi nhẹ trước khi cắn để nước cốt ngọt lịm bên trong không làm bỏng miệng. Chấm ngập vào bát giấm tỏi ớt để kích thích vị giác và chống ngấy, cứ thế cuốn lèo một hơi hết mấy chiếc lúc nào không hay.

5. Bánh nướng nhân óc chó: Thức quà sáng gói trọn tinh hoa (gợi nhớ bánh tiêu kẹp hạt)

Nằm lọt thỏm trong khu chợ tổng hợp Hâm Uyển, hàng bánh nướng của hai vợ chồng anh Đường là "món quà sáng mang về" quen thuộc của người dân nơi đây. Cứ 4 giờ sáng, hai vợ chồng lại lục đục dậy nhào bột, ủ men, nhồi đẫm vụn hạt óc chó rồi mang nướng trên than hồng. Chiếc bánh ra lò có lớp vỏ ngoài giòn rụm, tỏa mùi thơm nức mũi, bên trong lại xốp mềm, bùi béo vị óc chó vỡ vụn. Thức quà này giản dị nhưng lại chắc dạ và gây thương nhớ hệt như những chiếc bánh tiêu, bánh quẩy nóng hổi buổi sáng ở Việt Nam.

Tọa độ quán quen: Bánh óc chó Tiểu Đường (Trong chợ tổng hợp Hâm Uyển).

Bí kíp ăn chuẩn dân bản địa: Đừng vội mua bánh đã nguội, hãy kiên nhẫn chờ mẻ bánh vừa ra lò. Gọi thêm một ly sữa đậu nành nóng hổi, vị ngọt thanh của sữa hòa quyện cùng vị bùi béo của bánh sẽ tạo nên một bữa sáng hoàn hảo. Nhiều khách quen mê mẩn đến mức toàn dặn gói chục cái mang về ăn dần.

6. Bánh mì kẹp phá lấu: Cú "twist" béo ngậy chốt hạ buổi sáng (đậm chất bánh mì phá lấu)

Bữa sáng cực "nặng đô" và hoành tráng nhất của Quảng Nguyên chắc chắn phải nhường sân khấu cho món bánh mì kẹp ruột non hầm (phá lấu). Quầy hàng của chị Út Lý núp mình trong khu chợ sáng ven sông phố cổ, nổi tiếng với nồi ruột non hầm suốt 4 tiếng đồng hồ. Miếng lòng hầm mềm rục, ngấm đẫm gia vị mặn ngọt, cắt nhỏ rồi nhét đầy ắp vào chiếc bánh bao không nhân nướng xém cạnh. Cắn một miếng, mỡ màng tứa ra trơn tuột, béo ngậy nhưng không hề ngán. Chẳng cần nói cũng biết, món này khiến thực khách Việt Nam lập tức liên tưởng đến ổ bánh mì kẹp phá lấu đầy ú ụ và đậm đà nức tiếng chốn Sài Thành.

Tọa độ quán quen: Phá lấu bùng vị Lý Yêu Muội (Chợ sáng phố ven sông khu phố cổ).

Bí kíp ăn chuẩn dân bản địa: Hãy mạnh dạn xin cô chủ rưới thêm một thìa nước sốt hầm để bánh thấm đẫm vị đậm đà, kẹp thêm chút củ cải chua thái hạt lựu cho sảng khoái. Bánh nhất định phải chọn loại nướng giòn rụm, khi nhai cùng miếng lòng béo ngậy sẽ tạo nên tiếng "rôm rốp" cực kỳ vui tai.