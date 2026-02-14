Khai xuân "mở lộc" 2026: đừng chỉ làm viêc chăm chỉ, hãy để tiền tự "chạy" vào túi!

Lựa chọn kênh đầu tư phù hợp trong bối cảnh biến động

Thực tế, thị trường chứng khoán năm nay vẫn là cuộc chơi của những "trái tim thép" vì rủi ro tâm lý và dòng vốn thất thường. Vàng thì lên xuống không ngừng với biên độ lớn , còn bất động sản vẫn đang loay hoay với bài toán thanh khoản.

Thay vì mạo hiểm đặt cược vào những kênh đầu tư đầy tính suy đoán, người dùng thông thái đang có sự chuyển dịch rõ rệt: Quay về với giá trị thực và sự bền vững, gửi tiết kiệm vẫn là một kênh trú ẩn an toàn và hiệu quả nhờ sự ổn định về vốn cùng mức lãi suất sinh lời hấp dẫn. Đây chính là nền tảng giúp nhà đầu tư bảo toàn giá trị tài sản trước những rung lắc của nền kinh tế toàn cầu. Sức hút của gửi tiết kiệm càng gia tăng khi mặt bằng lãi suất huy động liên tục được điều chỉnh vào những tháng cuối năm 2025. Thị trường ghi nhận có tới 30 ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất từ đầu tháng 12.

Tối ưu lợi ích gửi tiết kiệm từ các chương trình khuyến mãi

Bên cạnh việc thay đổi lãi suất, các ngân hàng tiếp tục tung ra loạt chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng đến giao dịch gửi tiền đầu năm.

Tại ngân hàng MBV, khách hàng đến gửi tiền không chỉ được hưởng ưu đãi lãi suất mà còn có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn. Theo đó, từ nay đến ngày 28/2/2026, khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn tại quầy hoặc gửi trực tuyến qua ứng dụng MBV Bank có cơ hội trúng quà tặng giá trị hàng tỷ đồng: xe ô tô VF8, VF3, xe máy điện, voucher du lịch cùng nhiều quà tặng giá trị khác. Qua chương trình, MBV tiếp tục khẳng định là ngân hàng đồng hành tin cậy, giúp khách hàng an tâm tích lũy, gia tăng giá trị tài chính và khởi đầu năm mới với nhiều may mắn, thuận lợi.