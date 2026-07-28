Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip do 3 người cùng diễn lại một phân cảnh trong chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường - Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ".

Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự nghiêm túc và trân trọng đối với nội dung chương trình, cả ba liên tục có những lời nói, hành động mang tính cợt nhả, kèm theo ngôn từ bị cho là không phù hợp.

Đáng chú ý, đoạn clip được đăng tải đúng ngày 27/7 - Ngày Thương binh, liệt sĩ, thời điểm cả nước tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, lên án từ cộng đồng.

Ngay sau khi phát hiện thông tin thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định ba người xuất hiện trong đoạn clip gồm: L.N.L. (SN 2004, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), N.H. (SN 2004, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) và V.C.G.B. (SN 2007, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Ngày 28/7/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệu tập cả ba đến làm việc.

Tại cơ quan công an, các trường hợp trên khai nhận trong quá trình chuẩn bị cho một buổi lễ hầu đồng đã ngẫu hứng diễn lại nội dung nói trên và quay video mà không có kịch bản từ trước. Sau đó, L.N.L. đăng tải đoạn clip lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với mục đích để bạn bè xem, khẳng định không có chủ đích xúc phạm chương trình hay những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo lời khai, sau khi đăng tải, cả ba nhận thấy nội dung clip là không phù hợp nên đã chủ động xóa khỏi tài khoản cá nhân.

Sau khi được cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến an ninh mạng và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, cả ba đã nhận thức được hành vi đăng tải clip có nội dung phản cảm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến những giá trị truyền thống tốt đẹp như "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Ăn quả nhớ người trồng cây".

Các cá nhân liên quan sau đó đã đăng tải clip công khai xin lỗi trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.