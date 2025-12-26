Khai tử Shark Tank Việt Nam

Bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam - xác nhận chương trình dừng lại sau 10 năm lên sóng. Bà Hạnh cho biết có những rủi ro bên ngoài chương trình mà nhà sản xuất không thể kiểm soát, chưa có giải pháp quản trị. Dù Shark Tank không phát sóng, bà Hạnh vẫn mong có những sân chơi bổ ích, phù hợp dành cho những nhà khởi nghiệp ở Việt Nam.

"Năm 2016, hưởng ứng lời kêu gọi quốc gia khởi nghiệp, tôi bước vào hành trình đồng hành cùng cộng đồng start up Việt Nam bằng tất cả niềm tin, sự tận tâm và cả việc đánh cược toàn bộ tài sản tích lũy sau nhiều năm kinh doanh. Niềm tin ấy đặt vào một thế hệ doanh nhân trẻ: dám nghĩ khác, dám làm mới, dám đổi mới sáng tạo để tạo ra những giá trị mới cho thị trường... Rồi theo năm tháng, tôi tự hỏi những tinh thần hào hứng ấy đâu rồi? Khi thị trường khắc nghiệt hơn, nhiều người chọn an toàn thay vì khác biệt. Khi đồng vốn không còn dễ dãi, khát vọng dần nhường chỗ cho sự thỏa hiệp", bà Lê Hạnh chia sẻ về sự ra đời và phát triển của Shark Tank Việt Nam.

Doanh nhân khởi nghiệp thuyết trình về sản phẩm để kêu gọi đầu tư.

Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ) là phiên bản tiếng Việt của chương trình truyền hình nổi tiếng Shark Tank. Đây là chương trình truyền hình thực tế thuộc bản quyền của Sony Pictures. Trải qua 7 mùa phát sóng, Shark Tank Việt Nam trở thành phiên bản thành công trong khu vực, tạo nên cơn sốt mạnh mẽ và thu hút hàng triệu khán giả theo dõi.

Theo format, người chơi là các doanh nhân khởi nghiệp phải thuyết trình về sản phẩm của mình để kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư. Sự hấp dẫn của các dự án cùng màn hỏi đáp gay cấn tạo nên sức hút riêng của Shark Tank.

Hành trình 7 mùa của Shark Tank Việt Nam ghi nhận hơn 300 nhà khởi nghiệp lên sóng gọi vốn, đến từ 13 lĩnh vực. Tuy nhiên, chương trình cũng đối diện nhiều ồn ào khi một số nhà đầu tư vướng vào vòng lao lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư cá nhân.

Ồn ào của nhà đầu tư gây ảnh hưởng tới thương hiệu Shark Tank.

Từng được xem là người dẫn đường cho giới khởi nghiệp trên sóng truyền hình, cuối năm 2025, ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam liên quan đến cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong dự án tiền số AntEx.

Trước Shark Bình, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - Chủ tịch EGroup - cũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. EGroup từng được biết đến không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn có tham vọng mở rộng đầu tư, nắm giữ nhiều tài sản giá trị.

