Khám phá 4 phong cách đá thạch anh phù hợp với cá tính ngôi nhà bạn

Minimalist - đơn giản, tinh tế nhưng cũng rất an toàn

Rất dễ để nhận ra phong cách sống của một người theo Chủ nghĩa tối giản - Minimalist. Hạn chế những điều không cần thiết, từ mối quan hệ ngoài xã hội cho đến vật dụng trong nhà, đối với bạn, đơn giản chính là sự tự do và phóng khoáng. Tông màu nội thất ưa thích thường là những gam màu đơn sắc, trung tính, làm nổi bật lên vẻ đẹp nguyên sơ. Đá thạch anh Vicostone – mẫu Acacia với những mảng màu trắng vân gỗ mộc mạc, cùng với khả năng ngừa vi khuẩn và chống bám bẩn ưu việt, được công nhận bởi các chứng chỉ quốc tế như NSF - tổ chức giám định độc lập do WHO đứng đầu, có chức năng kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm để đảm bảo cho người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm an toàn, hay GREENGUARD/ GREENGUARD GOLD - an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm và sử dụng cho trẻ em, sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp tối giản tinh tế.

Sắc trắng khiến cho không gian rộng mở và trong lành hơn. (Ảnh: Vicostone – Mẫu Acacia)

Nhẹ nhàng, sạch sẽ và ấm cúng



Nếu bạn là người yêu thích sự nhẹ nhàng ấm áp, bạn nên chọn nội thất có màu sắc nền nã, giản dị. Căn bếp với tông màu ngọt ngào, tạo cảm giác ấm cúng sẽ làm cho việc nấu nướng trở nên dễ dàng, thư thả và bình yên. Bàn bếp trắng trang nhã kết hợp cùng tủ gỗ mộc mạc tạo nên không gian yên tĩnh, tràn đầy sức sống, để bạn thả hồn mình đắm chìm trong thế giới riêng tư. Mặt đá Vicostone nổi bật với khả năng chống ngấm và chống thấm vượt trội, sẽ giúp cho bàn bếp giữ được độ bóng đẹp bền lâu chỉ với việc lau rửa, vệ sinh dễ dàng sau mỗi lần nấu nướng. Bạn có thể tham khảo thiết kế đá Vicostone Diamante trắng với những đường vân rạn nâu kết hợp cùng màu tủ gỗ và màu xanh của tủ bếp tạo nên một tổng hoà không gian sạch bong sáng bóng nhưng không kém phần đầm ấm nhẹ nhàng.

Không gian sáng bóng, sạch sẽ giúp bạn tràn đầy cảm hứng mỗi khi vào bếp. (Ảnh: đá Vicostone – Mẫu Diamante)

Tươi trẻ, năng động, tràn đầy năng lượng tích cực



Hãy tạo ra niềm vui ngay trong căn bếp nhỏ của bạn bằng không gian mở ngập tràn ánh sáng. Những người với cá tính trẻ trung rất phù hợp với phong cách thiết kế hiện đại này. Có thể nhìn ra, bạn muốn hướng cuộc sống của mình đến sự thoải mái tiện nghi và năng động. Về màu sắc, bạn có thể phối những màu sắc tươi vui, rực rỡ như xanh dương, vàng hoặc đỏ kết hợp với mặt đá tối giản để tạo cảm hứng, ngoài ra có thể điểm thêm vào đó một chút hoạ tiết như những đường vân xám mạnh mẽ chạy dài trên tấm đá thạch anh Vicostone - Arabescato. Việc sử dụng mặt đá Vicostone sáng màu sẽ giúp làm bừng thêm không gian nhà bạn, hơn nữa vật liệu này còn có tác dụng cân bằng năng lượng cho mỗi người bằng cách loại bỏ năng lượng xấu, đem lại may mắn và tăng cường tuần hoàn kinh mạch trong cơ thể.

Vân đá mạnh mẽ cá tính tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian hiện đại. (Ảnh: đá Vicostone – Arabescato)

Truyền thống – hiện đại giao thoa



Không gian của một người hiện đại nhưng vẫn toát nên nét đẹp truyền thống có thể được thể hiện qua không gian sống với vẻ đẹp vừa đương đại, vừa bí ẩn. Với chúng ta mỗi đồ nội thất đều có ý nghĩa ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể, bổ sung lẫn nhau tạo nên không gian mang đậm dấu ấn cá nhân. Có thể dữ dội, có thể tương phản mâu thuẫn, có thể khác biệt nhưng chắc chắn không thể thiếu đi tính thẩm mỹ.

Bàn đảo dài với đá Vicostone xám, được bảo hành lên tới 15 năm rất phù hợp với phong cách này. (Ảnh: Vicostone – mẫu Satinet)

Khác với những loại vật liệu bề mặt khác, đá thạch anh Vicostone không chỉ sở hữu những đặc tính vượt trội – Không thấm nước, cứng và kháng khuẩn, mà còn sở hữu những mẫu thiết kế xuất sắc, đa dạng với nhiều màu sắc, từ mạnh mẽ, quý phái đến nhẹ nhàng tinh tế, phù hợp với cá tính thẩm mỹ các gia chủ và giới kiến trúc.



